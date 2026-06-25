Enfrentamiento en zona arquológica de Acapulco deja un elemento de la Guardia Nacional y tres civiles muertos

Balacera en zona arqueológica Palma Sola, Acapulco (especial)

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad registrado la tarde de este miércoles en la colonia Palma Sola, en la parte alta de Acapulco, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas un elemento de la Guardia Nacional y tres presuntos agresores.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en las inmediaciones de la escuela primaria Baltazar Leyva Mancilla, así como de una feria patronal instalada en la zona, lo que generó momentos de terror entre vecinos, comerciantes, maestros y alumnos que se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados atacaron a agentes de seguridad que realizaban recorridos de supervisión y vigilancia en la zona arqueológica, considerada de alta incidencia delictiva en el puerto de Acapulco.

Tras la agresión, los elementos de seguridad repelieron el ataque, desatándose un intercambio de disparos que se prolongó durante varios minutos y que alarmó a los habitantes de la zona.

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Por balacera en zona arqueológica de Palma Sola, se realizó un operativo de seguridad en la zona (Secretaría de Seguridad Pública - Acapulco/FB)

Testigos señalaron que las detonaciones de arma de fuego provocaron que decenas de personas buscaran refugio de inmediato para evitar quedar atrapadas en el fuego cruzado. Algunos padres de familia acudieron rápidamente a la escuela para resguardar a sus hijos, mientras comerciantes cerraron sus negocios por temor a nuevos ataques.

Versiones preliminares indican que en el lugar murieron tres civiles armados, presuntamente integrantes de un grupo delictivo, además de un elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el enfrentamiento.

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Tras los hechos, al sitio arribaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo personal de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes.

La presencia de fuerzas federales y estatales generó un fuerte operativo de seguridad en distintos puntos de la colonia Palma Sola y zonas cercanas, con el objetivo de ubicar a otros presuntos responsables que lograron escapar tras el ataque armado.

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Helicópteros participan en búsqueda de agresores

Balacera Acapulco zona arqueológica Palma Sola (especial)

Como parte del despliegue de seguridad, helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de Marina realizaron sobrevuelos de reconocimiento en la parte alta de Acapulco para localizar a los agresores que huyeron tras el enfrentamiento.

Las aeronaves efectuaron recorridos en diversas colonias cercanas, mientras por tierra se instalaron filtros de revisión y patrullajes preventivos para reforzar la vigilancia en la zona.

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“La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizó un importante despliegue operativo interinstitucional en la parte alta de la colonia Palma Sola”, señaló la policía de Acapulco en un comunicado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que ya inició una carpeta de investigación por la agresión al personal ministerial y elementos de la Guardia Nacional mientras efectuaban recorridos de seguridad en el puerto.

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La Fiscalía detalló que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos especializados acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas fallecidas ni el número exacto de agresores que participaron en el ataque.

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La violencia registrada este miércoles vuelve a poner en evidencia los problemas de inseguridad que enfrenta Acapulco, donde en los últimos meses se han intensificado los operativos de seguridad ante el incremento de hechos delictivos vinculados a grupos armados.