México

La despedida de Memo Ochoa en el México vs Chequia desata ola de reacciones en redes sociales

Javier Aguirre detuvo el partido para que Ochoa pisara la cancha por última vez en un Mundial; la escena de su despedida se volvió viral y dividió las redes entre lágrimas y aplausos

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Guillermo Ochoa
México ganó 3-0, llegó a 9 puntos y terminó primero del Grupo A por primera vez en 18 Mundiales; pero la imagen que se quedó fue la de Ochoa llorando hincado en el césped del Estadio Ciudad de México. (Captura de pantalla X / CUARTOSCURO)

Guillermo Ochoa se despidió del Mundial entre lágrimas en el Estadio Ciudad de México, en el partido que cerró el Grupo A con una victoria de 3-0 de la Selección Mexicana sobre Chequia, resultado que llevó al Tricolor a 9 puntos y al primer lugar de la fase de grupos por primera vez en sus 18 participaciones en una Copa del Mundo.

El portero entró al campo en el minuto 77, cuando el marcador señalaba 2-0. El entrenador Javier Aguirre ordenó la salida de Raúl “Tala” Rangel para que el guardameta titular cediese el lugar a Ochoa, quien recibió un abrazo del arquero antes de pisar el césped. No era una sustitución táctica: era un homenaje.

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Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)
Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)

Al ingresar, Ochoa portó en su uniforme el parche Legacy, distinción que la FIFA reserva para jugadores que han participado en más de cinco Copas del Mundo. Pocos futbolistas en la historia del torneo han alcanzado esa marca; el mexicano es uno de ellos.

Durante semanas hubo especulaciones sobre si la FIFA reconocería ese mérito. La respuesta llegó en el partido más esperado para el portero: el último de su carrera mundialista.

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Un pase largo y el tercer gol

Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)
Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)

Ochoa disputó 12 minutos. En ese tiempo tuvo una participación que no fue menor: un pase largo que llegó hasta Álvaro Fidalgo, quien conectó el remate para el 3-0 definitivo. El estadio respondió con una euforia que mezcló la celebración del gol con la conciencia de que aquella era la última acción de Ochoa en un Mundial.

El partido cerró con México en el primer lugar del Grupo A con 9 puntos, marca sin precedente para el Tri. Sudáfrica terminó segunda y enfrentará a Canadá en los dieciseisavos. Corea del Sur quedó en tercer lugar.

Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)
Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)

Ochoa besó el poste y sus compañeros lo cargaron en hombros

Al silbar el árbitro el final del partido, Memo Ochoa no se fue de inmediato al vestidor. Se quedó en la cancha. Se hincó sobre el pasto del estadio donde debutó décadas atrás, lo acarició, besó uno de los postes de la portería y las lágrimas cubrieron su rostro. Sus compañeros lo rodearon y lo cargaron en hombros.

La escena duró varios minutos frente a las tribunas del Estadio Ciudad de México, que respondieron con una ovación sostenida, mientras que de fondo sonaba “El Rey”, el emblemático tema en voz de Vicente Fernández.

Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)
Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida

La imagen de Ochoa llorando hincado en el césped se replicó de inmediato en redes sociales. Internautas de México y de otros países publicaron videos del momento, mensajes de agradecimiento y capturas del parche Legacy en su uniforme.

Muchos usuarios lloraron junto con él frente a la pantalla. Otros festejaron el gesto de Aguirre de darle esos minutos en cancha. Hubo quienes recordaron las atajadas que Ochoa protagonizó en Mundiales anteriores, desde Brasil 2014 hasta esta edición.

Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)
Memes Guillermo Ochoa despedida
(Captura de pantalla X)

El hashtag con su nombre se posicionó entre los más mencionados durante la noche del partido. La despedida de uno de los porteros más longevos en la historia de los Mundiales no pasó desapercibida para los internautas, que convirtieron sus últimos 12 minutos en cancha en el momento más comentado de la jornada.

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