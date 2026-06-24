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El Pato Merlín fue fichado por el Atlante: así fue la presentación de la mascota mundialista

El pato más viral de este Mundial 2026 hizo su aparición en el conjunto de los Potros de Hierro, equipo que regresa a la Primera División

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El Pato Merlín visitó las instalaciones del Atlante (X/ @Atlante)
El Pato Merlín visitó las instalaciones del Atlante (X/ @Atlante)

El Pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026, sigue cosechando éxitos y popularidad. Luego de que se viralizó su caso en calles de la Ciudad de México, el club Atlante le dio la bienvenida como su nuevo “fichaje” en su regreso a la Primera División de México.

A través de redes sociales, los Potros de Hierro presentaron su nueva “adquisición”, el pato mundialista cambió los colores de la Selección Mexicana para vestirse azulgrana con la camiseta del conjunto atlantista. “Superamos a la IA Si el Pato Merlín representa a México, el Pato Merlín es del Equipo del Pueblo ¡Bienvenido al Atlante FC!“, fue el mensaje que compartieron en redes sociales.

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En la grabación se aprecia que la mascota más viral del momento posó junto a Óscar Jiménez, el nuevo portero del Atlante para este Apertura 2026. Además, la familia también estuvo presente en la convivencia en las instalaciones del conjunto azulgrana.

El pato Merlín se convirtió en la nueva mascota del Atlante FC. Tras su éxito viral en redes sociales por aparecer en los festejos del Mundial 2026, el "equipo del pueblo" le dio la bienvenida a su nuevo fichaje para su regreso a la Primera División de México (X/ @Atlante)

El fenómeno del Pato Merlín comenzó durante el Mundial 2026, cuando videos e imágenes del ave circularon en redes sociales y llamaron la atención de miles de aficionados. Su aparición en espacios públicos junto a su propietaria lo volvió una figura reconocible entre seguidores del futbol y usuarios de plataformas digitales.

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Ante ese crecimiento, la familia inició trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proteger legalmente tanto el nombre como la imagen del pato. El objetivo fue impedir que terceros obtuvieran beneficios económicos mediante su explotación comercial.

¿De quién es el Pato Merlín? IMPI niega conflicto por el registro de la marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) descartó este miércoles 24 de junio una disputa por la marca del Pato Merlín y sostuvo que los derechos siguen en manos de la familia de Carla Ivette Gómez, en medio de revisiones administrativas sobre solicitudes que terceros habrían presentado para registrar signos vinculados con el ave tras su popularidad durante el Mundial 2026.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) descartó este miércoles 24 de junio una disputa por la marca del Pato Merlín  (REUTERS/Paola García)
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) descartó este miércoles 24 de junio una disputa por la marca del Pato Merlín  (REUTERS/Paola García)

La aclaración llega después de que se conociera que el organismo analiza varios expedientes relacionados con el nombre e imagen del personaje viral. Esos trámites habrían sido promovidos por distintas personas que buscaron aprovechar el valor comercial que Merlín ganó en semanas recientes.

Vidal Llerenas Morales, director general del instituto, fijó la postura pública en redes sociales. “Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, escribió el funcionario.

Minutos después, la cuenta oficial del IMPI replicó ese mensaje y señaló que compartía información relevante sobre el caso. Con esa publicación, el organismo respaldó lo dicho por su titular y dejó asentado que reconoce a la familia de Gómez como propietaria legítima de los derechos asociados al personaje.

Familia de Carla Ivette Gómez es la propietaria de la marca del pato mundialista

La intervención pública del instituto buscó cerrar las versiones que circularon tras distintos reportes periodísticos sobre una posible pelea legal por la titularidad. Según la postura oficial, existe información pública suficiente para identificar a Carla Ivette Gómez y a su familia como las personas directamente vinculadas con Merlín.

Familia de Carla Ivette Gómez es la propietaria de la marca del pato mundialista (AP Foto/Marco Ugarte)
Familia de Carla Ivette Gómez es la propietaria de la marca del pato mundialista (AP Foto/Marco Ugarte)

Aunque el procedimiento legal sigue su curso, el mensaje del organismo fue leído como un respaldo frente a los intentos de terceros por apropiarse del nombre o la imagen del ave. La revisión administrativa continúa, pero la autoridad ya fijó su posición sobre quién aparece reconocido oficialmente como titular.

Entre las solicitudes que se dieron a conocer figura una promovida por un particular ajeno a la familia, quien buscaba registrar expresiones relacionadas con Merlín para distintos usos comerciales. Ese dato detonó preocupación entre seguidores de la mascota y usuarios de redes sociales.

La discusión creció hasta llegar al ámbito político. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un abuso cualquier intento de apropiarse de la imagen de un personaje que pertenece con claridad a otra persona.

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