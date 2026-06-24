Senadora advierte riesgos de sumar a la Policía Auxiliar a las labores de tránsito de la CDMX

La legisladora Guadalupe Chavira exigió garantías ciudadanas ante una medida que amplía las facultades de un cuerpo entrenado para vigilancia, no para tránsito. Crédito: Cortesía

La senadora suplente Guadalupe Chavira de la Rosa pidió al gobierno de la Ciudad de México que aclare públicamente la participación de la Policía Auxiliar en la imposición de multas de tránsito, al advertir que ese cuerpo policial no tiene capacitación vial y que la medida podría generar mayor incertidumbre entre la ciudadanía en lugar de resolver los problemas de movilidad.

La legisladora señaló que, si bien hay confianza en las decisiones de la administración encabezada por la jefa de gobierno Clara Brugada, es imprescindible garantizar que no se vulneren los derechos de la población y evaluar si la medida requiere ajustes legales.

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Policía Auxiliar, un cuerpo sin formación vial

Chavira de la Rosa recordó que la Policía Auxiliar tiene como función proporcionar servicios de protección y vigilancia a personas físicas o morales de los sectores público y privado, a cambio de una contraprestación económica, y actúa como coadyuvante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en operativos de orden público.

“La senadora subrayó que esa corporación no cuenta con capacitación en materia vial, lo que la distingue de los agentes de tránsito tradicionales y plantea dudas sobre su aptitud para aplicar sanciones en la vía pública.”

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Así son los uniformes asignados: a la izquierda agentes de la PA y a la derecha elementos de la PBI, cada uno con sus distintivos. Crédito: SSC

“La legisladora, exjefa delegacional de Milpa Alta, indicó que sería necesario que el gobierno capitalino explique con claridad las nuevas funciones asignadas a estos elementos y aplique controles de confianza estrictos."

La corrupción policial, el telón de fondo

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la policía de tránsito es percibida como la autoridad más corrupta del país entre la población mayor de 18 años, con 75.1% de percepción negativa. La Ciudad de México registró el porcentaje más alto a nivel estatal, con 85.8%, seguida del Estado de México, con 81.7%.

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Chavira de la Rosa reconoció que la capital ha sido pionera en la digitalización de infracciones para reducir extorsiones, pero advirtió que persisten quejas de automovilistas y motociclistas que se vuelven virales en redes sociales, con policías que siguen recurriendo a la “mordida”.

“‘Sabemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica controles internos de sanción para esos elementos, pero no hay una estadística clara de cómo terminan esos casos’, señaló la legisladora en su pronunciamiento.”

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Datos incompletos y un registro desfasado

La senadora apuntó que tampoco existe un registro estadístico suficientemente claro sobre la aplicación de multas en la capital. Chavira de la Rosa señaló que, según su estimación, el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México ha contabilizado cerca de 250 mil infracciones levantadas con equipos electrónicos, con datos disponibles sólo hasta noviembre de 2025.

Chavira de la Rosa reconoció que la capital ha sido pionera en la digitalización de infracciones para reducir extorsiones, pero advirtió que persisten quejas de automovilistas y motociclistas que se vuelven virales en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese registro no incluye cifras de 2026 ni precisa si existen sanciones aplicadas de manera presencial, lo que dificulta evaluar el alcance real del sistema de multas en la ciudad.

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Chavira de la Rosa advirtió que, sin controles de confianza rigurosos y sin transparencia en los resultados de los mecanismos de sanción interna de la SSC, la incorporación de la Policía Auxiliar a las labores de tránsito podría convertirse en un problema de mayor incertidumbre para los capitalinos.

¿Cuándo se aprobó esta medida?

La SSC de la CDMX autorizó que elementos de la Policía Auxiliar y la PBI ya puedan levantar infracciones de tránsito en siete alcaldías desde este 23 de junio de 2026, como parte de una estrategia de ordenamiento vial que amplía la capacidad de sancionar faltas al Reglamento de Tránsito con personal previamente capacitado.

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La medida arranca con agentes seleccionados por las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía, con base en el perfil adecuado para aplicar sanciones. De acuerdo con la información oficial, los elementos recibieron formación teórico-práctica en seguridad vial y fueron evaluados de manera constante durante el proceso.

En Xochimilco, el operativo queda a cargo del Sector 73 con indicativo “Excalibur”, una unidad de la Policía Auxiliar adscrita a esa alcaldía que cuenta con 200 elementos. En Iztapalapa, la tarea corresponde al Sector 56 con indicativo “Cobra”.

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