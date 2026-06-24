Llega el Pato Merlín como invitado especial al Estadio Ciudad de México para el partido México vs Chequia

La historia del pato Merlín suma un nuevo capítulo: ahora será testigo de la tercera contienda de México en el Mundial (Ilustración: Jesús Aviles)

Luego de que el pato Merlín se volviera viral en redes sociales tras su aparición en los festejos del triunfo de México sobre Sudáfrica, se convirtió en embajador oficial de la FIFA y hasta fue invitado a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahora, la mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, fue invitado al partido de la Selección Mexicana contra Chequia, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México la tarde de hoy 24 de junio.

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Horas antes del inicio del partido, el pato Melín fue visto junto a su familia llegando el estadio, y aunque muchos quisieron verlo caminando como lo ha hecho en otros eventos públicos, sus dueños optaron por transportarlo en su caja y tapado con una tela de color morado.

Así llegó Merlín al Estadio Ciudad de México (captura de pantalla, redes sociales)

Cabe mencionar, que el pato y su familia fueron escoltados por personas de la FIFA.

Los videos de la llegada del pato Merlín al Estadio Ciudad de México ya se hicieron virales en las redes sociales, como cada acción de la tierna mascota.

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¿Y qué pasó con la controversia sobre los derechos del Pato Merlín?

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum posa con el Pato Merlín, junto con su dueña Carla Gómez, el lunes 22 de junio de 2026 en Palacio Nacional. En la foto aparecen también los hijos de Gómez, Carlos y Christian, quien sostiene al pato (AP Foto/Marco Ugarte)

El IMPI descartó una disputa por la marca del Pato Merlín y sostuvo este miércoles que sigue en manos de la familia de Carla Ivette Gómez, en medio de revisiones administrativas a solicitudes que terceros habrían presentado para registrar signos vinculados con el ave que se volvió viral durante el Mundial 2026.

La aclaración llegó después de reportes sobre varios trámites relacionados con el nombre e imagen de Merlín. Entre ellos habría una solicitud de un particular ajeno a la familia, que buscaba registrar expresiones asociadas con el personaje para distintos usos comerciales.

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A través de sus redes sociales, Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, fijó la postura pública del organismo. “Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, escribió el funcionario.

Minutos después, la cuenta oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial replicó ese mensaje y señaló que compartía información relevante sobre el caso. Con esa publicación, el organismo respaldó la postura de su titular y dejó ver que reconoce a la familia de Gómez como propietaria legítima de los derechos asociados al personaje viral.

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El instituto mantiene el reconocimiento a la familia mientras revisa solicitudes

El Pato Merlín aparece en una oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a las múltiples solicitudes de su registro. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La intervención pública del IMPI buscó frenar las versiones sobre una posible pelea legal por los derechos del pato más conocido de las semanas recientes. Según el posicionamiento difundido, existe prueba pública suficiente para identificar a Carla Ivette Gómez y a su familia como las personas directamente vinculadas con Merlín.

El procedimiento legal, sin embargo, no ha terminado. El propio caso sigue en revisión administrativa por las distintas solicitudes presentadas ante el organismo, aunque el mensaje del instituto fue interpretado como un respaldo a la familia frente a intentos de terceros por apropiarse de signos relacionados con el ave.

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La preocupación creció cuando trascendió que el instituto analizaba varios expedientes vinculados con el nombre del Pato Merlín. Eso alimentó especulaciones sobre una controversia formal por la titularidad de la marca.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluso calificó como un abuso cualquier intento de apropiarse de la imagen de un personaje que claramente pertenece a otra persona. Esa reacción se produjo en medio del debate que se extendió en redes sociales tras conocerse los trámites.

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La viralidad del ave abrió una carrera por su protección comercial

Video musical que muestra al Pato Merlín, un personaje animado, usando una camiseta de fútbol verde con insignias de México. El escenario es un estadio con público que agita banderas mexicanas y un balón de fútbol en el césped, donde también se observa confeti de colores. Este audiovisual es una cumbia que celebra a la mascota no oficial del Mundial 2026, creada por músicos mexicanos. Es una pieza promocional.

El fenómeno de Merlín comenzó durante el Mundial 2026, cuando videos e imágenes del pato circularon en plataformas digitales y llamaron la atención de miles de aficionados. Su presencia en espacios públicos, acompañado por Carla Ivette Gómez, lo convirtió en una figura reconocida entre seguidores del futbol y usuarios de internet.

A partir de ese crecimiento, la familia inició trámites ante el IMPI para proteger legalmente tanto el nombre como la imagen del ave. El objetivo era evitar que otras personas obtuvieran beneficios económicos por su explotación comercial.

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