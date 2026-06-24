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Liga Mx Femenil propone nuevo formato para el Apertura 2026: ¿cómo funcionaría?

Se eliminaría la tabla general para volver al formato de grupos con el objetivo de eliminar la carga de competencia en las jugadoras

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(Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
(Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

La Liga MX Femenil busca modificar el formato de competencia de cara al Torneo Apertura 2026, donde la propuesta plantea abandonar la tradicional tabla general para dar paso a un nuevo sistema de dos grupos integrados por nueve equipos cada uno.

Esta reestructuración, aún pendiente de confirmación oficial por parte de la Federación, busca disminuir la cantidad de partidos que disputan los clubes en cada semestre, respondiendo a las demandas de jugadoras y cuerpos técnicos sobre la carga de trabajo durante el calendario regular.

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División de grupos

La liga retomaría el formato de grupos con el cual comenzó. (EFE/ Miguel Sierra)
La liga retomaría el formato de grupos con el cual comenzó. (EFE/ Miguel Sierra)

Con el nuevo formato, cada equipo tendría asegurados 14 partidos en la fase regular. Ocho de estos encuentros serían frente a rivales de su mismo grupo, mientras que los otros seis los disputarían contra clubes del contrario.

Esta modificación permitiría que la programación de partidos se ajuste con mayor facilidad a las fechas internacionales que marca la FIFA con el objetivo principal de evitar que los compromisos de la Liga MX Femenil se empalmen con concentraciones o torneos de selecciones nacionales, en un año donde además se disputarán las fases decisivas de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

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La propuesta contempla que los cuatro mejores equipos de cada sector consigan su pase a la fase final. Aunque la cantidad de clubes clasificados seguiría siendo de ocho, todavía no se define si el acomodo de los equipos para los duelos de cuartos de final se hará con una tabla general del primero al octavo lugar o si se implementará un sistema similar al de la Major League Soccer, donde se privilegia el cruce entre grupos.

A continuación, te presentamos cómo quedarían conformados los grupos:

Grupo A

  • Tigres
  • Rayadas
  • Cruz Azul
  • Toluca
  • Juárez
  • León
  • Atlante
  • Santos
  • Querétaro

Grupo B

  • América
  • Chivas
  • Pumas
  • Pachuca
  • Atlas
  • Xolos
  • San Luis
  • Necaxa
  • Puebla

La Liga MX Femenil aún debe afinar detalles y hacer oficial la manera en que se organizarán estos duelos, pero el objetivo principal es darle mayor dinamismo al torneo y responder a las necesidades de las jugadoras.

Historia de la Liga Mx Femenil

Chivas, campeón del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Foto: @ChivasFemenil
Chivas fue el primer campeón en la historia de la Liga Mx Femenil en 2017. (@ChivasFemenil)

La Liga MX Femenil nació en 2017 como la primera liga profesional de futbol femenino en México, impulsada por la Federación Mexicana de Futbol. Su creación respondió a la necesidad de promover el desarrollo de jugadoras nacionales y fortalecer la presencia del futbol femenil en el país.

Desde el inicio, participaron los equipos filiales de los clubes de la Liga MX varonil, lo que permitió una estructura sólida y el respaldo de instituciones con experiencia en el futbol profesional.

En su primer torneo, el Apertura 2017, la Liga MX Femenil contó con la participación de 16 equipos. El formato original estableció una fase regular dividida en grupos y una fase final con las mejores escuadras de cada sector.

Las primeras temporadas sirvieron para sentar las bases del proyecto, enfocándose en el crecimiento deportivo y la generación de nuevas figuras para la selección mexicana.

A partir del Clausura 2020, la liga adoptó una tabla general única, similar a la de la rama varonil, lo que permitió que todos los equipos compitieran entre sí a lo largo de 17 jornadas. Esta modificación dio mayor visibilidad al torneo y elevó la competitividad, además de facilitar la logística y la programación de partidos.

El crecimiento de la Liga MX Femenil se reflejó en el aumento de asistencia a los estadios, la mejora en la cobertura mediática y la profesionalización de las jugadoras. Los clubes invirtieron en infraestructura, cuerpo técnico y formación de talento joven, lo que elevó el nivel del campeonato.

Además, la liga sirvió como plataforma para que futbolistas mexicanas fueran convocadas a selecciones nacionales y tuvieran proyección internacional.

A lo largo de estos años, equipos como Tigres, América, Monterrey y Chivas se consolidaron como protagonistas, ganando títulos y estableciendo rivalidades que despertaron el interés de la afición. La Liga MX Femenil continuó en proceso de evolución, buscando adaptarse a las nuevas exigencias del futbol global y consolidarse como una de las ligas femeniles más importantes de la región.

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