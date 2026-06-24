Roberto Lazzeri entrega cartas credenciales en EEUU para convertirse oficialmente en embajador de México

Roberto Lazzeri informó en su cuenta de X sobre la entrega de credenciales ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. (X/@robertolazzeri)

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, entregó copia de sus credenciales este 24 de junio a Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado de Estados Unidos, según publicó el diplomático en su cuenta de X.

En su mensaje, Lazzeri afirmó que “la densidad histórica” de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, su escala económica y su profundidad humana “exige una cooperación constante”.

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Roberto Lazzeri sostuvo que desde la Embajada de México en Estados Unidos trabajarán para “generar avances y beneficios compartidos concretos”, con énfasis en que el T-MEC “siga siendo el motor de América del Norte”, además de proteger a la comunidad y ampliar la prosperidad compartida.

Roberto Lazzeri llega a Washington en la antesala de la revisión del T-MEC

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, entregó copia de credenciales a Monica Crowley. Crédito: X/@robertolazzeri

Roberto Lazzeri llegó el pasado 23 de junio a Washington para asumir la Embajada de México en Estados Unidos con una agenda centrada en la protección de la comunidad mexicana, la negociación del T-MEC y la construcción de acuerdos bilaterales, en la antesala de la revisión formal del tratado que arranca el próximo 1 de julio.

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La llegada del diplomático ocurre en un momento de definición para el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El secretario de Economía Marcelo Ebrard informó que ese día habrá una reunión virtual con el embajador Greer y, por primera vez, con la representación canadiense para iniciar la revisión del T-MEC.

En esa reunión cada país entregará el documento que fijará su posición sobre dos rutas: extender el tratado por 16 años con una revisión intermedia o mantenerlo por 10 años con revisiones anuales. Ebrard adelantó que el escenario con Estados Unidos podría empujar la segunda opción por el rechazo que han mostrado Donald Trump y el embajador comercial estadounidense Jamieson Greer a la renovación.

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El nuevo embajador llega a Washington semanas después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo ratificó, el pasado 10 de junio, como representante de México en la capital estadounidense. Después rindió protesta en el Senado.

Lazzeri fue cuestionado sobre la posibilidad de que el T-MEC no se renueve. Su respuesta retomó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum: “cabeza fría ante todo”. El diplomático sostuvo que a México le tocará hacer “esa labor de convencimiento” con el argumento de que el acuerdo beneficia a los tres países. “Norteamérica es más fuerte con este tratado”, dijo.

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El secretario de Economía afirma que el T-MEC seguirá vigente al menos 10 años más

El secretario de Economía sostuvo que 85% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos se mantiene sin aranceles y que México busca preservarlo en la revisión del T-MEC. (Marcelo Ebrard )

Marcelo Ebrard afirmó que el T-MEC seguirá vigente al menos10 años más, aun si México, Estados Unidos y Canadá no acuerdan el 1 de julio una prórroga hasta 2036, porque el mecanismo de revisión del tratado prevé que el acuerdo continúe operando bajo revisiones periódicas y no su desaparición inmediata.

El secretario de Economía sostuvo además que cerca del 85% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos se mantiene sin aranceles, un dato que el gobierno mexicano busca preservar en la próxima revisión del acuerdo ante un entorno comercial más proteccionista.

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La revisión entrará en una fase decisiva el próximo 1 de julio. Ebrard explicó en un encuentro con medios en la Ciudad de México que la reunión será virtual y contará con la participación del representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer, además de autoridades canadienses, como lo establece el propio tratado.

México acudirá a esa revisión con una postura a favor de ampliar la vigencia del T-MEC hasta 2036. La intención, dijo el funcionario, es dar certidumbre a las inversiones y reforzar la integración económica de América del Norte.

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El secretario también descartó una salida inmediata de cualquiera de los socios comerciales. Recordó que un país que quisiera abandonar el acuerdo debía haber notificado formalmente esa decisión con al menos seis meses de anticipación, algo que, según expuso, no ocurrió.