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¿Te quedarás sin banca móvil? banco explica el impacto del registro obligatorio de telefonía

La institución financiera señaló que la app continuará operando mediante WiFi, aunque la falta de datos móviles podría afectar la conectividad de los usuarios

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Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
La cuenta regresiva para el registro obligatorio de celulares mantiene en alerta a millones de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México ha generado incertidumbre entre millones de usuarios, especialmente por el posible impacto en aplicaciones bancarias.

Ante las dudas sobre si la banca móvil dejará de funcionar para quienes no vinculen su número celular con la CURP antes del 30 de junio, BBVA México aclaró que su aplicación no será bloqueada de manera automática.

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La institución financiera explicó que el principal problema para quienes no completen el trámite sería la suspensión de los datos móviles de su línea, situación que podría limitar el acceso a diversos servicios digitales, incluida la banca móvil cuando no exista una conexión alternativa a internet.

Registro obligatorio de celulares genera dudas entre usuarios bancarios

Desde enero de este año, la vinculación de las líneas telefónicas con la CURP se convirtió en un requisito obligatorio impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el objetivo de reducir delitos como extorsiones, fraudes y llamadas anónimas.

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Vista trasera desenfocada de una persona frente a un mostrador blanco de Registro Civil en México, con una bandera mexicana, documentos apilados y una tarjeta CURP.
BBVA aclara que su app no será bloqueada por la falta de registro de líneas móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la fecha límite cada vez más cerca, usuarios han expresado preocupación por posibles afectaciones a aplicaciones financieras, ya que muchas operaciones y procesos de seguridad dependen actualmente del teléfono celular.

En este contexto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó realizar el registro lo antes posible para evitar contratiempos relacionados con servicios financieros digitales.

BBVA México explica qué pasará con su aplicación bancaria

Mauricio Pallares, director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, aseguró que la aplicación del banco no será deshabilitada por la falta de registro de una línea telefónica.

La caída de la aplicación del BBVA también se reportó en México.
BBVA descarta afectaciones directas a sus operaciones bancarias digitales. Foto: composición Infobae Perú/BBVA

De acuerdo con el directivo, la aplicación seguirá funcionando siempre que el usuario tenga acceso a internet. Esto significa que, en caso de perder los datos móviles por no registrar el número, la banca móvil podrá utilizarse mediante una conexión WiFi.

“El problema no es que la aplicación se bloquee, sino que la línea podría quedarse sin datos móviles. Si existe una red WiFi disponible, el usuario podrá seguir accediendo a la app”, explicó.

¿Qué servicios podrían verse afectados si no registras tu línea?

Aunque BBVA descartó una suspensión directa de su plataforma, algunos procesos sí podrían presentar dificultades si la línea deja de recibir llamadas o mensajes de texto.

Hombre de espaldas usando un cajero automático del Banco de la Nación, con el logo visible. A su lado, una mano sostiene un smartphone mostrando la app de Banco de la Nación y ONP.
No registrar tu línea podría complicar procesos de validación y seguridad en aplicaciones bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellos destacan:

  • Activación inicial de la aplicación para nuevos clientes.
  • Cambio de dispositivo móvil.Recepción de llamadas de validación.
  • Procesos administrativos que requieren SMS.
  • Recuperación de acceso en determinados casos.

La institución precisó que las operaciones bancarias cotidianas dentro de la aplicación no dependen de mensajes SMS para su autenticación, por lo que podrán realizarse mientras exista conexión a internet.

Condusef pide no esperar hasta el último momento

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, advirtió que muchas personas podrían dejar el trámite para los últimos días, provocando saturaciones similares a las que suelen registrarse durante la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por ello, recomendó completar el proceso cuanto antes, considerando que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta fundamental para realizar pagos, transferencias, consultas bancarias y otras operaciones financieras.

La Condusef advierte que dejar el trámite para los últimos días podría generar saturaciones.
La Condusef advierte que dejar el trámite para los últimos días podría generar saturaciones.

Asimismo, señaló que la obligación de registrar las líneas está establecida en la legislación vigente y que las autoridades correspondientes son las encargadas de definir cualquier posible modificación o ampliación de los plazos.

¿Quiénes deben registrar su número antes del 30 de junio?

Las autoridades han informado que el registro aplica para prácticamente todas las líneas móviles activas en el país, incluyendo:

  • Usuarios de prepago
  • Usuarios con planes de renta o pospago
  • Personas que utilizan eSIMTitulares de chips adquiridos antes de enero de 2026
  • Empresas que administran líneas corporativas

Las únicas excepciones corresponden a líneas que no permiten llamadas o mensajes de texto, así como algunas líneas de emergencia y servicios gubernamentales.

Persisten peticiones para ampliar el plazo del registro

A pocos días del vencimiento, continúan las solicitudes para ampliar el periodo de registro.

Desde el Senado buscan ampliar el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas. EFE/ Mario Guzmán
Desde el Senado buscan ampliar el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas. EFE/ Mario Guzmán

El senador panista Mario Vázquez propuso una prórroga de 180 días al considerar que aún existen dudas sobre el proceso y posibles inconsistencias reportadas por usuarios.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades mantienen como fecha límite el 30 de junio. De no completarse el trámite, las compañías telefónicas han advertido que podrían suspender servicios como llamadas, mensajes de texto y datos móviles a partir del 1 de julio.

Mientras tanto, BBVA reiteró que su aplicación bancaria continuará operando para quienes dispongan de conexión a internet, aunque insistió en la importancia de cumplir con el registro para evitar restricciones que puedan afectar la experiencia digital de los usuarios.

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