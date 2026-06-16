México

Potencial Ciclón tropical 1 se forma cerca de Reynosa, Tamaulipas, ocasionando lluvias intensas: autoridades recomiendan precauciones

Las bandas nubosas asociadas al sistema mantienen condiciones para lluvias intensas de 75 a 150 mm en los estados de Nuevo León y Tamaulipas principalmente

Guardar
Google icon
Mapa satelital infrarrojo de México con un ciclón tropical visible sobre los estados del noreste, mostrando nubes de tormenta en colores vivos.
Imagen satelital infrarroja de un ciclón tropical sobre el noreste de México, mostrando extensas bandas de nubes y actividad de tormentas intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación del potencial ciclón tropical Uno sobre el golfo de México, fenómeno que ya provoca lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas tamaulipecas.

De acuerdo con el más reciente aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se localizó a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, y a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas.

PUBLICIDAD

El reporte detalla que el potencial ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Las bandas nubosas asociadas al sistema mantienen condiciones para lluvias intensas de 75 a 150 milímetros principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, situación que podría ocasionar diversas afectaciones en zonas urbanas y rurales.

PUBLICIDAD

Además de las precipitaciones, el SMN prevé:

  • Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h
  • Oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas
  • Posibles deslaves en zonas montañosas
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Riesgo de desbordamientos e inundaciones en zonas bajas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar afectaciones severas, especialmente en municipios vulnerables a inundaciones repentinas o acumulación de agua.

Protección Civil pide extremar precauciones

Ante el avance del sistema, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran evitar cruzar ríos o corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tener preparada una mochila de emergencia.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de México, ya que el sistema podría evolucionar durante las próximas horas y modificar su trayectoria o intensidad.

Temporada de ciclones tropicales 2026

La formación del potencial ciclón tropical Uno marca uno de los primeros sistemas relevantes de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Atlántico, periodo en el que históricamente aumentan las lluvias, tormentas y fenómenos hidrometeorológicos que impactan a México.

Especialistas del SMN mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del sistema debido a su cercanía con territorio nacional y por las condiciones favorables para lluvias torrenciales en el noreste del país.

En estados como Tamaulipas y Nuevo León, las autoridades locales ya monitorean zonas de riesgo ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de cuerpos de agua derivadas de las precipitaciones acumuladas.

La población puede consultar actualizaciones meteorológicas en las plataformas oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, donde se emitirán nuevos avisos conforme evolucione el potencial ciclón tropical.

Temas Relacionados

Ciclón tropicalLluviasTamaulipasClimaMeteorologíamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lo que debes hacer si ya cobras la Beca Rita Cetina de secundaria y registraste a un hijo en primaria

La respuesta que muchas familias buscan sobre la Beca Rita Cetina ya está disponible y cambia lo que tendrán que hacer en estos meses

Lo que debes hacer si ya cobras la Beca Rita Cetina de secundaria y registraste a un hijo en primaria

La corrupción alcanza su mayor costo en 10 años en México: genera pérdidas récord de casi 25 mil millones de pesos para la ciudadanía

Cuatro de cada cinco habitantes en el país consideran que este delito es frecuente o muy frecuente en su entidad

La corrupción alcanza su mayor costo en 10 años en México: genera pérdidas récord de casi 25 mil millones de pesos para la ciudadanía

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Los resultados obtenidos en Antalya fortalecen el camino de México rumbo a sus próximos compromisos del calendario internacional

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Sheinbaum defiende acciones para detener a narcos en México, ‘presume’ más de 90 detenciones relevantes en gobiernos de la 4T

Durante el primer año y medio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han realizado 56 mil detenciones, incluyendo a 57 individuos relevantes pertenecientes a grupos criminales que operan en el país

Sheinbaum defiende acciones para detener a narcos en México, ‘presume’ más de 90 detenciones relevantes en gobiernos de la 4T

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

El equipo europeo utilizó sus redes sociales para despedirse del país anfitrión luego de su contundente actuación

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Financiamiento, sicarios y la relación tóxica de dependencia entre el CJNG y Los Chapitos: así lo explicó García Harfuch

Sedena se deslinda del exgeneral Gerardo Mérida, que se entregó en Estados Unidos por presuntamente recibir dinero de ‘Los Chapitos’

Diputada de Sinaloa que recibió corona fúnebre aún no presenta denuncia: Gobierno evita confirmar si le dará protección

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Imelda Tuñón lanza nueva acusación y reaviva la guerra familiar: “Maribel me decía que me aguantara todo”

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

DEPORTES

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Valeria Amparán da a México su primera victoria en la Copa Mundial de Boxeo en China

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026