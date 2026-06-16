Potencial Ciclón tropical 1 se forma cerca de Reynosa, Tamaulipas, ocasionando lluvias intensas: autoridades recomiendan precauciones

Imagen satelital infrarroja de un ciclón tropical sobre el noreste de México, mostrando extensas bandas de nubes y actividad de tormentas intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación del potencial ciclón tropical Uno sobre el golfo de México, fenómeno que ya provoca lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas tamaulipecas.

De acuerdo con el más reciente aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se localizó a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, y a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas.

PUBLICIDAD

El reporte detalla que el potencial ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Las bandas nubosas asociadas al sistema mantienen condiciones para lluvias intensas de 75 a 150 milímetros principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, situación que podría ocasionar diversas afectaciones en zonas urbanas y rurales.

PUBLICIDAD

Además de las precipitaciones, el SMN prevé:

Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h

Oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas

Posibles deslaves en zonas montañosas

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Riesgo de desbordamientos e inundaciones en zonas bajas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar afectaciones severas, especialmente en municipios vulnerables a inundaciones repentinas o acumulación de agua.

Protección Civil pide extremar precauciones

Ante el avance del sistema, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

PUBLICIDAD

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran evitar cruzar ríos o corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tener preparada una mochila de emergencia.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de México, ya que el sistema podría evolucionar durante las próximas horas y modificar su trayectoria o intensidad.

PUBLICIDAD

Temporada de ciclones tropicales 2026

La formación del potencial ciclón tropical Uno marca uno de los primeros sistemas relevantes de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Atlántico, periodo en el que históricamente aumentan las lluvias, tormentas y fenómenos hidrometeorológicos que impactan a México.

Especialistas del SMN mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del sistema debido a su cercanía con territorio nacional y por las condiciones favorables para lluvias torrenciales en el noreste del país.

PUBLICIDAD

En estados como Tamaulipas y Nuevo León, las autoridades locales ya monitorean zonas de riesgo ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de cuerpos de agua derivadas de las precipitaciones acumuladas.

La población puede consultar actualizaciones meteorológicas en las plataformas oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, donde se emitirán nuevos avisos conforme evolucione el potencial ciclón tropical.

PUBLICIDAD