“Una escoba no resuelve la ciudad”: limpieza de Brugada en el Centro Histórico desata críticas en redes

La mandataria capitalina, Clara Brugada, participa en una jornada comunitaria en vialidades que quedaron despejadas luego de la protesta magisterial, con la meta de reactivar la actividad comercial en la zona.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un tequio de limpieza en calles del Centro Histórico que fueron liberadas tras el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el propósito de impulsar la recuperación económica de la zona. La acción, sin embargo, generó una ola de críticas en redes sociales, donde diversos usuarios cuestionaron el contexto y el momento elegido para la jornada.

¿Qué hizo Brugada en el Centro Histórico?

Con escoba en mano, la mandataria capitalina recorrió un tramo del corredor peatonal de Francisco I. Madero y posteriormente encabezó labores de limpieza en la calle de Motolinía, acompañada por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

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Brugada explicó que la acción busca acompañar a los comerciantes afectados por más de dos semanas de movilizaciones del magisterio disidente:

Madero

Motolinía

Uruguay

Venustiano Carranza

Tramos de 20 de Noviembre

“Hay mucho por cuidar, hay mucho por recuperar, pero en este momento que está en medio del Mundial y que somos una sede mundialista, el Centro Histórico se convierte también en un lugar muy importante”, señaló la jefa de Gobierno, vinculando directamente la jornada con la Copa del Mundo 2026.

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Con una escoba, Clara Brugada recorre el corredor peatonal de Francisco I. Madero y dirige trabajos en Motolinía, acompañada por César Cravioto y Raúl Basulto, en una intervención en la zona central

El plantón de la CNTE sigue parcialmente en pie

Según reportes de medios locales, aunque varias calles fueron liberadas, todavía permanecen casas de campaña en vialidades como 20 de Noviembre y 5 de Mayo. El secretario Basulto indicó que las labores de limpieza a detalle llevarán entre una y dos semanas.

Las críticas en redes: “teatro” y “simulación”

La jornada de limpieza coincidió con un ambiente de tensión generado por las protestas de la CNTE, que se sostienen desde hace más de quince días, así como con señalamientos previos sobre afectaciones por inundaciones y problemas de movilidad en la capital. En ese contexto, diversas cuentas en la red social X cuestionaron la jornada.

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El comunicador Enrique Muñoz publicó un video en el que calificó la acción como una puesta en escena, argumentando que la ciudad enfrenta pendientes como inundaciones, caos vial y servicios colapsados, mientras la respuesta visible fue una jornada de limpieza con escoba y cámaras. La publicación acumulaba más de 25 mil visualizaciones hasta el cierre de esta nota.

Entre los comentarios a la publicación, usuarios como @YasItalian y @ortiz14_arturo dirigieron críticas personales hacia la jefa de Gobierno, cuestionando su capacidad de gestión.

Es importante señalar que estas opiniones corresponden a publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales, y que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido una respuesta oficial a estos señalamientos específicos.

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El video del comunicador Enrique Muñoz sostiene que la administración capitalina atiende con escobas y cámaras, mientras persisten anegaciones, congestión vial y fallas en servicios, en medio de protestas de la CNTE

El antecedente: críticas por inundaciones y la inauguración del Mundial

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum ya habían sido blanco de críticas de sectores de oposición y usuarios en redes durante la semana, luego de no asistir a actos relacionados con las protestas de la CNTE coincidiendo con la inauguración de actividades del Mundial 2026 en la capital. Este antecedente forma parte del contexto en el que se inscriben los cuestionamientos actuales hacia la jornada de limpieza.

La postura oficial: recuperación económica y agenda mundialista

Pese a las críticas, el gobierno capitalino sostiene que la prioridad es restablecer la actividad comercial en la zona. Brugada afirmó que el tequio se extenderá a la totalidad del Centro Histórico en las próximas semanas, en paralelo con actividades culturales vinculadas al Mundial, como proyecciones especiales y un videomapping en el Palacio de Bellas Artes.

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Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una fecha definitiva para la conclusión total de los trabajos de limpieza ni para la resolución del conflicto con la CNTE.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó una jornada de Tequios de Limpieza en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar la recuperación económica de la zona afectada por recientes plantones. Sin embargo, la acción desató comentarios encontrados en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el momento elegido para realizarla.

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