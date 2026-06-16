México Deportes

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Los resultados obtenidos en Antalya fortalecen el camino de México rumbo a sus próximos compromisos del calendario internacional

Guardar
Google icon
(CONADE)
(CONADE)

La Selección Mexicana de Tiro con Arco cerró su participación en la Copa del Mundo de Antalya 2026 con una de las cosechas más destacadas de su historia reciente al conquistar siete medallas y ubicarse entre las delegaciones más exitosas del certamen celebrado en Turquía.

Con un oro, cuatro platas y dos bronces, México terminó en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de China e India. Además, ninguna otra nación logró subir al podio en más ocasiones que el representativo nacional.

PUBLICIDAD

Maya Becerra lidera una destacada cosecha de medallas

(Instagram / @a.mayabec)
(Instagram / @a.mayabec)

La primera parte de los éxitos mexicanos llegó de la mano de los especialistas en arco compuesto. Maya Becerra encabezó la actuación al conquistar la medalla de oro individual, mientras que Sebastián García obtuvo la plata individual.

La rama por equipos también aportó resultados para la delegación nacional. Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo se adjudicaron la medalla de plata por equipos femenil. Además, Becerra y García ganaron el bronce en equipos mixtos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Sebastián García, Rodrigo González y Máximo Méndez completaron la jornada con una medalla de bronce por equipos varonil.

Las olímpicas de París 2024 suman dos preseas más para México

La mexicana continúa siendo protagonista de los eventos internacionales más prestigiosos.
(World Archery)

El domingo fue el turno de las medallistas olímpicas de París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes añadieron una medalla de plata en la competencia por equipos de recurvo femenil.

Además, Ana Paula Vázquez volvió a subir al podio tras conseguir la plata individual, ampliando la cosecha mexicana en Antalya.

Antes de competir en Turquía, la selección nacional realizó una concentración en el Centro de Excelencia de World Archery, ubicado en Lausana, Suiza, preparación que contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Tras concluir su participación en Antalya 2026, el equipo mexicano enfocará su preparación en el Clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se celebrará del 22 al 28 de junio en Tlaxcala, y en la cuarta etapa de la Copa del Mundo, programada en Madrid, España.

Temas Relacionados

Copa Del Mundo De Tiro Con ArcoAtletas mexicanosAntalya2026Tiro con Arcomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

El equipo europeo utilizó sus redes sociales para despedirse del país anfitrión luego de su contundente actuación

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Superar lesiones, integrarse a un equipo de élite y aspirar a nuevos retos, así impulsa el de Ensenada el surgimiento de ciclistas mexicanos en el escenario internacional

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Valeria Amparán da a México su primera victoria en la Copa Mundial de Boxeo en China

El torneo, organizado por World Boxing, reúne a pugilistas de distintos países en busca de sumar resultados dentro del circuito internacional

Valeria Amparán da a México su primera victoria en la Copa Mundial de Boxeo en China

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

Aunque no formó parte del once inicial, Mora ya sumó minutos frente a Sudáfrica en el debut de la Selección

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026

Lo que comenzó como videos virales entre aficionados del Tricolor ahora el pato más famoso de México tendrá un encuentro con directivos del futbol mundial

¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Financiamiento, sicarios y la relación tóxica de dependencia entre el CJNG y Los Chapitos: así lo explicó García Harfuch

Sedena se deslinda del exgeneral Gerardo Mérida, que se entregó en Estados Unidos por presuntamente recibir dinero de ‘Los Chapitos’

Diputada de Sinaloa que recibió corona fúnebre aún no presenta denuncia: Gobierno evita confirmar si le dará protección

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Imelda Tuñón lanza nueva acusación y reaviva la guerra familiar: “Maribel me decía que me aguantara todo”

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

DEPORTES

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Valeria Amparán da a México su primera victoria en la Copa Mundial de Boxeo en China

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026