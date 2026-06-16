¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

(CONADE)

La Selección Mexicana de Tiro con Arco cerró su participación en la Copa del Mundo de Antalya 2026 con una de las cosechas más destacadas de su historia reciente al conquistar siete medallas y ubicarse entre las delegaciones más exitosas del certamen celebrado en Turquía.

Con un oro, cuatro platas y dos bronces, México terminó en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de China e India. Además, ninguna otra nación logró subir al podio en más ocasiones que el representativo nacional.

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Maya Becerra lidera una destacada cosecha de medallas

(Instagram / @a.mayabec)

La primera parte de los éxitos mexicanos llegó de la mano de los especialistas en arco compuesto. Maya Becerra encabezó la actuación al conquistar la medalla de oro individual, mientras que Sebastián García obtuvo la plata individual.

La rama por equipos también aportó resultados para la delegación nacional. Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo se adjudicaron la medalla de plata por equipos femenil. Además, Becerra y García ganaron el bronce en equipos mixtos.

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Por su parte, Sebastián García, Rodrigo González y Máximo Méndez completaron la jornada con una medalla de bronce por equipos varonil.

Las olímpicas de París 2024 suman dos preseas más para México

(World Archery)

El domingo fue el turno de las medallistas olímpicas de París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes añadieron una medalla de plata en la competencia por equipos de recurvo femenil.

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Además, Ana Paula Vázquez volvió a subir al podio tras conseguir la plata individual, ampliando la cosecha mexicana en Antalya.

Antes de competir en Turquía, la selección nacional realizó una concentración en el Centro de Excelencia de World Archery, ubicado en Lausana, Suiza, preparación que contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

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Tras concluir su participación en Antalya 2026, el equipo mexicano enfocará su preparación en el Clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se celebrará del 22 al 28 de junio en Tlaxcala, y en la cuarta etapa de la Copa del Mundo, programada en Madrid, España.