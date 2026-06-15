Lo que debes hacer si ya cobras la Beca Rita Cetina de secundaria y registraste a un hijo en primaria

Hay familias en México que llevan meses preguntándose si tendrán que hacer un trámite adicional ahora que sus hijos estudian en dos niveles educativos distintos.
La respuesta que da el gobierno federal despeja esa duda y cambia la forma en que muchos hogares recibirán su apoyo a partir de agosto.
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Cómo funciona la Beca Rita Cetina y cuánto dinero deposita en primaria y secundaria
La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa federal de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México dirigido a familias con hijos en escuelas públicas de nivel básico.
El programa entrega recursos económicos a través de una tarjeta del Banco del Bienestar a la madre, padre o tutor que realizó el registro.
Los montos varían según el nivel educativo. En secundaria, las familias reciben 1,900 pesos mexicanos bimestrales; cuando hay dos o más estudiantes en ese nivel en el mismo hogar, se suman 700 pesos mexicanos adicionales por cada alumno.
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En primaria, el apoyo es de 2,500 pesos mexicanos anuales por cada alumno inscrito, de acuerdo con la información oficial del portal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
El programa abarca ambos niveles, lo que ha generado dudas entre las familias que tienen hijos en primaria y secundaria al mismo tiempo.
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Lo que debes hacer si ya tienes tarjeta de secundaria y registraste a un hijo en primaria
Quienes ya cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar porque reciben la Beca Rita Cetina de secundaria y además registraron a una hija o hijo en primaria no necesitan acudir por un nuevo plástico.
El apoyo anual de primaria será depositado en agosto en la misma tarjeta que ya tienen activa, de acuerdo con una nota publicada en el portal de Programas para el Bienestar del Gobierno de México.
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La medida permite que las familias con una cuenta activa del Banco del Bienestar reciban los recursos de ambos niveles en un solo medio de pago, sin gestionar otro instrumento bancario.
El depósito de primaria está programado para contribuir a los gastos de útiles y uniformes escolares al inicio del siguiente ciclo.
Quiénes sí deben recoger una tarjeta y qué documentos necesitan
La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina de primaria se mantiene activa del 18 de mayo al 31 de julio para las familias que aún no cuentan con este medio de pago.
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La tarjeta se entrega exclusivamente a quien hizo el registro, porque la cuenta bancaria fue abierta a su nombre.
Para recogerla, los Programas para el Bienestar establecen que se deben presentar los siguientes documentos:
De la madre, padre, tutora o tutor: identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia de la CURP y copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
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De la alumna o alumno registrado: copia del acta de nacimiento y copia de la CURP.
El uso del dinero tiene un destino definido
El recurso de la beca no es de libre disposición.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establece que el dinero debe destinarse a útiles y material escolar, uniformes, libros y artículos de papelería, alimentos vinculados a la asistencia a clases, y transporte entre el hogar y el plantel.
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Para los alumnos de primaria, el uso se acota a uniformes y útiles escolares.
Gastos ajenos a la educación, como ropa casual, electrónicos sin uso escolar o pago de deudas quedan fuera del propósito declarado del programa.
La beca tampoco es compatible con otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.
Sí puede combinarse con becas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que tengan un objetivo distinto.
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