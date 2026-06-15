Lo que debes hacer si ya cobras la Beca Rita Cetina de secundaria y registraste a un hijo en primaria

La Beca Rita Cetina cubre primaria y secundaria en escuelas públicas de educación básica de modalidad escolarizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay familias en México que llevan meses preguntándose si tendrán que hacer un trámite adicional ahora que sus hijos estudian en dos niveles educativos distintos.

La respuesta que da el gobierno federal despeja esa duda y cambia la forma en que muchos hogares recibirán su apoyo a partir de agosto.

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En secundaria, las familias reciben 1,900 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la Beca Rita Cetina y cuánto dinero deposita en primaria y secundaria

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa federal de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México dirigido a familias con hijos en escuelas públicas de nivel básico.

El programa entrega recursos económicos a través de una tarjeta del Banco del Bienestar a la madre, padre o tutor que realizó el registro.

El apoyo de primaria es de 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los montos varían según el nivel educativo. En secundaria, las familias reciben 1,900 pesos mexicanos bimestrales; cuando hay dos o más estudiantes en ese nivel en el mismo hogar, se suman 700 pesos mexicanos adicionales por cada alumno.

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En primaria, el apoyo es de 2,500 pesos mexicanos anuales por cada alumno inscrito, de acuerdo con la información oficial del portal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

La beca no es compatible con otro apoyo educativo federal para el mismo fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa abarca ambos niveles, lo que ha generado dudas entre las familias que tienen hijos en primaria y secundaria al mismo tiempo.

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Lo que debes hacer si ya tienes tarjeta de secundaria y registraste a un hijo en primaria

Quienes ya cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar porque reciben la Beca Rita Cetina de secundaria y además registraron a una hija o hijo en primaria no necesitan acudir por un nuevo plástico.

El apoyo anual de primaria será depositado en agosto en la misma tarjeta que ya tienen activa, de acuerdo con una nota publicada en el portal de Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

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La tarjeta del Banco del Bienestar con la que se cobra la beca de secundaria también recibirá el depósito de primaria en agosto, según Programas para el Bienestar del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida permite que las familias con una cuenta activa del Banco del Bienestar reciban los recursos de ambos niveles en un solo medio de pago, sin gestionar otro instrumento bancario.

El depósito de primaria está programado para contribuir a los gastos de útiles y uniformes escolares al inicio del siguiente ciclo.

Quiénes sí deben recoger una tarjeta y qué documentos necesitan

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina de primaria se mantiene activa del 18 de mayo al 31 de julio para las familias que aún no cuentan con este medio de pago.

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La tarjeta se entrega exclusivamente a quien hizo el registro, porque la cuenta bancaria fue abierta a su nombre.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para primaria se mantiene activa del 18 de mayo al 31 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recogerla, los Programas para el Bienestar establecen que se deben presentar los siguientes documentos:

De la madre, padre, tutora o tutor: identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia de la CURP y copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

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De la alumna o alumno registrado: copia del acta de nacimiento y copia de la CURP.

El uso del dinero tiene un destino definido

El recurso de la beca no es de libre disposición.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establece que el dinero debe destinarse a útiles y material escolar, uniformes, libros y artículos de papelería, alimentos vinculados a la asistencia a clases, y transporte entre el hogar y el plantel.

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Para los alumnos de primaria, el uso se acota a uniformes y útiles escolares.

Las familias con dos o más estudiantes de secundaria reciben 700 pesos adicionales por cada alumno a partir del segundo inscrito en ese nivel, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gastos ajenos a la educación, como ropa casual, electrónicos sin uso escolar o pago de deudas quedan fuera del propósito declarado del programa.

La beca tampoco es compatible con otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

La tarjeta solo se entrega a quien realizó el registro, porque la cuenta bancaria está abierta a su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí puede combinarse con becas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que tengan un objetivo distinto.