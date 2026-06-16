Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

El cuerpo calcinado fue localizado en el cruce de las avenidas Tierra y Libertad, en la colonia Valle de Puebla, en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre, cuyo cuerpo fue localizado calcinado en las inmediaciones de la colonia Valle de Puebla, en Mexicali, murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y diversas heridas producidas por un arma blanca, reveló el Servicio Médico Forense (SEMEFO) tras practicar la necropsia correspondiente.

El hallazgo ocurrió el pasado sábado 13 de junio, luego de que a los números de emergencia se reportara la presencia de un cadáver calcinado en el cruce de las avenidas Tierra y Libertad, en la zona oriente de la capital bajacaliforniana.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano. Al arribar, confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios.

Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo de la escena e iniciaron las diligencias correspondientes. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de los estudios periciales y la necropsia de ley.

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La víctima continúa sin ser identificada

Dos días después de su ingreso al SEMEFO, las autoridades forenses informaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, además de heridas provocadas por un instrumento punzocortante penetrante en la región torácica.

La necropsia determinó que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y heridas por arma blanca antes de ser calcinada. (Cuartoscuro)

Estos resultados apuntan a que la víctima habría sido asesinada antes de que su cuerpo fuera calcinado, una línea de investigación que ahora deberá ser esclarecida por las autoridades ministeriales.

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Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido. Los únicos datos aportados por el Servicio Médico Forense indican que se trata de un masculino de aproximadamente 1.70 metros de estatura.

El cuerpo continúa en las instalaciones del SEMEFO en espera de ser identificado y reclamado por algún familiar, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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La violencia continúa en Baja California

El caso de Mexicali se suma a otro hecho violento ocurrido en Baja California durante las últimas horas.

La mañana de este lunes, un hombre identificado como Ernestor Prado Buzo, de 53 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de un automóvil Honda en la colonia Hidalgo, en Tijuana.

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En Tijuana, un hombre de 53 años fue asesinado a balazos dentro de un vehículo en la colonia Hidalgo. (Canva)

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió a la altura de unas canchas de fútbol ubicadas entre las calles Vicente Suárez y Padre Kino. Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron al hombre herido dentro del vehículo. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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En la escena del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis pericial.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado sobre la identificación o detención de los presuntos responsables del ataque. La investigación quedó a cargo de agentes de la Fiscalía General del Estado.

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Las cifras de violencia en la entidad reflejan la persistencia del problema. Con este homicidio, Tijuana acumula 33 asesinatos durante junio y un total de 422 homicidios en lo que va de 2026. A nivel estatal, la cifra asciende a 667 víctimas de homicidio en el mismo periodo.

Los dos casos, ocurridos en menos de 72 horas y en distintos municipios de Baja California, evidencian el desafío que enfrentan las autoridades para contener la violencia homicida y esclarecer los crímenes que siguen cobrando vidas en la entidad.

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