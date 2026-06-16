México

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

La necropsia practicada por el Servicio Médico Forense estableció que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y heridas producidas por un arma blanca. El cuerpo permanece sin identificar

Guardar
Google icon
Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
El cuerpo calcinado fue localizado en el cruce de las avenidas Tierra y Libertad, en la colonia Valle de Puebla, en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre, cuyo cuerpo fue localizado calcinado en las inmediaciones de la colonia Valle de Puebla, en Mexicali, murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y diversas heridas producidas por un arma blanca, reveló el Servicio Médico Forense (SEMEFO) tras practicar la necropsia correspondiente.

El hallazgo ocurrió el pasado sábado 13 de junio, luego de que a los números de emergencia se reportara la presencia de un cadáver calcinado en el cruce de las avenidas Tierra y Libertad, en la zona oriente de la capital bajacaliforniana.

PUBLICIDAD

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano. Al arribar, confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios.

Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo de la escena e iniciaron las diligencias correspondientes. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de los estudios periciales y la necropsia de ley.

PUBLICIDAD

La víctima continúa sin ser identificada

Dos días después de su ingreso al SEMEFO, las autoridades forenses informaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, además de heridas provocadas por un instrumento punzocortante penetrante en la región torácica.

Desde la autopsia hasta la restitución de los cuerpos, el proceso que lleva la Semefo es tardado y complejo
La necropsia determinó que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y heridas por arma blanca antes de ser calcinada. (Cuartoscuro)

Estos resultados apuntan a que la víctima habría sido asesinada antes de que su cuerpo fuera calcinado, una línea de investigación que ahora deberá ser esclarecida por las autoridades ministeriales.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido. Los únicos datos aportados por el Servicio Médico Forense indican que se trata de un masculino de aproximadamente 1.70 metros de estatura.

El cuerpo continúa en las instalaciones del SEMEFO en espera de ser identificado y reclamado por algún familiar, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

La violencia continúa en Baja California

El caso de Mexicali se suma a otro hecho violento ocurrido en Baja California durante las últimas horas.

La mañana de este lunes, un hombre identificado como Ernestor Prado Buzo, de 53 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de un automóvil Honda en la colonia Hidalgo, en Tijuana.

Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
En Tijuana, un hombre de 53 años fue asesinado a balazos dentro de un vehículo en la colonia Hidalgo. (Canva)

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió a la altura de unas canchas de fútbol ubicadas entre las calles Vicente Suárez y Padre Kino. Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron al hombre herido dentro del vehículo. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis pericial.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado sobre la identificación o detención de los presuntos responsables del ataque. La investigación quedó a cargo de agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las cifras de violencia en la entidad reflejan la persistencia del problema. Con este homicidio, Tijuana acumula 33 asesinatos durante junio y un total de 422 homicidios en lo que va de 2026. A nivel estatal, la cifra asciende a 667 víctimas de homicidio en el mismo periodo.

Los dos casos, ocurridos en menos de 72 horas y en distintos municipios de Baja California, evidencian el desafío que enfrentan las autoridades para contener la violencia homicida y esclarecer los crímenes que siguen cobrando vidas en la entidad.

Temas Relacionados

MexicaliBaja Californiahomicidiocadáver calcinadosemefoviolencianarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos y la deja como nueva

Lo que se pega en la suela de la plancha no es igual y esa diferencia cambia por completo la forma de quitarlo

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos y la deja como nueva

Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró en la mañanera que no tienen escolta federal ni la han solicitado

Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

Si EEUU no envía pruebas contra Rocha Moya podríamos declinar orden de detención, dice Sheinbaum

La mandataria explicó que la petición enviada por una oficina del Departamento de Justicia corresponde a una solicitud de captura urgente y no a un proceso formal de extradición

Si EEUU no envía pruebas contra Rocha Moya podríamos declinar orden de detención, dice Sheinbaum

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ya tienen identificados a los diversos líderes regionales y cómo se estructura el interior de este grupo delictivo considerado aún el más poderoso del país

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49% los homicidios en Morelos, afirma gobierno de Sheinbaum

Detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49% los homicidios en Morelos, afirma gobierno de Sheinbaum

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: detención de alcaldes de Morelos redujo homicidios en la entidad

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

ENTRETENIMIENTO

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

DEPORTES

Oswaldo Sánchez revela el ‘trauma’ que le dejó Maxi Rodríguez tras el gol que eliminó a México en Alemania 2006

Oswaldo Sánchez revela el ‘trauma’ que le dejó Maxi Rodríguez tras el gol que eliminó a México en Alemania 2006

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Javier Aguirre reconoce la importancia de Lionel Messi para el futbol mundial: “Es historia”

Colombianos tomarán el Ángel de la Independencia en México: convocan al primer gran banderazo previo a su debut en el Mundial 2026

Carlos, el panadero colombiano que superó la quiebra de su primer negocio en México y encontró la forma de salir adelante