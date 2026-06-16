Movimiento Ciudadano y Samuel García gastan más de $112 millones de pesos en anuncios de Meta desde 2020

(Foto: Jesúe Abraham Aviles Ortiz )

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, mantiene una Biblioteca de Anuncios de acceso público que permite consultar el gasto en publicidad sobre temas sociales, electorales o políticos desde agosto de 2020. De acuerdo con los registros disponibles en esta herramienta para México, Movimiento Ciudadano (MC) y figuras vinculadas al partido aparecen registradas en decenas de páginas distintas — una búsqueda arroja cerca de 41 páginas de resultados —, lo que eleva de forma significativa la suma total invertida en anuncios dentro de las plataformas de la empresa.

Y la cifra no es menor.

Un partido, docenas de páginas, millones de pesos

Según los registros consultados en la Biblioteca de Anuncios de Meta para México, entre las cuentas con mayor gasto reportado en el periodo de agosto de 2020 al 12 de junio de 2026, figuran estas páginas directamente vinculadas a Movimiento Ciudadano:

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Movimiento Ciudadano (cuenta nacional): $37,576,261 , con 8,429 anuncios

Movimiento Ciudadano Nuevo León : $12,165,608 , con 2,775 anuncios

Salomón Chertorivski : $3,400,626

Pablo Lemus Navarro (MC Jalisco): $2,945,500

Movimiento Ciudadano Jalisco : $2,501,883

Senadores Ciudadanos (Grupo Parlamentario de MC en el Senado): $1,881,192

Diputados Ciudadanos (Grupo Parlamentario de MC en la Cámara de Diputados): $1,635,423

A estas se suman cuentas activas en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Colima, Hidalgo, Morelos y Estado de México, con montos que van desde unos cuantos pesos hasta más de un millón. Solo con los registros más destacados de la primera página de resultados, la suma supera los $62 millones de pesos, sin contar el resto de las páginas estatales, de candidatos y grupos parlamentarios que también aparecen en la plataforma.

El factor Samuel García: una cuenta personal con $50 millones acumulados

Aunque la cuenta de Samuel García no está registrada bajo el descargo de responsabilidad del partido, sino a su nombre, figura entre los diez mayores gastadores en publicidad política en México dentro de Meta, con $50,771,684 y 3,255 anuncios en el mismo periodo. Esta cifra lo coloca apenas por debajo del Gobierno de Nuevo León ($59,146,246) y del Partido Verde Ecologista de México ($54,409,319) en el ranking general.

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El gasto de García no ha pasado desapercibido. Entre agosto de 2020 y agosto de 2025, el gobernador registró pagos de pauta en Meta por 25 millones de pesos; sin embargo, en los siguientes siete meses se sumaron otros 20 millones adicionales, elevando el acumulado a 45.7 millones de pesos a su nombre. A esto se suma el gasto de su esposa, Mariana Rodríguez, quien aparece en la Biblioteca de Anuncios con $15,048,035 y 485 anuncios.

Entre el 25 de enero y el 24 de abril de 2026, la pareja gastó alrededor de 18.7 millones de pesos en anuncios pagados dentro de Facebook e Instagram, con un promedio diario de 208 mil pesos y picos de hasta 267 mil pesos en una sola jornada.

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El gobernador de Nuevo León registra $50,771,684 y 3,255 anuncios pagados en Facebook e Instagram, una cifra que lo ubica debajo del Gobierno estatal y del PVEM en el ranking general. (Infobae-Itzallana)

Álvarez Máynez lidera el gasto de MC en el último mes — y Samuel García está en “modo party”

Más allá del registro histórico, la plataforma permite filtrar por periodos específicos. Al consultar el rango del 14 de mayo al 12 de junio de 2026, Jorge Álvarez Máynez encabeza el gasto individual de Movimiento Ciudadano con $2,057,872 y 306 anuncios — por encima incluso de la cuenta nacional del partido, que registra $1,164,120 en el mismo periodo. Le siguen las cuentas estatales de Coahuila ($82,110), Nuevo León ($81,179) y Jalisco ($73,487).

Entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2026, la biblioteca de pauta digital registra $2,057,872 asociados al excandidato, con 306 piezas difundidas, como el mayor desembolso individual de MC en el periodo.

El dato llama la atención porque, en contraste, Samuel García — quien históricamente ha sido uno de los mayores gastadores en publicidad política dentro de Meta — aparece notablemente menos activo en este periodo. El contexto lo explica en parte: el gobernador anunció que entraría en “modo party” durante el Mundial 2026, dejando los asuntos públicos en manos de su secretario particular hasta julio. García estuvo presente en el partido inaugural del torneo, celebrado el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde México se enfrentó a Sudáfrica. Nuevo León es una de las tres sedes mexicanas del Mundial, lo que ha ocupado buena parte de la agenda pública y comunicacional del mandatario en las últimas semanas.

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Quien sí mantiene el acelerador en publicidad digital es Álvarez Máynez, cuya cuenta acumula desde agosto de 2020 más de $28 millones de pesos en anuncios dentro de Meta, financiados principalmente por Movimiento Ciudadano.

El desembolso en la plataforma se registra desde agosto de 2020 y lo cubre principalmente Movimiento Ciudadano, con una parte menor atribuida a la empresa Estudio Bocadillo, según el financiamiento rastreado en la red social. (Movimiento Ciudadano)

Sobre la metodología

La Biblioteca de Anuncios de Meta es una herramienta de transparencia de acceso público, disponible para cualquier persona en adlibrary.meta.com. Las cifras corresponden a los importes reportados por la propia plataforma y pueden incluir variaciones según el rango de fechas seleccionado. Algunas cuentas presentan un asterisco (*) en el monto, lo que de acuerdo con Meta puede indicar rangos aproximados de gasto. Los datos no equivalen necesariamente a recursos de origen público, ya que algunas páginas corresponden a perfiles personales o de campaña con financiamiento propio.

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