Sheinbaum señala ‘punto rojo’ en Jalisco de empresas fantasma y facturas falsas

Sheinbaum dijo que la mayoría de las empresas sancionadas están en Jalisco. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Jalisco concentra la mayoría de los casos detectados de personas que falsifican facturas, en el marco del combate a las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), a las que se vincula con prácticas de evasión fiscal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria confirmó que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó “una detención muy importante”, la cual “es la primera en la historia” que se hace por denuncia del SAT.

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“Sí, hubo una detención muy importante por parte de la Fiscalía General de la República a denuncia del SAT. Es la primera en la historia que se hace de detenciones de personas que falsificaban facturas, la mayoría en Jalisco, la mayoría de ellas en Jalisco. Y vamos a pedir a la Fiscalía que pueda informar con mayor detalle.

“Y está permanentemente el SAT haciendo una revisión junto con la Procuraduría Fiscal, y permanentemente quitando sellos, y algunas otras medidas que han tomado para evitar las facturas falsas, que es todavía una manera de evadir los impuestos, de evadir el pago de impuestos”, dijo en Palacio Nacional.

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