Estas son todas las manifestaciones y contingentes que acudirán a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

La apertura de la justa mundialista en el Estadio Azteca coincidirá con movilizaciones que buscan visibilizar problemáticas sociales ante la atención internacional. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

El próximo 11 de junio, la Ciudad de México será epicentro de un despliegue social sin precedentes.

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca se cruzará con la convocatoria de múltiples marchas y protestas que buscarán aprovechar la atención internacional para visibilizar problemáticas que transcurren en el país.

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Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas convocaron a la movilización el 11 de junio para exigir respuestas ante la crisis de desapariciones durante el Mundial 2026. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Diversos contingentes, desde madres buscadoras hasta sindicatos y organizaciones campesinas, anunciaron movilizaciones y concentraciones desde temprana hora en torno al Coloso de Santa Úrsula y avenidas clave del sur de la CDMX.

Siete contingentes planean rutas hacia el Estadio Azteca el 11 de junio

El día del partido inaugural, al menos siete grupos han confirmado movilizaciones con rutas y puntos de partida muy específicos:

Madres buscadoras : Saldrán desde la Avenida Santa Úrsula y Parque Cantera, con acciones simbólicas para exigir respuestas ante la crisis de desaparecidos.

CNTE : Se movilizará desde el Anillo Periférico y San Jerónimo, manteniendo presión por la derogación de la Ley del ISSSTE y mejores condiciones salariales.

Pensionados de Pemex y CFE : Tienen como punto de salida el Hospital Central Sur, reclamando derechos laborales y de jubilación.

Transportistas (ANTAC y locales) : Partirán de Vaqueritos en Periférico Sur, exigiendo seguridad en carreteras y condiciones justas para el sector.

Organizaciones campesinas : Tendrán presencia desde Calzada de Tlalpan y División del Norte, con demandas de apoyos y precios de garantía para el campo.

Trabajadores de la salud : Se concentrarán en Avenida del Imán y Parque Cantera, solicitando mejoras laborales y mayor equipamiento médico.

Colectivos sociales y barriales: Con actividades como la “cascarita contra el despojo y por la vida” sobre Avenida del Imán, con participación de diversos grupos ciudadanos.

Los grupos, que incluirán a madres buscadoras, la CNTE, pensionados de Pemex y CFE, transportistas, campesinos, personal sanitario y colectivos barriales, planean partir de puntos específicos para converger en accesos del recinto. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, cada grupo planea rutas distintas, pero el objetivo común es converger en las inmediaciones del Azteca y sus accesos principales.

Avenidas y zonas bajo presión máxima

Las vialidades de mayor riesgo de bloqueo o colapso durante el evento serán:

Calzada de Tlalpan

Periférico Sur

Avenida del Imán

Santa Úrsula

División del Norte

Zonas de Coyoacán y Parque Cantera

La Calzada de Tlalpan es la arteria principal que conecta al Estadio Azteca, por lo cual será la más afectada en cuanto a movilidad durante las manifestaciones. (@ClaraBrugadaM)

Desde primera hora, estas rutas estarán bajo vigilancia y posible cierre parcial, complicando el desplazamiento tanto de asistentes como de residentes y trabajadores.

Por otro lado, el operativo de seguridad contempla filtros de acceso, presencia policial y restricción a quienes no cuenten con boleto oficial. La UNAM y otras instituciones suspendieron actividades para reducir la congestión en la zona.

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El arranque del Mundial se vive entre protestas y vigilancia

Lejos de ser sólo una fiesta deportiva, la inauguración del Mundial 2026 en la capital mexicana será también escenario de múltiples exigencias y reclamos sociales.

Las organizaciones buscan que sus causas sean escuchadas tras mucho tiempo en el contexto del mayor escaparate mediático del año.

La mirada global promete estar concentrada en todas las problemáticas que enfrenta el país a horas del arranque del Mundial 2026. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, la convergencia de estos contingentes representa un reto de seguridad y movilidad sin precedentes, con la mirada global sobre la capacidad de respuesta del país.

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