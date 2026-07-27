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Reunión familiar en Chimalhuacán acabó con tres familiares muertos: el responsable huyó

Las víctimas que murieron por impactos de arma de fuego fueron identificadas como Jéssica, de 58 años; Jonathan, de 40 años; y Edgar, de 36 años

Asesinaron a tres familiares en una vivienda en San Miguel Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México Foto: @MrElDiablo8
Asesinaron a tres familiares en una vivienda en San Miguel Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México Foto: @MrElDiablo8
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Una riña en un convivio familiar dejó tres muertos y un agresor prófugo la madrugada de este domingo en Chimalhuacán, Estado de México, después de que un hombre con parentesco con las víctimas presuntamente sacó un arma y disparó dentro de una vivienda de la colonia San Miguel Acuitlapilco.

Las víctimas fueron identificadas como Jéssica, de 58 años; Jonathan, de 40 años; y Edgar, de 36 años. Los tres murieron por impactos de arma de fuego en el domicilio ubicado en la esquina de Prolongación Aldama y calle Aldama.

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El Ayuntamiento de Chimalhuacán informó que el ataque ocurrió durante un convivio familiar y que las primeras indagatorias apuntaron a una discusión entre integrantes de la misma familia. Según esa versión inicial, el presunto responsable discutió con las víctimas, les disparó y después escapó.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir el reporte de la agresión. Cuando llegaron, encontraron a las tres personas lesionadas por bala y pidieron apoyo médico de inmediato.

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Cinta amarilla con el texto "ESCENA DEL CRIMEN NO PASE" frente a siluetas de agentes en una calle mojada de noche con edificios y palmeras al fondo.
El agresor escapó en una camioneta Renault roja y no fue detenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramédicos confirmaron poco después que ninguna de las víctimas ya tenía signos vitales. Tras esa verificación, la zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias de peritos y agentes ministeriales.

La agresión fue investigada como un triple homicidio dentro de un domicilio

Las primeras líneas de investigación señalaron que la violencia comenzó con una discusión fuerte registrada durante la reunión. Las autoridades también indicaron que el hombre señalado como probable responsable tendría un vínculo familiar con las personas asesinadas, aunque ese dato seguía dentro de las indagatorias.

La agresión ocurrió al interior de una vivienda en San Miguel Acuitlapilco, donde varios familiares convivían antes del ataque. En cuestión de minutos, el conflicto escaló hasta el uso de un arma de fuego contra tres de los asistentes.

Después de los disparos, el sospechoso salió del domicilio antes de que llegaran los policías. Hasta ese momento no se había informado sobre personas detenidas por el caso.

Cinta amarilla con texto "Policía - No Pase" en primer plano; detrás, tres policías, un vehículo policial con luces encendidas y una calle adoquinada de noche.
La agresión ocurrió al interior de una vivienda en San Miguel Acuitlapilco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación para establecer el móvil de la agresión, recabar pruebas y definir la responsabilidad de quien o quienes participaron en el triple homicidio. El gobierno municipal señaló que mantenía coordinación con esa instancia para avanzar en la localización del responsable.

La Policía Municipal aseguró una camioneta roja que habría sido usada en la huida

Como parte de las acciones posteriores al ataque, policías municipales aseguraron una camioneta Renault roja. De acuerdo con los reportes preliminares, ese vehículo habría sido utilizado por el presunto agresor para escapar del lugar.

La unidad quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las diligencias periciales correspondientes. Esas revisiones buscaron incorporar pruebas a la investigación abierta por la agresión ocurrida durante la fiesta familiar.

Las autoridades mantuvieron un operativo para ubicar al responsable y esclarecer por completo lo ocurrido en el domicilio. La indagatoria se centró en reconstruir la secuencia de la discusión, el momento en que fue usada el arma y la ruta de escape seguida tras el ataque.

El caso quedó registrado como un hecho violento ocurrido en el ámbito familiar y dentro de una vivienda del municipio mexiquense. La agresión dejó sin vida a tres integrantes de una misma familia y movilizó a policías, paramédicos, peritos y personal ministerial durante la madrugada.

  • Tres personas de una misma familia fueron asesinadas a balazos durante un convivio en la colonia San Miguel Acuitlapilco, en Chimalhuacán.
  • Las víctimas fueron Jéssica, de 58 años; Jonathan, de 40; y Edgar, de 36; el presunto agresor escapó tras la discusión.
  • La Policía Municipal aseguró una camioneta Renault roja presuntamente usada en la huida y la Fiscalía mexiquense abrió una investigación.

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