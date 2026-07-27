América Femenil y sus mejores figuras tras ganar el Campeón de Campeonas 2026 a Tigres

América Femenil venció a Tigres por el trofeo de Campeón de Campeonas 2026 y sumó un nuevo trofeo para sus vitrinas (X@AmericaFemenil)

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El desenlace del partido entre América Femenil y Tigres por el trofeo de Campeón de Campeonas 2026 se definió en una dramática tanda de penales, luego de un empate 1-1 en el tiempo regular. La portera Itzel Velasco fue la figura del encuentro al detener los cobros decisivos de Diana Ordoñez y Stephany Mayor, asegurando la victoria para las azulcremas con un 4-3 final desde los once pasos.

Ambas escuadras se encuentran entre las más ganadoras del futbol mexicano. (Jesús Avilés | Infobae México)

Con este resultado, el conjunto de Coapa logró su primer título de Campeón de Campeonas y completó un año marcado por la obtención de tres trofeos: la Liga MX Femenil, la W Concacaf Champions Cup y ahora el máximo reconocimiento entre campeones nacionales. El triplete reafirma el dominio del América Femenil en la temporada 2026, superando a un Tigres que llegaba con tres conquistas previas de este mismo trofeo.

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Mejores figuras del América Femenil

La temporada más reciente del conjunto azulcrema tuvo como protagonistas a figuras de impacto como Kiana Palacios, quien consolidó su posición como máxima goleadora histórica del club y portó el brazalete de capitana. Su capacidad para definir partidos y su constancia frente al arco rival la han convertido en una referencia dentro del plantel.

Entre las jugadoras internacionales destaca Irene Guerrero, mediocampista española cuya conducción en la cancha le valió integrar el once ideal de la Concacaf. Guerrero ha sobresalido por su visión de juego y su influencia en la construcción ofensiva, además de aportar solidez en el mediocampo.

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La proyección de talento joven se refleja en la irrupción de Montserrat Saldívar, extremo izquierda que fue reconocida entre las mejores jugadoras Sub-20 del mundo. Su velocidad y desborde por la banda representan un recurso constante para el equipo y anticipan una carrera prometedora.

Las Águilas buscarán comenzar con el pie derecho una temporada que incluirá enfrentamientos frente a varios candidatos al campeonato.

Por su parte, Scarlett Camberos se ha distinguido como una delantera desequilibrante, recibiendo el reconocimiento a mejor jugadora en competiciones internacionales de Concacaf. Su capacidad para romper líneas defensivas y generar ocasiones de gol la ha posicionado como una de las atacantes más peligrosas del plantel.

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Calendario del América Femenil en el Apertura 2026

América Femenil ya tiene definido su calendario para el Torneo Apertura 2026, en el que disputará 14 partidos en la fase regular, repartidos entre siete juegos como local y siete como visitante. El equipo dirigido por Ángel Villavampa inicia su participación fuera de casa, enfrentando a Santos Laguna en la Jornada 1.

Después de su debut en Torreón, las azulcremas regresan a la Ciudad de México para recibir a Cruz Azul y Puebla en las Jornadas 2 y 3. Posteriormente, visitarán a Necaxa en la Jornada 4 y volverán a su estadio en la Jornada 5 para medirse ante Xolos de Tijuana. La Jornada 6 marca uno de los duelos más atractivos, ya que América visitará a Pumas en el clásico capitalino.

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(Instagram / @americafemenil)

En la Jornada 7, Las Águilas reciben a Tigres, rival con el que han protagonizado finales recientes y que se ha convertido en uno de los partidos más esperados del torneo. El calendario incluye además enfrentamientos ante Atlas y León en las Jornadas 8 y 9, seguidos de un complicado duelo como visitante frente a Rayadas en la Jornada 10.

La recta final de la fase regular contempla partidos contra Pachuca, Atlético de San Luis y Atlante. El cierre de la primera fase será en Guadalajara contra Chivas, en una edición más del Clásico Nacional Femenil que podría ser determinante para definir posiciones rumbo a la Liguilla. El nuevo formato de la Liga BBVA Femenil excluye enfrentamientos ante Bravas de Juárez, Querétaro y Toluca.

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