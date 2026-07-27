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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 27 de julio

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07:32 hsHoy

Huracán Genevieve alcanza categoría 4 con vientos de 250 km/h en el Pacífico

Mapa satelital con la costa occidental de México, un huracán con su ojo visible y una trayectoria proyectada con indicaciones de categoría y fecha.
Un mapa satelital del Pacífico mexicano presenta la trayectoria proyectada del Huracán Genevieve categoría 3, con fechas y categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN de la Conagua reporta este 26 de julio que el huracán Genevieve, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 840 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 920 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h. El SMN prevé que el sistema se intensifique mientras se aleja de las costas nacionales.

Aunque Genevieve no representa peligro directo para México, los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional.

El pronóstico indica que el huracán se debilitará gradualmente: pasará a categoría 3 el 28 de julio, a categoría 2 el 29 de julio, a categoría 1 el 30 de julio y a tormenta tropical el 31 de julio, alejándose progresivamente hacia el oeste-suroeste del Pacífico.

07:30 hsHoy

Conoce el clima de este día en Ciudad de México

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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