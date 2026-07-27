EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 27 de julio

En pocas líneas:
Huracán Genevieve alcanza categoría 4 con vientos de 250 km/h en el Pacífico
El SMN de la Conagua reporta este 26 de julio que el huracán Genevieve, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 840 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 920 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h. El SMN prevé que el sistema se intensifique mientras se aleja de las costas nacionales.
Aunque Genevieve no representa peligro directo para México, los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional.
El pronóstico indica que el huracán se debilitará gradualmente: pasará a categoría 3 el 28 de julio, a categoría 2 el 29 de julio, a categoría 1 el 30 de julio y a tormenta tropical el 31 de julio, alejándose progresivamente hacia el oeste-suroeste del Pacífico.
En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.