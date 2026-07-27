UNAM instala comisión para revisar el examen de ingreso a licenciatura 2026

UNAM instala comisión para revisar el examen de ingreso 2026; esto es lo que investigará.

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló oficialmente la Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de que surgieran dudas sobre el comportamiento de los puntajes obtenidos en el primer examen aplicado completamente en línea.

Durante la instalación del grupo de especialistas, el rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la comisión contará con plena autonomía para solicitar toda la información que considere necesaria, además de convocar a las y los funcionarios involucrados en el proceso de admisión para esclarecer cualquier duda relacionada con la evaluación.

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El rector destacó que el objetivo principal es explicar con claridad qué ocurrió durante el proceso, fortalecer la confianza en los mecanismos de ingreso de la Universidad y garantizar condiciones de equidad para quienes participaron en el concurso.

Asimismo, pidió que los trabajos avancen con rapidez para ofrecer resultados en los próximos días y brindar certidumbre a los miles de jóvenes que permanecen a la espera de una resolución.

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¿Por qué la UNAM decidió revisar el examen de ingreso a licenciatura?

La revisión fue ordenada después de que, tras la publicación de los resultados, aspirantes y especialistas difundieran análisis estadísticos que mostraban un comportamiento inusual en los puntajes de algunas de las carreras con mayor demanda, como Medicina, Derecho, Actuaría e Ingeniería.

Entre los principales motivos que llevaron a la Universidad a iniciar esta investigación se encuentran:

Incremento inusual en los puntajes registrados en carreras de alta demanda respecto de procesos anteriores.

Señalamientos sobre posibles trampas durante la aplicación del examen completamente en línea.

Presuntas ayudas mediante herramientas de inteligencia artificial u otros recursos tecnológicos.

Solicitudes de revisión presentadas por aspirantes inconformes con sus resultados o con la cancelación de sus evaluaciones.

Necesidad de garantizar transparencia, equidad y certeza en uno de los procesos de admisión más importantes del país.

Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado la existencia de un fraude generalizado ni ha informado que el examen vaya a repetirse. La institución señaló que cualquier determinación dependerá de las conclusiones de la Comisión Técnica.

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Comisión Técnica analizará todo el proceso de selección

De acuerdo con la Universidad, el grupo de trabajo está integrado por 16 especialistas con experiencia en educación, evaluación, matemáticas, inteligencia artificial, derecho, estadística, ciencias y ética, quienes tendrán la responsabilidad de revisar el procedimiento aplicado durante el examen, los resultados obtenidos y los factores que pudieron influir en el desempeño de las y los aspirantes.

La Comisión es presidida por Eduardo Bárzana García y cuenta con Joaquín Narro Lobo como secretario técnico, además de investigadores eméritos, académicos, especialistas en evaluación educativa y expertos en tecnologías de la información.

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Durante la sesión de instalación, Leonardo Lomelí enfatizó que ninguna posibilidad está descartada y reiteró que el propósito es conocer con precisión qué ocurrió, aprender de esta experiencia y fortalecer futuros procesos de admisión tanto en la UNAM como en otras instituciones de educación superior.

También subrayó que la Universidad no permitirá que quienes hayan obtenido alguna ventaja indebida afecten las oportunidades de quienes se prepararon para presentar el examen en igualdad de condiciones.

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Suspensión de inscripciones mientras concluye la investigación

Como parte de las medidas adoptadas, la UNAM suspendió temporalmente la entrega de documentos y las inscripciones de estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027 hasta que la Comisión Técnica presente sus observaciones y recomendaciones.

La institución explicó que esta decisión busca garantizar certeza jurídica y académica para todos los aspirantes, además de asegurar que cualquier resolución se adopte conforme a la legislación universitaria.

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Al mismo tiempo, continúa atendiendo las solicitudes de revisión presentadas por personas que no fueron seleccionadas, así como por quienes tuvieron cancelada su participación durante la aplicación del examen, quienes podrán conocer las evidencias que respaldaron esas determinaciones conforme al procedimiento establecido.

Sheinbaum respalda la autonomía de la UNAM y evita pronunciarse sobre un nuevo examen

En medio de la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de repetir el examen de ingreso; sin embargo, evitó fijar una postura y recordó que corresponde exclusivamente a la UNAM determinar las medidas que considere necesarias.

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La mandataria señaló que la Universidad es una institución autónoma y expresó su confianza en que las autoridades universitarias encontrarán una solución que otorgue certeza a los aspirantes.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que existe comunicación permanente con el rector Leonardo Lomelí y reiteró que la dependencia brindará apoyo institucional si la Universidad así lo requiere, siempre respetando su autonomía.

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Mientras continúan los trabajos de la Comisión Técnica, la UNAM reiteró que informará oportunamente sus conclusiones a través de sus canales oficiales.