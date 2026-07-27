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Chivas le rompe el esquema a la Liga MX: la razón por la que bajaron a sus figuras del cruce contra la MLS

El Juego de Estrellas solamente contará con Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda del Rebaño Sagrado, por lo que el cuadro tapatío podrá contar con sus jugadores estelares para el partido contra Puebla

El Juego de Estrellas solamente contará con Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda del Rebaño Sagrado, por lo que el cuadro tapatío podrá contar con sus jugadores estelares para el partido contra Puebla. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
El Juego de Estrellas solamente contará con Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda del Rebaño Sagrado, por lo que el cuadro tapatío podrá contar con sus jugadores estelares para el partido contra Puebla. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
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La directiva de las Chivas llegó a un acuerdo para que varios de sus jugadores no participen en el All Star Game, con el objetivo de que permanezcan concentrados en el partido contra Puebla, programado en el Estadio Cuauhtémoc.

Fuentes confirmaron a ESPN que el club tapatío gestionó la permanencia de algunos elementos clave, permitiendo que entrenen toda la semana con el plantel y viajen juntos el jueves a Puebla para el duelo correspondiente al Apertura 2026.

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Futbolistas que no estarán presentes en el Juego de Estrellas

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido de estrellas entre la MLS y la Liga MX, previsto para el 29 de julio, no contará con la presencia de Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Bryan González y Richy Ledezma.

Chivas solicitó que estos futbolistas no fueran considerados para dicho compromiso, priorizando su disponibilidad para el torneo local. La ausencia de estos jugadores responde también a la carga de trabajo que han enfrentado recientemente, al ser convocados por la Selección Mexicana y participar en distintos compromisos internacionales.

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Los únicos jugadores de Chivas que participarán en el All Star Game serán Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda. El resto del plantel permanecerá en Guadalajara para enfocarse en el partido frente a Puebla, programado para el viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc.

La decisión se tomó debido al poco margen de tiempo que habría para que los futbolistas viajaran de regreso y se reincorporaran a la disciplina del equipo rojiblanco.

De los cinco jugadores ausentes en el All Star Game, únicamente Santiago Sandoval tampoco estará disponible para el duelo contra Puebla. El mediocampista se encuentra concentrado con la Selección Mexicana Sub 20, que disputa el Preolímpico en busca de un lugar en el Mundial de la categoría y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Otros equipos presentan bajas para el Juego de Estrellas

Messi y de Paul tampoco estarán por su participación en el Mundial 2026. (Sam Navarro-Imagn Images)
Messi y de Paul tampoco estarán por su participación en el Mundial 2026. (Sam Navarro-Imagn Images)

Las ausencias en el All Star Game no se limitan al plantel de Chivas, ya que varios clubes han optado por no arriesgar a sus futbolistas en este tipo de encuentros.

Ante cualquier molestia física o tras una intensa carga de partidos, los equipos prefieren que sus jugadores permanezcan al cien por ciento para los compromisos oficiales. Lionel Messi, por ejemplo, es una de las bajas más notables del duelo entre las estrellas de la Liga MX y la MLS.

El argentino acaba de finalizar su participación en la Copa del Mundo 2026 y actualmente se encuentra en periodo de descanso, al igual que su compatriota Rodrigo de Paul.

Otros nombres destacados que no estarán presentes son Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, y Keylor Navas. Ambos se ausentarán debido a compromisos con sus respectivos clubes.

Mora, figura de México en el Mundial, todavía se está incorporando al trabajo bajo las órdenes de Sebastián ‘Loco’ Abreu y no fue considerado para el juego de estrellas. E

Estas ausencias, sumadas a las ya confirmadas de varios elementos de Chivas, reflejan la importancia que le dan los equipos a la salud y el rendimiento de sus jugadores en la competencia oficial, priorizando la temporada regular sobre el espectáculo del All Star Game.

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