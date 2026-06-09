A dos días del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México se llena de policias y manifestantes

Más de 100 mil policías, soldados y guardias resguardan el Coloso de Santa Úrsula, mientras el gobierno promete una inauguración segura. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Hoy 9 de junio de 2026, el ambiente en el legendario Estadio Azteca es de máxima tensión. Miles de policías y manifestantes, convocados por la CNTE, ocupan las inmediaciones del recinto a dos días de la esperada inauguración del Mundial 2026.

Las protestas, encabezadas por profesores, y el operativo de seguridad han transformado la zona sur de la capital en un espacio repleto de caos y vigilancia.

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Policías restringen a los manifestantes a varios metros del Azteca y mantienen vigilancia en los alrededores ante el riesgo de enfrentamientos. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Con accesos restringidos y servicios suspendidos en los alrededores, esta tarde el Coloso de Santa Úrsula se convierte en símbolo de presión social sobre el gobierno en plena atención internacional.

El Estadio Ciudad de México, bajo vigilancia máxima previo a la inauguración

Desde muy temprano, la presencia de elementos antidisturbios y equipos de seguridad fue notoria en todos los alrededores del Azteca.

Las autoridades implementaron medidas extraordinarias para impedir la llegada de los contingentes al corazón del evento deportivo.

Retenes , vallas metálicas y camiones bloquean las principales vías de entrada al Estadio.

Policías contienen a los manifestantes a varios metros del recinto y vigilan los alrededores.

El cierre de estaciones del Tren Ligero y la restricción de circulación vehicular han provocado diversos congestionamientos y desvíos.

Más de 100 mil policías, soldados y guardias están desplegados entre la capital y las otras sedes de la Copa del Mundo.

Más de 100 mil policías, soldados y guardias se desplegaron en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula para impedir el paso a los manifestantes de la CNTE. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El objetivo, según las propias autoridades, es evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad de asistentes y trabajadores en vísperas del torneo. De esta manera, la vigilancia se mantiene constante mientras crece la tensión entre los manifestantes y el operativo oficial.

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Exigencias magisteriales mantienen la presión

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanza por la Calzada de Tlalpan con demandas claras.

Su protesta, iniciada desde principios de junio, ha sumado plantones, bloqueos y presencia en puntos estratégicos de la CDMX.

Exigen la anulación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones .

Solicitan un incremento salarial del 100% al sueldo base.

Han instalado un campamento en el Centro Histórico y realizaron acciones como el derribo de estatuas alusivas al Mundial .

La CNTE mantiene una advertencia clara: no cesarán las movilizaciones hasta obtener resultados de parte de las auoridades.

La CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones y un aumento salarial de 100% al sueldo base. REUTERS/Luis Cortes

En este sentido, el movimiento acusa al gobierno de mantener “oídos sordos” y utiliza la coyuntura de la Copa Mundial para amplificar su reclamo. La protesta continúa firme a la espera de nuevas negociaciones.

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Mundial 2026 inicia entre protestas y vigilancia reforzada

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México se desenvolverá bajo estricta seguridad y presión social.

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum han garantizado la ceremonia y descartado el uso de la fuerza para dispersar manifestaciones.

El operativo policial seguirá activo en las inmediaciones del Azteca y zonas clave.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica está programado para el jueves 11 de junio .

Diversos colectivos sociales ya anticiparon más movilizaciones y bloqueos para el día de la inauguración.

El Estadio Azteca se prepara para recibir la esperada inauguración del Mundial 2026 en medio de diversas amenazas de manifesaciones y bloqueos. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Así, mientras la mirada global se concentra en la capital mexicana, la ciudad vivirá un entorno de máxima alerta y la expectativa de lo que ocurrirá en las próximas horas.

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