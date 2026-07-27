María Sorté llama “bendecido de Dios” a su hijo Omar García Harfuch por sobrevivir al atentado de 2020

María Sorté felicia a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México” (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

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La actriz María Sorté afirmó este lunes 27 de julio de 2026 que su hijo, Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, es un “bendecido de Dios” tras sobrevivir a un atentado en 2020.

La declaración se da luego de que la prensa le preguntó si aún teme por la seguridad de su hijo, recordando el ataque en el que el funcionario recibió más de 400 disparos.

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María Sorté confía en la protección divina para su hijo

Durante un encuentro con medios, la también primera actriz de Televisa fue cuestionada por el riesgo constante que enfrenta García Harfuch. La famosa señaló: “Por supuesto que sí, pero siempre estoy poniéndolo en las manos de Dios y pidiéndole que mande ángeles. Y yo creo que es un bendecido de Dios y se vio en ese atentado espantoso como Dios”.

Sorté relató que, desde ese ataque, vive con el temor diario de que su hijo pueda ser víctima de la violencia asociada a su cargo. En diversas entrevistas, la actriz ha manifestado que su fe y las oraciones son su principal refugio ante la inseguridad.

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María Sorté confía en la protección divina para su hijo (X/msorteoficial)

El atentado del 26 de junio de 2020 en la Ciudad de México

El 26 de junio de 2020, Omar García Harfuch fue blanco de un atentado mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El ataque ocurrió cerca de las 06:35 horas en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la zona de Lomas de Chapultepec.

Un comando armado bloqueó el paso de la camioneta blindada de Harfuch con un camión de carga. El grupo utilizó armas de alto poder, incluyendo fusiles de asalto y rifles Barrett calibre .50, capaces de perforar blindajes. El vehículo recibió más de 400 impactos de bala durante varios minutos de tiroteo.

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Tres víctimas mortales y la atribución al Cártel Jalisco Nueva Generación

Durante el ataque, perdieron la vida dos escoltas de Harfuch, identificados como Edgar y Rafael, así como una mujer civil que circulaba en su auto rumbo al trabajo. Minutos después, el propio García Harfuch publicó un mensaje en redes sociales desde una ambulancia, adjudicando el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones oficiales confirmaron que el atentado fue planeado por células de esa organización criminal, en represalia por los operativos policiales realizados previamente en la capital.

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Tres víctimas mortales y la atribución al Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Instagram)

Supervivencia atribuida a un “milagro” y reacción de la familia

A pesar del ataque, García Harfuch sobrevivió con tres impactos de bala y lesiones por esquirlas. Requirió cirugía inmediata, pero su vida no estuvo en riesgo tras la intervención médica.

La prensa y su madre, María Sorté, calificaron la supervivencia como un “milagro”. El blindaje de la camioneta y fallas en el armamento de los atacantes evitaron una tragedia mayor. Sorté describió en entrevistas el momento en que se enteró del atentado: su hijo mayor, Adrián, la despertó para informarle que Omar había sido atacado pero estaba fuera de peligro. Al prender la televisión, vio imágenes del vehículo destruido y cayó en una crisis de angustia.

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Poco después, García Harfuch la llamó desde el hospital para tranquilizarla. Sorté confesó que originalmente se oponía a que su hijo fuera policía, por el peligro inherente a esa profesión. Desde ese día, asegura que entrega la protección de su hijo a Dios y a sus oraciones diarias.

Seguridad, familia y fe: el día a día tras el atentado

El episodio cambió la dinámica familiar. Sorté reconoce que el miedo no desaparece, pero afirma que su confianza está puesta en la fe y en la protección divina. “Siempre estoy pidiéndole a Dios que lo cuide y que mande ángeles para protegerlo”.

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El caso de García Harfuch marcó un precedente en la Ciudad de México por la intensidad del ataque y la rápida respuesta de las autoridades. El funcionario continúa en su cargo y mantiene un alto perfil en la lucha contra la delincuencia organizada.