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Capturan a “El Tío”, operador financiero y líder de una célula de Los Chapitos en Mazatlán

Ricardo “N” fue arrestado junto a cinco personas más identificadas como generadores de violencia en Sinaloa

Detención de "El Tío" de Los Chapitos
Ricardo "N" es identificado como operador financiero de una célula de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad
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Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado como operador financiero y líder de una célula de la facción de Los Chapitos, fue detenido junto a cinco hombres en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, derivado de labores de vigilancia e investigación por parte de fuerzas federales.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad.

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Los elementos llevaron a cabo vigilancias fijas y móviles en el que pudieron identificar dos domicilios utilizados para la comisión de delitos, por lo que fue mediante un cerco de seguridad que lograron la captura de los seis hombres.

Detenidos seis de Los Chapitos en Mazatlán
Imágenes del operativo realizado durante su detención. Foto: Gabinete de Seguridad

Entre los arrestados se encuentra Ricardo “N”, alias “El Tío”, quien de es identificado por las autoridades como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula criminal de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa con Los Mayos desde septiembre de 2024.

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Esta casa editorial pudo conocer que “El Tío” mantenía operaciones en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa, como parte de sus actividades delictivas dentro de la célula criminal.

Fueron ubicados con armas y casi 100 mil dólares

Seis detenidos en Mazatlán de Los Chapitos
Los seis detenidos son señalados como generadores de violencia. Foto: Gabinete de Seguridad

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, los otros detenidos fueron identificados como Marcelo Eduardo “N”, José Manuel “N”, Jano Alonso “N”; José Manuel “N” y Alejandro “N”, este último de nacionalidad estadounidense.

Las autoridades les aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, aproximadamente 100 mil dólares, celulares, computadoras, dos vehículos y dos inmuebles.

Tanto los seis hombres como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que continúe con las investigaciones y determine su situación jurídica.

Violencia en Mazatlán repuntó en los últimos días

Diversos ataques armados y asesinatos se han registrado en Mazatlán en plena temporada vacacional que provocaron el despliegue de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de 900 agentes de seguridad para reforzar las acciones en la región.

De acuerdo con reportes de Noroeste, en los últimos 15 días se han registrado cerca de 20 asesinatos, cerca de tres feminicidios, ataques a viviendas y establecimientos comerciales tanto a disparos como con explosivos, privaciones ilegales de la libertad, entre otros.

Fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Crédito: Defensa
Fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Crédito: Defensa

Debido a los hechos, la mañana de este lunes se realizó en Mazatlán la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz en instalaciones de la Tercera Región Militar.

En días pasados, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, informó que la reunión se llevó a cabo para redefinir estrategias de seguridad ante el aumento de la violencia en las últimas dos semanas.

La ola de violencia en Sinaloa comenzó en septiembre de 2024, casi dos meses después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, lo que provocó que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos rompieran su alianza y comenzaran una guerra.

Desde ese día, la entidad ha registrado decenas de ataques armados, privaciones ilegales de la libertad y asesinatos que también han provocado desplazamiento forzado.

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Una carta enviada por “El Mayo” reveló que el 25 de julio de 2024 (el día de su detención) fue citado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera para reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, para presuntamente resolver conflictos políticos; sin embargo, fue golpeado y obligado a trasladarse a Estados Unidos a bordo de un avión por Joaquín Guzmán López.

Esto provocó que las facciones que lideraban rompieran su alianza e iniciaran una guerra que ha provocado más de 3 mil asesinatos, y que, de acuerdo con el colectivo Guerreros Sabuesas, entre 5 mil y 6 mil desaparecidos.

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