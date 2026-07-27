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Cinco plantas medicinales más usadas en México: para qué sirven y cómo reconocerlas

En México, cinco plantas medicinales destacan por su uso tradicional y respaldo institucional

Ilustraciones de bugambilia, yerba santa, muicle, manzanilla y árnica mexicana; un mortero, una taza de infusión, compresas y una mujer observando una planta.
Cinco plantas medicinales mexicanas clave, usos y consejos respaldados por autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En México, cerca del 90 % de la población ha utilizado alguna planta medicinal al menos una vez, según datos de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Salud.

Este fenómeno, vigente en la vida cotidiana y respaldado por instituciones como la UNAM, CONABIO e IMSS, responde a una tradición herbolaria ancestral que integra saberes indígenas y validaciones científicas recientes.

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Cinco especies destacan por su uso frecuente y su arraigo cultural: bugambilia, yerba santa, muicle, manzanilla y árnica mexicana.

Cada una cumple funciones específicas, identificables por características botánicas bien documentadas y usos tradicionales reconocidos por autoridades académicas y de salud.

Bugambilia

La bugambilia (Bougainvillea spp.) es una trepadora ornamental común en jardines urbanos y rurales, utilizada en la medicina casera principalmente como antitusígeno y expectorante.

Las brácteas coloridas, que rodean a la pequeña flor blanca, son la parte más apreciada para remedios respiratorios como infusiones calientes contra la tos, gripe y asma.

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El reconocimiento de la bugambilia se basa en sus racimos de brácteas fucsias, magentas o rojas y en su hábito trepador con hojas ovadas.

Semarnat recomienda usar solo brácteas y flores por vía oral, ya que las hojas pueden causar estreñimiento y las raíces tienen efectos laxantes, lo que requiere precaución en su manipulación doméstica.

plantas de higuera, olivo, bugambilia, plantas aromáticas y palma del sagú, paisaje mediterráneo, vegetación diversa, entorno natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La bugambilia es utilizada en la medicina casera principalmente como antitusígeno y expectorante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yerba santa o acuyo

El acuyo, también conocido como yerba santa (Piper auritum), es una planta aromática de hojas grandes y textura blanda, empleada tanto en la cocina como en remedios populares.

Su aroma intenso y su uso en la preparación de tamales la hacen fácil de identificar. Las fuentes oficiales destacan su eficacia tradicional para reducir fiebre, dolor estomacal, inflamación, y como relajante suave.

Se consume en infusión para aliviar congestión respiratoria y problemas digestivos.

Semarnat subraya la importancia de identificar correctamente sus hojas para evitar confusiones con otras especies y recomienda su uso responsable por la falta de estudios clínicos concluyentes.

Planta de yerba santa con hojas verdes y flores moradas en un paisaje seco con rocas, ramas secas y un cielo con nubes.
La yerba santa se consume en infusión para aliviar congestión respiratoria y problemas digestivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muicle

El muicle (Justicia spicigera) es un arbusto reconocido por sus flores tubulares naranjas o rojas y hojas opuestas, presente en huertos familiares y mercados.

Se utiliza principalmente como regenerador de la sangre y apoyo en cuadros de anemia, diabetes y diarrea.

El color rojizo de su infusión simboliza su vínculo con la salud sanguínea en la medicina tradicional.

Estudios del Centro Universitario de los Lagos citados por Semarnat sugieren que el muicle puede ser útil como coadyuvante en síntomas de depresión y ansiedad, aunque se insiste en la necesidad de consulta profesional para enfermedades crónicas.

Muicle, planta mexicana tradicional en la herbolaria, usada en infusiones por sus propiedades curativas y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El muicle se utiliza principalmente como regenerador de la sangre y apoyo en cuadros de anemia, diabetes y diarrea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manzanilla

La manzanilla (Matricaria recutita) es una hierba anual de hasta 60 cm, con flores tipo margarita de centro amarillo y pétalos blancos, aromática y de porte bajo.

La CONABIO y la UNAM la identifican como el remedio de cabecera para afecciones digestivas, insomnio y estados de nerviosismo.

Se administra principalmente en infusión, con indicaciones claras sobre proporciones y tiempos de reposo, y se usa también en compresas para tratar inflamaciones y heridas leves.

Su seguridad relativa la ha consolidado como coadyuvante en la industria farmacéutica y cosmética, aunque siempre se recomienda evitar dosis excesivas y consultar a profesionales de la salud.

Té de manzanilla (Créditos: Freepik)
La CONABIO y la UNAM identifican a la manzanilla como el remedio de cabecera para afecciones digestivas, insomnio y estados de nerviosismo. (Créditos: Freepik)

Árnica mexicana

El árnica mexicana (Heterotheca inuloides) es una planta pilosa de flores amarillas, presente en pastizales perturbados y bosques de pino-encino, fácilmente reconocible por su porte medio y capítulos florales.

La CONABIO advierte que esta especie es la referencia principal para el nombre común “árnica” en México, diferenciándola de la variedad europea.

Tradicionalmente se usa para tratar golpes, heridas, dolores musculares y hemorroides, casi siempre en aplicaciones externas como cataplasmas o compresas.

Los especialistas subrayan que el uso interno puede ser tóxico, por lo que debe evitarse salvo bajo indicación profesional.

La árnica se usa para tratar golpes, heridas, dolores musculares y hemorroides, casi siempre en aplicaciones externas como cataplasmas o compresas. (Foto: UNAM)
La árnica se usa para tratar golpes, heridas, dolores musculares y hemorroides, casi siempre en aplicaciones externas como cataplasmas o compresas. (Foto: UNAM)

Recomendaciones institucionales y buenas prácticas

Las instituciones mexicanas coinciden en enfatizar la identificación precisa de cada planta y la recolección responsable, factores clave para la seguridad y la conservación.

El Herbario Medicinal del IMSS y los materiales de la UNAM recomiendan evitar la extracción indiscriminada, recolectar solo en lugares libres de contaminación y preferir la parte útil (hojas, brácteas o flores) en la etapa de mayor vitalidad.

Los manuales de herbolaria, como el de Semarnat, explican cómo secar y almacenar correctamente el material vegetal y advierten sobre los riesgos de automedicación.

Mujer en cocina muele hierbas en mortero. Mesa con plantas de bugambilia, yerba santa, muicle, manzanilla, árnica mexicana, frascos, libreta, lavanda.
El uso de plantas medicinales forma parte del día a día en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herbolaria mexicana, avalada por investigaciones y documentación de fuentes como Semarnat, CONABIO, UNAM, IMSS y la Secretaría de Agricultura, sigue siendo un pilar del autocuidado en el país.

Sin embargo, el uso de plantas medicinales debe estar acompañado de información precisa y consulta médica, especialmente en casos graves o en grupos vulnerables.

La tradición y la ciencia convergen así en la promoción de prácticas seguras y sustentables, donde el conocimiento popular se integra con el rigor institucional.

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