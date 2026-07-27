Desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Michoacán con valor de más de tres millones de pesos

En Carácuaro, Michoacán, fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino y aseguraron 620 kilos y 1,450 litros de metanfetamina Foto: Gabinete de seguridad

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El Gabinete de Seguridad informó que fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Carácuaro, Michoacán, donde aseguraron 620 kilos y 1,450 litros de la droga; el operativo formó parte de las acciones realizadas del 24 al 26 de julio de 2026 dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, y la afectación económica estimada para la delincuencia organizada fue de 3,224 millones de pesos.

En ese mismo punto de Carácuaro, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano también aseguraron 10,580 litros y 3,225 kilos de sustancias químicas para elaborar metanfetamina. Además, decomisaron ocho reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores y 50 tanques de gas L.P.

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El aseguramiento en Michoacán respondió a una línea de operaciones contra la producción y el tráfico de drogas. El informe oficial ubicó este caso dentro de una serie de detenciones, cateos y decomisos efectuados en 18 estados del país.

El laboratorio en Carácuaro concentró droga terminada, precursores y equipo industrial

Tres hombres fueron capturados en el sitio Foto: Gabinete de seguridad

La intervención en Carácuaro no solo retiró droga lista para su distribución. También desarticuló la infraestructura necesaria para mantener la producción, con equipo especializado y grandes volúmenes de insumos químicos.

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Ese dato colocó al caso entre los golpes de mayor volumen reportados en el periodo. La cifra combinada de metanfetamina asegurada, entre sólido y líquido, mostró una operación de escala industrial.

En Michoacán, el reporte también registró otra acción distinta en Contepec. Ahí, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y les aseguraron cinco armas largas, 17 cargadores, 420 cartuchos, chalecos tácticos y un vehículo.

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Se hallaron 50 tanques de gas LP entre lo decomisado Foto: Gabinete de seguridad

La estrategia federal mencionada por el Gabinete de Seguridad se sostuvo en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas. Bajo ese esquema, las corporaciones desplegaron operaciones simultáneas en entidades como Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nuevo León.

Sonora y Nuevo León también registraron decomisos de alto volumen

Uno de los aseguramientos de droga más voluminosos fuera de Michoacán ocurrió en Sonora. En San Luis Río Colorado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano inspeccionaron un tractocamión y detuvieron a un hombre que transportaba 406 kilos de metanfetamina y 19 kilos de fentanilo en 35 bultos.

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Fueron encontrados ocho reactores de síntesis orgánica y ocho condensadores para las sustancias ilícitas Foto: Gabinete de seguridad

En Nuevo León, autoridades federales catearon un inmueble en Allende y aseguraron 373,600 litros de hidrocarburo, 13 contenedores, un tractocamión, dos semirremolques, un dolly, dos plantas eléctricas, dos motobombas, dos compresoras, 15 mangueras de alta presión y una motocicleta. En Sabinas Hidalgo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, detuvieron a un hombre con 20 kilos de cocaína.

En Chihuahua, las acciones incluyeron dos operativos. En Aldama fueron detenidas seis personas, entre ellas tres menores de edad, con dos ametralladoras, siete armas largas, siete cargadores, 166 cartuchos y dos vehículos; en Turuachi, municipio de Guadalupe y Calvo, otras seis personas fueron arrestadas con cuatro armas largas, 22 cargadores, 2,150 cartuchos, un casco, cuatro placas balísticas y 20 kilos de marihuana.

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En Guanajuato, en el municipio de León, fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas. Les aseguraron cinco armas largas, cinco armas cortas, 13 cargadores, 497 cartuchos y dos vehículos.

Los laboratorios clandestino en M,ichoacán no son nuevos, se han detectado desde hace décadas, como este en la Ruana en 2023, en las acciones participó José Alfredo Ortega, secretario de Seguridad Pública de Michoacán de ese entonces Crédito: @SSeguridad_Mich

Jalisco concentró dos intervenciones. En Zapopan fue detenido un hombre vinculado con homicidio doloso calificado y extorsión; en otra operación en el mismo municipio, autoridades catearon tres inmuebles, detuvieron a seis personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron 10 armas largas, tres cortas, cargadores, municiones, dosis de droga sintética, dinero en efectivo, equipo táctico, celulares, cuatro motocicletas y dos vehículos.

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Los operativos se extendieron a 18 estados entre el 24 y el 26 de julio

El informe también incluyó cateos y decomisos en Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Hidalgo, Guerrero, Aguascalientes y Zacatecas. En Durango fueron aseguradas cuatro estaciones de servicio con 93,926 litros de gasolina y 42,046 litros de diésel.

En el sitio también decomisaron 10,580 litros y 3,225 kilos de sustancias químicas Foto: Gabinete de seguridad

En Nayarit, el Ejército localizó un inmueble con 12 armas largas, 95 cargadores, 740 cartuchos, nueve chalecos tácticos, 18 placas balísticas, 527 kilos de marihuana y dos vehículos. En Morelos, cateos en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla derivaron en la detención de seis personas vinculadas con extorsión, cobro de piso y distribución de droga.

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En Hidalgo, cinco personas, entre ellas un menor, fueron detenidas con tres armas largas, dos cortas, dos granadas de fragmentación, 21 cargadores, 300 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres radios de comunicación, ponchallantas y un vehículo con reporte de robo. En Guerrero, además del aseguramiento de 185 kilos de marihuana en Olinalá, la Marina localizó e inhabilitó dos artefactos explosivos improvisados en Técpan de Galeana.

La afectación económica a la delincuencia organizada por ese operativo fue de 3,224 millones de pesos Foto: Gabinete de seguridad

En Carácuaro, Michoacán, fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino y aseguraron 620 kilos y 1,450 litros de metanfetamina.

En el sitio también decomisaron 10,580 litros y 3,225 kilos de sustancias químicas, además de ocho reactores, ocho condensadores y 50 tanques de gas L.P.

El Gabinete de Seguridad estimó que la afectación económica a la delincuencia organizada por ese operativo fue de 3,224 millones de pesos.