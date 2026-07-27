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El hombre que no busca la fama: ¿A qué se dedica el novio de Cynthia Klitbo?

El realizador, de perfil discreto y carrera en el cine independiente, despidió a la actriz con un beso en la entrada del foro

El video documenta la despedida de la actriz Cynthia Klitbo del programa La Casa de los Famosos México. Las imágenes muestran a Klitbo, vestida de negro, interactuando con una mujer en rojo y un hombre en traje. Una secuencia de video incluye un abrazo entre Klitbo y el hombre. También se visualiza el logotipo del programa 'La Casa de los Famosos México' en una pantalla. Este contenido representa la cobertura de la salida de una participante de un reality show televisivo.

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El cineasta Luis Rodríguez acompañó este 26 de julio a Cynthia Klitbo en su ingreso a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, evento transmitido por el canal Las Estrellas y la plataforma ViX.

El realizador, de perfil discreto y carrera en el cine independiente, despidió a la actriz con un beso en la entrada del foro, reafirmando su decisión de mantenerse alejado de los reflectores y del entorno mediático que rodea a su pareja.

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Luis Rodríguez: trayectoria fuera del foco mediático

Luis Rodríguez se desempeña como director de fotografía, fotógrafo y realizador. Su trabajo se centra en proyectos independientes y de cine experimental. Antes de especializarse en imagen, cursó estudios de psicología social, lo que ha influido en su aproximación al cine y la fotografía.

El perfil profesional de Rodríguez contrasta con la exposición pública de Klitbo. Él evita las cámaras de televisión, las alfombras rojas y las entrevistas, privilegiando los espacios creativos con pocos asistentes y la colaboración con otros realizadores independientes. La discreción es una constante en su vida pública y privada.

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El hombre que no busca la fama: ¿A qué se dedica el novio de Cynthia Klitbo? (RS)
El hombre que no busca la fama: ¿A qué se dedica el novio de Cynthia Klitbo? (RS)

Diferencia de edad y vida de pareja

La relación entre Rodríguez y Klitbo llama la atención por la diferencia de edad: el cineasta es alrededor de 30 años menor que la actriz. A pesar de los comentarios, ambos restan importancia a este dato y subrayan que la comunicación y la estabilidad son los pilares de su relación.

El ahora famoso ha acompañado a Klitbo en eventos clave, pero siempre desde un segundo plano. En la gala de estreno de La Casa de los Famosos México, acudió al foro para despedirse de la actriz antes de su aislamiento, sin buscar protagonismo en la cobertura del evento.

Cynthia Klitbo: estrategias y salud en el reality

Previo a su ingreso al reality, Cynthia Klitbo compartió en entrevista con Vaya Vaya TV las estrategias que planea seguir y los retos personales que anticipa dentro del programa. La actriz detalló que debe llevar consigo todas las medicinas necesarias para tratar el Hashimoto, enfermedad que requiere de un control estricto. “Las medicinas ocupan una maleta completa”, afirmó.

La dieta de Klitbo es restrictiva: no puede consumir gluten ni azúcar y evita los enlatados. Por ello, anticipó que hará sus compras por separado y seleccionará cuidadosamente sus alimentos. “La mayoría de las cosas tienen gluten... yo no debo comer enlatados”, explicó.

Sobre la convivencia, Klitbo advirtió que colaborará en las tareas domésticas, pero negó que su intención sea convertirse en el ama de llaves de la casa. “Ya Tita fue ama de llaves. Yo aquí no vengo a tenderle la cama a nadie. Tampoco vengo a echar la flojera. Sí voy a colaborar en la limpieza, eso sí, porque me gusta el orden y la limpieza. Tampoco voy a tratar de ser la más alivianada”, expresó.

Cynthia Klitbo
(@laklitbocynthia)

Organización y nominaciones en La Casa de los Famosos México

La actriz insistió en que la organización y la colaboración serán centrales para la convivencia. No tolerará a quienes eviten las responsabilidades domésticas. “Al que sea flojo es al primero que voy a nominar”, aseguró. Klitbo identificó como una prioridad detectar a quienes busquen eludir tareas y aprovecharse del trabajo ajeno: “Hay unos que se vuelven bien coquetos y bien lindos para que les hagas de comer o para que limpies. Yo a ese, al primero que voy a nominar es al que no colabore”.

Rumores y relaciones dentro de la casa

Durante la conversación con Vaya Vaya TV, Klitbo desmintió rumores de un posible conflicto con Aldo Rendón, otro participante confirmado. La actriz afirmó que no lo conoce personalmente y que cualquier interpretación sobre roces previos es errónea. “No, hombre, ni conozco a Aldo. Lo que pasa es que yo me puse en medio de los que me caían bien. Además, lo puse abajo de su reflector”, explicó.

Klitbo fue confirmada el 12 de julio como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México. Su integración fue anunciada después de una serie de pistas en redes sociales y ha generado expectativa por el carácter y la experiencia que aporta a la nueva temporada.

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