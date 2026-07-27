“Un lugar en la UNAM debe ganarse con mérito”: Kenia López Rabadán critica anomalías en examen por uso de IA

Em una conferencia de prensa, la presidenta de la Mesa Directiva aprobó la decisión de la máxima casa de estudios

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Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se posicionó respecto a las anomalías detectadas en el examen de ingreso a la licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que la institución anunciara la suspensión temporal de los trámites de inscripción a la licenciatura debido al posible uso de Inteligencia Artificial (IA) y otras irregularidades.

En conferencia de prensa, López Rabadán respaldó la decisión del rector Leonardo Lomeí de detener de manera preventiva el procedimiento de admisión. Señaló que la UNAM “actuó con responsabilidad” al integrar la Comisión Técnica de especialistas para llevar a cabo una revisión exhaustiva que permita esclarecer los hechos antes de continuar con la entrega de documentos.

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“Un lugar en la UNAM debe ganarse con preparación y mérito, nunca mediante trampas”, sentenció la diputada. En su intervención, fue enfática al exigir que no se permita que ninguna persona obtenga un lugar en la Máxima Casa de Estudios mediante fraude, manipulación o ventajas indebidas derivadas del uso de herramientas tecnológicas.

La legisladora pidió que se realice una investigación expedita en la que se deslinden responsabilidades y se castiguen las irregularidades, asimismo, llamó a salvaguardar a los estudiantes honestos: “Deben protegerse los derechos de los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados son legítimos”, subrayó. “La actuación de algunas personas no puede perjudicar a miles de jóvenes que se prepararon y cumplieron correctamente con el proceso, ética y correctamente, a propósito de su examen”.

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Recordando que ella es egresada de la UNAM, López Rabadán reiteró su profundo respeto por la autonomía universitaria. Afirmó confiar en que las autoridades universitarias ofrecerán respuestas claras bajo sustento legal y equitativo, preservando el prestigio de más de cien años que ha construido la institución educativa a lo largo de su existencia.

¿Quién integra la Comisión Técnica para revisar los exámenes? de admisión a la UNAM?

Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica para revisar el procedimiento de la aplicación del examen y los resultados, con el propósito de dar certidumbre a los aspirantes que esperan una respuesta. El rector sostuvo que la prioridad es impedir que el acceso a la Universidad resulte afectado por aspirantes que pudieron recibir algún tipo de ayuda, en perjuicio de quienes estudiaron y se prepararon para competir por un lugar.

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La medida congela la entrega de documentos prevista desde el lunes 27 de julio para el ciclo 2026-2027/1, mientras una comisión técnica de especialistas revisa el concurso tras reportes de presuntas anomalías

La Comisión Técnica quedó integrada por 16 personas.

Presidente: Eduardo Bárzana García, doctor en Biotecnología e ingeniero químico

Secretario técnico: Joaquín Narro Lobo, actual director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM

Integrantes: Carlos Arámburo de la Hoz, bioquímico e investigador emérito Eduardo Backhoff Escudero, psicólogo educativo Héctor Benítez Pérez, ingeniero mecánico eléctrico Alejandro Frank Hoeflich, físico e investigador emérito María Soledad Funes Argüello, Coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM Ruth Selene Fuentes García, Doctora en Ciencias con especialidad en probabilidad y estadística Alma Maldonado Maldonado. Investigadora Cinvestav 3C Ramsés Humberto Mena Chávez, Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Pablo Pruneda Gross, Titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM Lucía Guadalupe Monroy Cazorla, experiencia en exámenes de ingreso y en el Ceneval Alejandro Pisanty Baruch, Trayectoria en educación a distancia y gobernanza de Internet Juan José Rivaud Gallardo, actual director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Elisa Speckman Guerra, Presidenta del Comité Universitario de Ética



De acuerdo con Lomelí, la UNAM estará del lado de quienes se prepararon para continuar su formación. Asimismo, afirmó que el deslinde de responsabilidades y las investigaciones pueden continuar hasta sus últimas consecuencias.