México

El Malilla destaca el apoyo de Danna y explica por qué es importante para él

Tras el dueto lanzado este 25 de junio, el artista mexicano asegura que descubrió otra forma de crear y empezó a imaginar una faceta distinta lejos de su zona habitual

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Un collage de cuatro imágenes que muestra a un hombre y una mujer sentados, con el logo de TikTok, y el texto 'la fresita' en una de ellas.
Horas más tarde de la declaración del artista, Danna compartió un video con el artista dónde hablan de su colaboración entre otros temas personales, durante la grabación del video oficial de tema juntos. (Captura de pantalla/TikTok Danna)

Fernando Hernández Flores, el cantante de 26 años conocido como El Malilla, reconoció ante la prensa en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy que su colaboración con Danna lo introdujo al pop y le cambió la perspectiva como artista.

“Una estrella desde que tiene ocho años, siete años, y tener una colaboración con ella es un sueño para mí”, dijo. “Me enseñó un nuevo mundo, porque yo soy reguetonero, soy chacalón… y ahora como artista me abrió la mente y dije: ‘Ah, voy a sacar un popcito yo solo algún día’”.

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El evento, celebrado el 22 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, reunió a artistas consagrados y figuras emergentes en una gala organizada en alianza con Mastercard para enaltecer la categoría de Mejor Nuevo Artista de los Latin Grammy.

Horas más tarde Danna compartió un video con el artista dónde hablan de su colaboración entre otros temas personales, durante la grabación del video oficial de tema ju.

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TikTok/Danna

“Si Se Acaba El Mundo”: de un cameo a un sencillo

Danna
Ese momento derivó en “Si Se Acaba El Mundo”, lanzada el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México. La canción, que combina reggaeton con toques de pop contemporáneo FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La colaboración entre ambos artistas no surgió de improviso. En 2025, El Malilla apareció en el video musical de “Khe Calor” de Danna, un cruce que encendió la expectativa de sus respectivas audiencias sobre una posible unión formal.

Ese momento derivó en “Si Se Acaba El Mundo”, lanzada el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México. La canción, que combina reggaeton con toques de pop contemporáneo, aborda una narrativa de romance en clave apocalíptica y fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer.

El debut en vivo llegó cinco días después del lanzamiento, el 30 de junio, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México. Danna sorprendió al público al invitar a El Malilla al escenario; al terminar, lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!” antes de continuar su show.

El reggaeton mexa que cruza fronteras

En 2025 se convirtió en el primer acto del género en presentarse en Coachella. Ese impulso lo llevó a planificar su primera gira por Estados Unidos, que debió posponer cuando las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se intensificaron. (Foto AP/Felix Marquez, archivo)
En 2025 se convirtió en el primer acto del género en presentarse en Coachella. Ese impulso lo llevó a planificar su primera gira por Estados Unidos, que debió posponer cuando las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se intensificaron. (Foto AP/Felix Marquez, archivo)

El Malilla es la figura central del movimiento conocido como reggaeton mexa. Originario de Valle de Chalco, municipio de clase trabajadora en la periferia de la Ciudad de México, construyó su carrera con un estilo que incorpora el argot local y la cultura chacalona a la estructura rítmica del reggaeton caribeño.

En 2025 se convirtió en el primer acto del género en presentarse en Coachella. Ese impulso lo llevó a planificar su primera gira por Estados Unidos, que debió posponer cuando las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se intensificaron. “No me sentía cómodo exponiendo a mis fans a esa situación”, explicó en entrevista con Los Angeles Times.

La gira retomó su curso: el “Tu Maliante Bebé Tour” arrancó el 24 de julio en Palm Springs con 19 fechas programadas hasta mediados de septiembre, con paradas en Los Ángeles, Texas y otras ciudades del país.

Los rumores de romance que generó la canción

Sin embargo, Danna mantiene una relación pública con el músico Alex Hoyer, con quien lleva seis años de noviazgo (@Danna)
Sin embargo, Danna mantiene una relación pública con el músico Alex Hoyer, con quien lleva seis años de noviazgo (@Danna)

La letra de “Si Se Acaba El Mundo” y la química entre ambos artistas durante la presentación en vivo bastaron para que los fans especularan sobre un posible vínculo sentimental. El escenario apocalíptico de la canción —usado como metáfora para vivir el amor sin reservas— alimentó las teorías en redes sociales.

Sin embargo, Danna mantiene una relación pública con el músico Alex Hoyer, con quien lleva seis años de noviazgo. En julio, cuando fue abordada por medios en el aeropuerto sobre rumores de boda, respondió: “Puede ser que sí, no lo sabemos. Estamos viviendo un momento hermoso. Creando muchas cosas”.

Kenia Os y el entorno del pop mexicano

Algunos usuarios interpretaron publicaciones y comentarios en redes como posibles indirectas entre ella y El Malilla. Ninguno de los dos confirmó vínculo alguno. (Foto: Facebook)
Algunos usuarios interpretaron publicaciones y comentarios en redes como posibles indirectas entre ella y El Malilla. Ninguno de los dos confirmó vínculo alguno. (Foto: Facebook)

El Malilla también apareció en otro frente mediático. Tras la ruptura de Kenia Os con el cantante Peso Pluma en junio de 2026, algunos usuarios interpretaron publicaciones y comentarios en redes como posibles indirectas entre ella y El Malilla. Ninguno de los dos confirmó vínculo alguno.

Kenia Os atraviesa además un momento de alta exposición pública por la colaboración a tres voces que grabó junto a Danna y Belinda entre agosto y septiembre de 2025 y que aún no tiene fecha de lanzamiento. La cantante sinaloense explicó en el programa radial Cara C de España que la pausa provino de su disquera, Sony Music: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo”.

Danna, por su parte, atribuyó el freno a “cositas administrativas” sin ofrecer más detalles. Mientras tanto, avanzó con un dueto independiente junto a Belinda, cuyo videoclip grabaron el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

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