Estas son las ciudades de México donde más del 80% de sus habitantes se siente inseguro

Locales comerciales cerrados con cortinas metálicas y protecciones de madera en una calle de México señalan los efectos de la percepción de inseguridad en la actividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el 24 de julio de 2026 los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre del año. El estudio abarcó 91 ciudades mexicanas y reflejó que el 59.8% de la población adulta considera inseguro vivir en su localidad, cifra que significa una disminución de 3.4 puntos respecto a junio de 2025 y marca el nivel más bajo en la historia continua de la ENSU.

La encuesta se enfocó en la percepción ciudadana y no en las cifras delictivas oficiales, lo que permite entender cómo se vive el miedo en los distintos espacios urbanos. Se identificó que la inseguridad sigue siendo una preocupación central para los mexicanos, aunque la tendencia nacional muestra una ligera mejoría en la comparación anual.

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En el listado de ciudades con mayor percepción de inseguridad destacan tres municipios por encima del 85%: Irapuato (Guanajuato) con 91.2%, Culiacán Rosales (Sinaloa) con 90.8% y Reynosa (Tamaulipas) con 86.6%. Estos porcentajes los colocan como los principales focos rojos del país según el propio INEGI.

Les siguen Villahermosa (Tabasco), con 84.2%; Uruapan (Michoacán), con 83.1%; y Ciudad Obregón (Sonora), con 82.4%. Completan el listado Chilpancingo de los Bravo (Guerrero), con 81.4%; la Heroica Puebla de Zaragoza (Puebla), con 81.3%; Chimalhuacán (Estado de México), con 80.3%; y Cuernavaca (Morelos), con 79.8%.

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Todas las ciudades del top 10 superan el promedio nacional de 59.8% por al menos 20 puntos porcentuales. Irapuato, la más alta del listado, lo rebasa por más de 31 puntos.

Una infografía detalla las diez ciudades de México con mayor percepción de inseguridad en junio de 2026, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Irapuato, el descenso fue marginal: pasó de 92.1% en marzo de 2026 a 91.2% en junio, una reducción de apenas 0.9 puntos. La cifra significa que más de nueve de cada diez habitantes adultos de esa ciudad guanajuatense perciben su entorno como inseguro, una proporción que no tiene parangón en el resto del país.

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Culiacán, capital de Sinaloa, registró 90.8% y se mantuvo como el segundo municipio más inseguro del país según la percepción ciudadana. La disputa entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “La Mayiza” dentro del cartel de Sinaloa sostuvo el miedo entre la población, según fuentes periodísticas consultadas por TV Azteca Noticias.

Reynosa, Villahermosa y Uruapan: la franja del norte y el sureste

Reynosa, en la frontera con Texas, registró 86.6% de percepción de inseguridad. La cifra supera en casi 27 puntos el promedio nacional y consolida a la ciudad tamaulipeca como el principal foco de preocupación en la frontera norte.

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Villahermosa, capital de Tabasco, alcanzó 84.2% y se posicionó como la ciudad con la percepción de inseguridad más alta del sureste mexicano. Uruapan, en Michoacán, siguió con 83.1%, lo que representa una diferencia de más de 23 puntos respecto al promedio nacional.

Ciudad Obregón, Chilpancingo y Puebla: tres geografías, un mismo problema

Ciudad Obregón, en el noroeste del país, registró 82.4%. La cifra confirma que más de ocho de cada diez adultos sonorenses de esa localidad no se sienten seguros en su ciudad.

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Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

Chilpancingo de los Bravo, capital del estado de Guerrero, anotó 81.4%. La capital poblana, una de las zonas metropolitanas más grandes del país, registró 81.3%, un dato que el INEGI considera especialmente relevante por el volumen de población que representa.

Chimalhuacán y Cuernavaca cierran el listado por encima del umbral del 80%

Chimalhuacán se consolidó como el municipio con la percepción de inseguridad más alta de toda la zona metropolitana del Valle de México, con 80.3%. En el trimestre anterior, ese porcentaje era de 81.3%, por lo que la reducción fue de apenas un punto.

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Cuernavaca, capital de Morelos, cerró el listado con 79.8%. La cifra casi 20 puntos por encima del promedio nacional contrasta con la vocación turística de la ciudad.

La brecha de género: las mujeres perciben más inseguridad que los hombres

La ENSU de junio de 2026 confirmó una diferencia sostenida entre hombres y mujeres: el 65.6% de ellas declaró sentirse insegura en su ciudad, frente al 52.6% de los hombres. La brecha de casi 13 puntos porcentuales se redujo levemente respecto a junio de 2025, cuando los porcentajes eran 68.5% y 56.7%, respectivamente.

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Los espacios donde la percepción de riesgo es más alta también muestran diferencias por género. El 76.6% de las mujeres declaró sentirse insegura en cajeros automáticos en la vía pública, frente al 70.3% del promedio general; y el 68.9% dijo sentirse en riesgo al caminar por la calle.

El gabinete de seguridad envió a elementos especiales para reforzar la segurdad en Sinaloa Foto: Defensa

Cómo la inseguridad modifica los hábitos cotidianos de los mexicanos

El 42% de la población adulta modificó sus hábitos para evitar portar objetos de valor, dinero o tarjetas bancarias. El 38.2% dejó de permitir que menores de edad salieran solos, y el 35.9% cambió sus rutinas para no caminar de noche.

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Entre las conductas delictivas o antisociales que los encuestados dijeron presenciar cerca de su vivienda, el consumo de alcohol en la vía pública encabezó la lista con 58.1%. Le siguieron los robos o asaltos (46%), la venta o consumo de drogas (38.5%), el vandalismo (37.8%) y los disparos frecuentes con armas (34.1%).

La tendencia a la baja y las ciudades donde la inseguridad creció

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción en su conferencia matutina del 25 de julio de 2026 desde el estado de Morelos. “En diciembre de 2025 llegamos a 63.8 por ciento de percepción en promedio. Y ahora en junio de 2026 baja a 59.8 por ciento, es decir, 4 por ciento menos. Y ya por lo menos son cuatro meses, seis meses de tendencia a la baja”, afirmó.

Sin embargo, el INEGI documentó seis áreas urbanas donde la percepción de inseguridad aumentó entre marzo y junio de 2026. La de mayor incremento fue San Pedro Garza García, en Nuevo León, que pasó de 4.4% a 10.6%; le siguieron Los Mochis, en Sinaloa, que subió de 21.1% a 31.2%; y Apodaca, también en Nuevo León, que pasó de 26.1% a 33.4%.

Las ciudades donde la percepción de inseguridad más bajó

En el otro extremo, Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, registró la reducción más pronunciada: pasó de 55.5% a 41.3%, una baja de 14.2 puntos. Zapopan, en Jalisco, descendió de 70.8% a 54.1%; y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, bajó de 34.8% a 26.5%.

Diversos militares con equipo táctico fueron enviados a Sinaloa tras incremento de la violencia Foto: Defensa

En total, 12 de las 91 áreas urbanas analizadas registraron reducciones estadísticamente significativas en la percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2026. Las otras 73 no presentaron cambios relevantes en ese mismo lapso.

La confianza en las fuerzas de seguridad, según la ENSU

La Marina obtuvo la evaluación más favorable entre las instituciones de seguridad, con 84.4% de opiniones positivas. El Ejército le siguió con 82.1%, la Fuerza Aérea con 81% y la Guardia Nacional con 72.8%.

Las policías locales mantuvieron niveles de aprobación menores: el 54.1% de los encuestados calificó como efectivo el desempeño de la policía estatal, y el 50.7% hizo lo mismo con la policía preventiva municipal. En Nuevo León, la Fuerza Civil alcanzó 78.3% de confianza, su nivel más alto registrado hasta la fecha, según informó Milenio.

El 32.8% cree que la situación seguirá igual de mal en los próximos 12 meses

A pesar de la mejora en la percepción general, el pesimismo ciudadano sobre el futuro aumentó. El 32.8% de los adultos encuestados consideró que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, un aumento de 2.7 puntos respecto al 30.1% registrado en marzo de 2026.

El 40.2% de los encuestados declaró haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo durante el segundo trimestre del año con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno. La encuesta no especifica si esos conflictos tuvieron consecuencias penales o administrativas.