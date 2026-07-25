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Detienen a seis integrantes de “La Empresa” en Morelos tras cateos, informa Harfuch

Los cateos se realizaron en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla

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(X @OHarfuch)
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que durante la madrugada de este sábado se detuvo a seis integrantes del grupo delictivo La Empresa, luego de cumplimentar tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

Por medio de su cuenta de la red social X, Harfuch señaló que en el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado de Morelos, el pasado viernes, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa matutina, se refrendaba el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el Gobienro de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para combatir, de manera frontal, la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.

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Señaló que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, esta madrugada, en una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, se cumplimentaron las tres órdenes de cateo en los municipios mencionados, donde se detuvo a los seis sujetos que son parte de La Empresa, e identificados como generadores de violencia.

Según Harfuch, los detenidos están relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos, además de contar con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

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(X @OHarfuch)
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Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Morelos ha permitido detener a más de 2 mil personas por delitos de alto impacto, asegurar 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos, 858 kg de droga y desmantelar seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, informó el secretario de Seguridad federal.

Harfuch informa sobre detención de operador de los Arellano Félix y del CJNG

Apenas el pasado jueves 23 de julio, Harfuch dio a conocer la detención de dos peligrosos delincuentes.

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, se informó, fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales.

En Yucatán ocurrió la primera detención, donde derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de la Secretaría de Marina, de la SSPC, de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a Manuel “N”, alias Kado, identificado como líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.

El Kado fue identificado como uno de los principales operadores regionales del Cártel de los Arellano Félix y presunto líder de una red dedicada al trasiego de drogas y otros delitos en Baja California.

(X @OHarfuch)
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Reportes del Grupo de Coordinación de Baja California lo ubican además como responsable de un grupo dedicado al robo de enervantes y al control territorial en los municipios de Tijuana y Ensenada.

Por otra parte, Harfuch informó también sobre la detención de Óscar N, en Nayarit. Informó que, derivado de meses de trabajo de inteligencia y la Fuerza Civil de Nuevo León, se habían cumplimentado órdenes de cateo en dos inmuebles, donde fue detenido el sujeto, uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León.

Se le relaciona con distribución de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. Además, se le señala de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en a¿la entidad.

A Óscar N se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo que presuntamente es liderado por Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, hijastro de El Mencho.

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