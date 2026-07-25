México

Tras muerte de 18 mexicanos a manos del ICE, joven latino crea aplicación para informar sobre redadas en Los Ángeles

Un joven de origen latino de nombre Adrián Hernández, recién graduado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), creó la aplicación Watcho

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Las redadas y detenciones del ICE han dejado un saldo de 18 mexicanos asesinados.
Las redadas y detenciones del ICE han dejado un saldo de 18 mexicanos asesinados.

El pasado miércoles, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se presentaron denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos en ese país, ya sea bajo custodia o en operativos de las autoridades estadounidenses.

En total, se han reportado 18 muertes de ciudadanos mexicanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) o en redadas realizadas por sus agentes desde que el presidente Donald Trump tomó posesión del cargo por segunda vez en enero de 2025, hace poco más de año y medio.

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El 9 de julio pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anticipó que presentaría estas denuncias.

Por medio de un comunicado, la cancillería mexicana dio a conocer que presentó 20 denuncias, ocho ante fiscalías estatales y 12 en fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron las muertes, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

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En este contexto, se dio a conocer que recientemente, un jovan de origen latino creó una aplicación digital llamada Watcho para alertar a la comunidad sobre incidentes de seguridad en Los Ángeles, como redadas o avistamientos de agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).

Dos teléfonos móviles negros de pantalla completa, uno mostrando el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y el otro con una cuadrícula de íconos de aplicaciones.
La aplicaicón se puede descargan en teléfonos inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio Caló News, Adrián Hernández, recién graduado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), utilizó sus conocimientos en diseño y emprendimiento para desarrollar la plataforma para teléfonos inteligentes, con el objetivo de que la comunidad latina esté alerta ante los operativos migratorios impulsados dirante la administración de Donald Trump.

En entrevista con el medio mencionado, Hernández dijo que Watcho despliega únicamente informes confirmados y verificados, con el fin de ofrecer información en tiempo real y veraz.

En el artículo se detalla que la aplicación muestra en un mapa todos los incidentes reportados. Su creador detalló que los reportes son revisados todos los días por los propios administradores de la aplicación.

Explicó que el objetivo de Watcho es la creación de un sistema que ayude a los usuarios a publicar sus informes, pero por ahora solo busca garantizar la difusión de información precisa para evitar la desinformación.

Dijo que el usuario, al usar la aplicación, puede usar su ubicación para visualizar los incidentes en un área cercana, así como explorar otras regiones del mapa.

Un agente del ICE observa una manifestación contra las redadas migratorias frente al Centro de Detención Metropolitano, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo)
Un agente del ICE observa una manifestación contra las redadas migratorias frente al Centro de Detención Metropolitano, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo)

Según el portal Google Play, Watcho es una aplicación de seguridad comunitaria que utilizando un mapa muestra los incidentes reportados en el condado de Los Ángeles.

Redadas del ICE en Los Ángeles provocan pérdidas millonarias en negocios latinos

Un estudio publicado el pasado miércoles por el Instituto de Política y Asuntos Latinos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dio a conocer que las redadas del ICE que se llevaron a cabo en Los Ángeles el año pasado, provocaron un “impacto económico inmediato” en los negocios cercanos a las incursiones federales.

El informe, elaborado junto a la organización sin fines de lucro InclusiveAction for the City, estimó que ocho de las nueves zonas estudiadas de mayoría latina para analizar repercusiones de la política de deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, experimentaron una disminución en el flujo de clientes, siendo los descensos más pronunciados en las proximidades de cada punto. En concreto, los negocios formales en los nueve puntos de control “experimentaron 46 mil visitas menos y pérdidas acumuladas estimadas en 3.16 millones de dólares”, indicó el informe. 

Por otro lado, el 59% de los dueños de negocios reportaron una caída de más del 50% en las ventas, el 68% cerraron temporalmente o redujeron su horario, y el 51% reportaron que sus empleados faltaron al trabajo por temor, agregó. 

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