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Gustavo Adolfo Infante le cierra la puerta a Alejandra Jaramillo en la TV mexicana: “No te quieren”

El periodista de espectáculos retomó la polémica que derivó en el despido de la ecuatoriana de ‘Siéntese quien pueda’

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Un texto en pantalla lee 'Toda acción tiene una reacción'. Infante aborda el despido de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo de la cadena mexicana Univision. La decisión se tomó a raíz de comentarios sobre partidos de fútbol entre México y Ecuador. Este formato corresponde a una pieza de opinión o comentario en redes sociales.

La controversia por la salida de Alejandra Jaramillo de Siéntese quien pueda continuó generando reacciones en el medio del espectáculo mexicano.

Esta vez, el periodista Gustavo Adolfo Infante se sumó al debate y, a través de un video en Instagram, lanzó un mensaje directo a la conductora ecuatoriana sobre su futuro profesional en México.

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Sus declaraciones se viralizaron y avivaron la discusión sobre la polémica que rodeó la participación de Jaramillo en el programa de Univision.

Gustavo Adolfo Infante cuestiona la permanencia de Alejandra Jaramillo en la TV mexicana

En su video, Infante comenzó señalando que no desea que nadie pierda su trabajo, pero advirtió que las acciones tienen consecuencias.

“Por supuesto, no queremos que nadie pierda el trabajo. De esto vivimos, de esto vive nuestra familia. Pero una acción siempre tiene una reacción y un manchón, un remanchón, y una tontería necesita una corrección”, expresó.

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gustavo adolfo infante y alejandra jaramillo -México- 25 julio
(Instagram)

El periodista criticó la actitud de quien, tras cometer un error, se niega a reconocerlo.

“¿Saben qué es lo peor? Cuando la gente les muestran el error, en qué la regaron, en qué la cagaron y todavía terquean, son necios y todavía les quitan el trabajo y siguen firmes en que no hicieron nada. Entonces, no puede haber tanta terquedad”, dijo Infante.

Dirigiéndose de manera directa a Alejandra Jaramillo, Infante afirmó:

“No conozco su trabajo, pero entiendo y sé que es una conductora de televisión nacida en Ecuador, que también percibo que es una superaficionada al fútbol. Por el fútbol y sus comentarios poco inteligentes perdió el trabajo como conductora”.

Alejandra Jaramillo (RS)
Alejandra Jaramillo (RS)

El periodista puntualizó que Jaramillo, al trabajar en una empresa dirigida al público mexicano, debía considerar a su audiencia.

“Es muy libre cada quien de irle al equipo que quiera, pero ella trabaja para una empresa mexicana que es Univisión, para un público objetivo mexicano, que el setenta y cinco, ochenta por ciento son mexicanos. Entonces, Univisión toma la decisión de separarla de sus funciones, de correrla”.

Aunque Infante consideró la decisión “demasiado drástica, demasiado injusta”, también lanzó una recomendación contundente:

“Pues ojalá, Alejandra, encuentres trabajo, pero sea en una televisión ecuatoriana, porque para la televisión mexicana, simple y sencillamente, hoy por hoy, no te quieren”.

"Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien", expresó la conductora de TelevisaIUnivision

Así fue la salida de Alejandra Jaramillo de Siéntese quien pueda

La salida de Alejandra Jaramillo del programa se anunció durante una transmisión en vivo de Siéntese quien pueda, cuando el conductor Jorge Bernal agradeció públicamente a la ecuatoriana por su entrega y talento.

La producción y la cadena Univision no detallaron los motivos de la desvinculación, pero confirmaron que Jaramillo ya no formaría parte del elenco regular.

La respuesta de Alejandra Jaramillo tras su salida

En un video publicado en redes sociales, Jaramillo abordó su situación y el difícil proceso que atravesó.

La conductora ecuatoriana compartió una imagen relacionada con Inglaterra pocas horas después de pedir perdón por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana

“Quiero arrancar agradeciéndoles a todos ustedes todas sus palabras de aliento, de apoyo, durante este tiempo, durante estas tres semanas. Quiero decirles que, por supuesto, esto no es nada fácil, no es nada sencillo”, compartió.

Sobre la polémica y su disculpa pública, enfatizó:

“Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón (…) no fui obligada a pedirlas. Es más, quiero ratificarlas”. La conductora reiteró su gratitud hacia su comunidad y la convicción de seguir adelante pese a las dificultades.

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