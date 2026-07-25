La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

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Por igual, otro de los combates que se tiene con alta expectativa es la de Samy Rivers y RoRo en La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos.
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La Velada del Año VI promete volver a romper récords de audiencia con una cartelera que reunirá a algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante.
Entre los enfrentamientos que más expectativa generan destaca el combate entre la española Clersss y la mexicana Natalia MX, dos figuras con millones de seguidores que buscarán demostrar su preparación sobre el ring en uno de los eventos de boxeo de entretenimiento más importantes del año.