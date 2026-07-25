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México gana el oro en tiro con arco recurvo femenil por equipos en Santo Domingo 2026

Las arqueras mexicanas resolvieron la final en tres sets y confirmaron su presencia entre las protagonistas de la justa regional

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La Selección Mexicana de tiro con arco consiguió la medalla de oro en la prueba por equipos femenil de arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer 5-1 a Colombia en la final.

El equipo integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez se impuso a la representación colombiana conformada por Ana María Rendón, Isabel Forero y Tania Arias en una definición que se resolvió en tres sets, sin necesidad de llegar a una cuarta serie ni a una flecha de desempate.

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México toma ventaja y define el oro ante Colombia

La mexicana continúa siendo protagonista de los eventos internacionales más prestigiosos.
(Foto de archivo / World Archery)

La final comenzó con un duelo cerrado entre ambas selecciones. México y Colombia terminaron empatadas 56-56 en el primer set, resultado que repartió un punto para cada equipo.

En la segunda serie, las arqueras mexicanas lograron marcar diferencia al imponerse 57-53, con lo que sumaron dos puntos de set y tomaron ventaja de 3-1 en el marcador acumulado.

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Para el tercer set, Colombia registró 55 puntos, mientras que México alcanzó 56 unidades, una diferencia mínima que fue suficiente para que Valencia, Ruiz y Vázquez consiguieran los dos puntos restantes y cerraran la final con un triunfo de 5-1.

Alejandra Valencia y el equipo mexicano suben al podio

Con este resultado, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez subieron a lo más alto del podio y entregaron una nueva medalla de oro para México en las competencias de Santo Domingo 2026.

La representación colombiana se quedó con la medalla de plata después de competir de manera cerrada durante las tres series de la final, con parciales de 56, 53 y 55 puntos.

Resultado de la final: México vs Colombia

  • Primer set: México 56 - 56 Colombia Puntos de set: 1-1
  • Segundo set: México 57 - 53 Colombia Puntos de set: 2-0
  • Tercer set: México 56 - 55 Colombia Puntos de set: 2-0
  • Resultado final: México 5-1 Colombia

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