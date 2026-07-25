Influencer mexicana, Dafne JM, provoca críticas al posar en el Memorial del 11-S en Nueva York: “Te pasaste de naca”

La influencer compartió fotos en el memorial del 11 de septiembre (Instagram)

El pasado 23 de julio, la influencer mexicana Dafnne JM publicó en Instagram una serie de imágenes de su viaje a Nueva York. Lo que generó polémica fueron dos fotografías en las que aparece posando en el Memorial del 11 de septiembre, el cual es dedicado a las víctimas de las Torres Gemelas, usando lentes oscuros y una bolsa en mano.

La reacción de sus seguidores no tardó: la mayoría criticó que eligiera ese lugar, creado para honrar a las víctimas de los atentados de 2001, como fondo para una sesión de fotos.

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Dafne JM desata críticas por sus fotos en el memorial

Las imágenes de Dafnne JM en el Memorial del 11-S provocaron una ola de comentarios negativos en redes sociales. Entre las principales observaciones, los usuarios cuestionaron la falta de empatía y el desconocimiento del significado del lugar.

“Te pasaste de naca”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Ni todo el dinero te quitará lo naca, respeta los lugares que visitas, infórmate”.

La influencer compartió fotos en el memorial del 11 de septiembre (Instagram)

Una seguidora señaló: “No era para que te tomes una foto donde estaban las Torres Gemelas, es para tomarse el tiempo para pensar en las personas que fallecieron ese día”.

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Las críticas no se limitaron al tono, sino que también subrayaron el contexto del Memorial.

“El Memorial representa el recuerdo de miles de víctimas y el dolor de sus familias. Merece ser tratado con la solemnidad que implica, no como un lugar para una foto estética”, escribió una usuaria.

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Otros mensajes mencionaron: “Que poca empatía al tomarte fotos ahí” y “Tantas veces he visto personas visitar el Memorial y nadie se toma una foto así, esas personas realmente sufrieron”.

Varios seguidores atribuyeron la reacción negativa a la responsabilidad de una influencer.

“Como figura pública claramente debe de saber que por respeto a las familias y a esas personas es una gran falta de respeto que vayas y te tomes fotos haciéndote la linda, porque eso es lo que está haciendo, no le está dando ningún respeto a esa gente”, se lee en otro de los comentarios destacados.

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El Memorial y Museo del 9/11 lanzó una campaña para recaudar USD 75 millones y llegar a 100 millones de estadounidenses nacidos después de los atentados del 11 de septiembre ( 9/11 Memorial & Museum)

El Memorial del 11-S: homenaje y espacio de reflexión

El Memorial del 11 de septiembre se inauguró el 11 de septiembre de 2011, diez años después de los atentados. Está ubicado en el sitio del antiguo World Trade Center.

Sus elementos centrales son dos estanques con cascadas artificiales, cada uno de casi media hectárea, en los lugares donde estuvieron las Torres Norte y Sur. El agua cae nueve metros hasta una cuenca cuadrada y después desciende otros seis metros para desaparecer en un vacío central, en una representación simbólica de la ausencia.

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Un memorial del 11 de septiembre es fotografiado en el aniversario número 20 de los ataques en Manhattan, Nueva York, EEUU, 11 de septiembre del 2021. REUTERS/Mike Segar

En los parapetos de bronce que rodean los estanques están inscritos los nombres de las víctimas, agrupados por ubicación y circunstancias.

La plaza está arbolada, con cerca de 400 robles y el árbol superviviente como testigo de la recuperación. El Memorial busca ser un espacio para la sanación y la contemplación, alejado del bullicio de la ciudad.

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Ground Zero, el memorial que se construyó en Nueva York tras el ataque del 11 de septiembre. (Shutterstock)

¿Quién es Dafne JM?

Dafnne Elizabeth Jiménez Medina, conocida como Dafnne JM, nació el 18 de junio de 2006 en Monterrey, Nuevo León.

Es influencer, youtuber y tiktoker. Su contenido en redes sociales abarca temas de la vida cotidiana, experiencias personales y cultura pop. Ha demostrado fanatismo por Robert Pattinson.

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En sus videos suele bromear sobre sus vivencias. Tiene dos hermanas, Odalys JM y Nani JM, y mantiene una relación cercana con su familia, según lo que comparte en redes.