Los mejores planes en Chapultepec para este fin de semana: conciertos, juegos de rol, observación de aves y picnic

Gastronomía veracruzana, homenajes musicales, ciencia de campo, cine, cultura digital y jazz al aire libre convierten al bosque en el plan más completo del fin de semana sin necesidad de cruzar la ciudad. (IG:urbanacdmx)

El Bosque de Chapultepec concentra este sábado 25 y domingo 26 de julio la agenda cultural más completa de la Ciudad de México: al menos seis eventos simultáneos distribuidos en sus cuatro secciones, la mayoría con entrada libre o boleto desde $19 pesos.

Gastronomía veracruzana, homenajes musicales, ciencia de campo, cine, cultura digital y jazz al aire libre convierten al bosque en el plan más completo del fin de semana sin necesidad de cruzar la ciudad.

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Promocional del Bosque de Chapultepec (Gob.CDMX)

Festival Veracruz en Los Pinos: gastronomía y son jarocho gratis

Más de 20 cocineras tradicionales del estado prepararán los platillos más representativos de la región del Golfo. La cartelera cultural alterna espectáculos de danza y artes visuales durante todo el día. Foto: Facebook/Complejo Cultural Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos recibe este sábado y domingo el festival “Veracruz en Los Pinos 2026”, con entrada completamente libre de 10:00 a 17:00 horas.

Más de 20 cocineras tradicionales del estado prepararán los platillos más representativos de la región del Golfo. La cartelera cultural alterna espectáculos de danza y artes visuales durante todo el día.

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Entre las presentaciones confirmadas están la escenificación del ritual prehispánico “Xochitlallis”, los huapangos del Ballet Xochipilli y las comparsas de carnaval de Los Más Penquitos del Barrio de Xico y la Viejada de Tantoyuca.

La sede es la avenida Molino del Rey 252, dentro de la Primera Sección del bosque, alcaldía Miguel Hidalgo. Se puede llegar en Metro hasta la estación Chapultepec (Línea 1) o Auditorio (Línea 7).

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Homenaje a Cri-Cri en el Castillo: desde $105 pesos

El tributo se realiza dentro del Museo Nacional de Historia, por lo que el acceso requiere el boleto estándar del recinto. Se recomienda verificar la tarifa vigente en taquilla o en el sitio oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) antes de visitar CRÉDITO: INAH

El Castillo de Chapultepec recibe el sábado 25 un homenaje musical a Francisco Gabilondo Soler, “El Grillito Cantor”, a partir de las 12:00 horas.

El tributo se realiza dentro del Museo Nacional de Historia, por lo que el acceso requiere el boleto estándar del recinto. Se recomienda verificar la tarifa vigente en taquilla o en el sitio oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) antes de visitar, ya que el precio varía según categoría. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar durante la presentación.

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El castillo también ofrece sus salas permanentes y miradores con vista panorámica a la ciudad, lo que lo convierte en una salida de varias horas para toda la familia.

Jazz y música alternativa en el Lago Menor: entrada libre

El foro se ubica a un costado del lago, por lo que la experiencia combina el concierto con el paisaje del bosque al atardecer. No se requiere registro previo. (AP Foto/Marco Ugarte)

El mismo sábado, el Foro Chapultepec Lago Menor, dentro de la Primera Sección, presenta música alternativa y jazz de 17:00 a 20:00 horas con acceso gratuito.

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El foro se ubica a un costado del lago, por lo que la experiencia combina el concierto con el paisaje del bosque al atardecer. No se requiere registro previo.

Somos Naturalistas: ciencia de campo con experto en el bosque

La actividad incluye dos momentos: un taller introductorio en el Biolaboratorio y una caminata práctica por los alrededores del museo para identificar flora y fauna local con la aplicación iNaturalist. El recorrido va de 13:00 a 14:30 horas. (YouTube: @euronewses)

El domingo 26, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental ofrece el recorrido “Somos Naturalistas”, guiado por el doctor Carlos Galindo Leal.

La actividad incluye dos momentos: un taller introductorio en el Biolaboratorio y una caminata práctica por los alrededores del museo para identificar flora y fauna local con la aplicación iNaturalist. El recorrido va de 13:00 a 14:30 horas.

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El costo se incluye en la entrada general al museo: $39 pesos para adultos y $19 pesos para niños, maestros y estudiantes con credencial vigente. El museo se ubica en la Segunda Sección del bosque, accesible desde la estación Constituyentes de la Línea 7.

Rol en Acción: juegos de rol y cultura gamer en la 4ª Sección

El programa incluye mesas participativas, demostraciones en vivo y asesorías con narradores experimentados. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUATOSCURO.COM

El Centro de Cultura Digital recibe el sábado 25 el encuentro “Rol en Acción”, dedicado a la comunidad de juegos de rol de mesa y fantasía, de 10:00 a 17:00 horas con entrada libre.

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El programa incluye mesas participativas, demostraciones en vivo y asesorías con narradores experimentados.

Habrá una jornada de observación de aves migratorias por el Día Internacional del Ave Migratoria, que contará con un picnic. Un plan familiar para entrar en contacto con la naturaleza y aprender.

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El evento se llevará a cabo de 9 a 11 horas el domingo 26 de julio.

Cineteca Nacional Chapultepec: cartelera activa el fin de semana

El ciclo gratuito "Voces y Miradas del Cine Mexicano" —que inició el 22 de julio con Rudo y cursi— retoma el miércoles 29 con Mecánica nacional (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La Cineteca Nacional Chapultepec, también en la Cuarta Sección, mantiene su programación regular este sábado y domingo con proyecciones en sala y funciones en el foro al aire libre.

El ciclo gratuito "Voces y Miradas del Cine Mexicano" —que inició el 22 de julio con Rudo y cursi— retoma el miércoles 29 con Mecánica nacional, por lo que quien visite la Cineteca este fin de semana puede consultar la cartelera comercial en cinetecanacional.net y recoger cortesías en taquilla para las funciones abiertas.