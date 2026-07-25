Pato Merlín da el salto al mundo de la moda al lanzar sus tenis

El pato que nació como un fenómeno inesperado durante el Mundial continúa expandiendo su popularidad con nuevos proyectos.

El fenómeno del Pato Merlín, uno de los personajes más recordados que dejó el Mundial 2026, sigue creciendo incluso después de la competencia deportiva. Lo que comenzó como una aparición que conquistó a miles de aficionados terminó convirtiéndose en una historia de éxito que ahora llegó al mundo de la moda y los videojuegos.

La famosa ave se convirtió en la imagen principal de una colaboración especial junto a Panam, reconocida marca mexicana de calzado, que decidió rendir homenaje a su historia con una colección limitada de tenis inspirados en el peculiar personaje.

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La presentación oficial de esta línea ocurrió el jueves 23 de julio en la nueva sucursal de Panam ubicada en Toreo Parque Central, donde Merlín y su familia fueron los invitados especiales para realizar el tradicional corte de listón durante la inauguración del establecimiento.

(Instagram / Panamoficial)

Durante el evento se dieron a conocer los modelos que forman parte de esta edición especial, entre los que destacan los tenis Gio Dominó, Panam Metrópoli y Panam 084 Alfa. Los precios varían dependiendo del diseño seleccionado, con costos que van desde los 549 hasta los 949 pesos mexicanos.

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Además del calzado, los seguidores del Pato Merlín también podrán adquirir productos complementarios como gorras y bolsas con la imagen del personaje, artículos que tendrán un precio aproximado de 119 pesos.

Uno de los detalles más llamativos de esta colaboración es que la marca anunció que una parte de las ganancias tendrá un destino especial. De acuerdo con la información compartida por Panam, el 10 por ciento de las ventas generadas por los tenis será entregado a la familia de Merlín.

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(Instagram / Panamoficial)

Pero la aventura del famoso pato no se quedó solamente en la moda. Durante la inauguración también fue presentado el videojuego oficial “Pato Merlín Run”, una aplicación disponible para dispositivos Android y Apple que permite a los usuarios acompañar al personaje en diferentes desafíos.

En esta experiencia digital, los jugadores pueden controlar a Merlín mientras corre, salta, golpea balones de fútbol y desbloquea diferentes personajes. El título está diseñado para público de todas las edades y, pese a tener poco tiempo desde su lanzamiento, ya comenzó a llamar la atención entre los usuarios.

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Actualmente cuenta con una calificación de 4.9 estrellas de 5, además de superar las primeras descargas desde su llegada a las plataformas móviles.

(Instagram / Panamoficial)

Más allá de los productos y la fama, la familia del Pato Merlín aseguró que su historia nació de manera natural. En entrevista con Radiofórmula, Carla Gómez, dueña y cuidadora del ave, explicó que nunca imaginaron que su mascota terminaría convirtiéndose en una figura reconocida.

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Gómez detalló que cuando no existen eventos relacionados con su popularidad, Merlín mantiene una vida normal dentro del hogar y continúa siendo tratado como un integrante más de la familia.

“El hecho de que Merlín se hubiera hecho famoso fue algo orgánico, no es algo que hubiéramos planeado. Yo lo llevaba a trabajar con nosotros porque es parte de nuestra familia y no concebíamos que se quedara solo en el local. Queríamos mejor que siguiera con nosotros para cuidarlo, que no le hicieran daño, que no lo envenenaran”, explicó.

La historia del Pato Merlín continúa escribiendo nuevos capítulos y ahora demuestra que los fenómenos surgidos alrededor del Mundial pueden trascender las canchas para convertirse en auténticos símbolos de la cultura popular.

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