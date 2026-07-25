Marina captura a presunto integrante del CJNG en Sinaloa: aseguró armas, vehículos y equipo táctico

La Armada de México realizó este sábado la detención de un presunto infractor de la ley en las inmediaciones de Mazatlán, Sinaloa, tras una operación coordinada por la Cuarta Región Naval. En el lugar, el personal aseguró dos vehículos, un arma larga, seis cargadores, 155 cartuchos, dos chalecos —uno de ellos con presunta identificación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, dos placas balísticas y un radio de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Marina, los hechos tuvieron lugar en dos eventos distintos en zonas estratégicas del municipio. Ambas acciones formaron parte de las tareas de vigilancia enfocadas en mantener el Estado de derecho y garantizar la seguridad en la región.

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El hallazgo de un chaleco presuntamente vinculado al CJNG resalta como el elemento más relevante del operativo por su posible relación con actividades de grupos delictivos organizados. La localización de este equipo táctico dentro de un vehículo con reporte de robo abre nuevas líneas de investigación para las autoridades ministeriales.

Las autoridades señalaron que todo el material asegurado, así como el detenido, fueron puestos a disposición de las instancias competentes para la integración de la carpeta de investigación. La dependencia federal reiteró su compromiso de continuar con acciones que contribuyan a la paz y seguridad de la población en Sinaloa.

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Primer evento: vehículo robado con armamento en El Roble

El primer evento se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el poblado El Roble. El personal naval inspeccionó un vehículo y confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

La Armada de México detuvo a un presunto infractor de la ley en Mazatlán, donde aseguró vehículos, un arma larga, cartuchos, equipo táctico y un chaleco presuntamente identificado con el cártel. Crédito: Especial

Dentro de la unidad, los elementos aseguraron un arma larga, seis cargadores y 155 cartuchos útiles. También hallaron dos chalecos, dos placas balísticas y un radio de comunicación.

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Uno de los chalecos porta presunta identificación del Cártel Jalisco Nueva Generación. La totalidad del material asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.

El arma larga, la munición y el equipo de comunicación constituyen un conjunto de materiales cuya portación es de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad pública. Las instancias ministeriales determinarán el alcance penal de los hallazgos conforme a la legislación aplicable.

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Segundo evento: motocicleta con reporte de robo en la Avenida del Mar

El segundo evento ocurrió durante un recorrido de vigilancia en motocicleta sobre la Avenida del Mar, en Mazatlán. El personal naval localizó y aseguró una motocicleta con reporte de robo activo.

Este aseguramiento se suma al vehículo recuperado en El Roble, con lo que la Armada de México retiró de circulación dos unidades con reporte de robo en una misma jornada operativa. Ambas unidades quedaron a disposición de las instancias competentes.

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La Armada de México detuvo a un presunto infractor de la ley en Mazatlán, donde aseguró vehículos, un arma larga, cartuchos, equipo táctico y un chaleco presuntamente identificado con el cártel. Crédito: Especial

Derechos del detenido y puesta a disposición ante la autoridad competente

Al término de los eventos, el personal naval leyó sus derechos al detenido en apego a la normativa vigente. El presunto infractor fue trasladado junto con todos los efectos asegurados ante las autoridades competentes.

La carpeta de investigación correspondiente queda en manos de las instancias ministeriales, que determinarán la situación jurídica del imputado. El proceso seguirá su curso conforme a la legislación penal aplicable.

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Cuarta Región Naval refrenda presencia operativa en Sinaloa

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con el mantenimiento del Estado de derecho en Sinaloa. La dependencia señaló que continuará con operaciones orientadas a la paz y la seguridad de la población en la entidad.

La Cuarta Región Naval opera de forma permanente en el puerto de Mazatlán y sus municipios aledaños. Sus acciones se enmarcan en una estrategia de presencia territorial sostenida que ha derivado en múltiples aseguramientos de armamento y equipo táctico en lo que va del año.

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