Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia acusado de narcotráfico en EEUU, es captado bailando en reunión

Presuntamente Rocha Moya estaba en una reunión con carne asada en Sinaloa. (Captura de video)

El gobernador con licencia del estado norteño de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y al que pertenece la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, presuntamente fue captado bailando en una reunión social.

En un video que circula en redes sociales, se ve al político morenista bailando con una mujer una canción de banda. La publicación original la difundió un medio Revista Contacto en su cuenta de la red social X. El video, de acuerdo con la propia publicación, fue grabado el pasado viernes 24 de julio.

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Según el medio, el video fue grabado en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, y pobladores del lugar habrían reportado que el sitio era resguardado por militares y en el festejo realizaban una carne asada.

Badiraguato, el lugar en el que presuntamente se grabó el video, es conocido como “La cuna del narco”, pues de ese poblado son originarios algunos de los narcotraficantes más peligrosos de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, o los Beltrán Leyva.

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De acuerdo con la publicación, el hecho ocurrió en los límites del municipio mencionado con el municipio de Mocorito.

Las imágenes muestran a Rubén Rocha Moya interactuando con otras personas en un evento social. El video documenta una "carnita asada" en Badiraguato, Sinaloa. Los individuos transitan por un espacio, algunos con equipaje. La fecha de la grabación es 26 de julio de 2024.

Rocha Moya es acusado de narcoitráfico y de proteger a Los Chapitos en EEUU

Rubén Rocha Moya pidió licencia de su cargo luego de que a finales del pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente, con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Dicha facción es encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ambos de apellido Guzmán, quienes son hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y quien cumple una condena de cadena perpetua.

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Los Chapitos mantienen una disputa con la facción de La Mayiza, del mismo cártel, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García desde el 9 de septiembre de 2024, luego de que en julio de ese mismo año, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, lo secuestrara y llevara a base de engaños a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades de ese país. Guzmán López también se entregó.

Acusan que Rocha Moya tiene un grupo de militares cuidándolo; Gabinete de Seguridad desmiente la información

El pasado viernes se dio a conocer que, presuntamente, un dispositivo militar cuidaba del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, información que fue desmentida por el Gabinete de Seguridad por medio de un comunicado.

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Según información oficial, una camioneta Jeep Grand Cherokee que fue captada en un video, mismo que se difundió en redes sociales, se encontraba trasladando al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López, y no a Rocha Moya, como se señaló.

Autoridades desmintieron la información difundida. Crédito: Redes Sociales

El video circuló en un contexto de alta atención pública sobre Rocha Moya, pues luego de la acusación formal de Estados Unidos de conspiración para el tráfico de drogas a Estados Unidos y de proteger a Los Chapitos, y de que solicitó licencia de su cargo, han circulado versiones extraoficiales de que cuenta con protección federal, lo que ha sido desmentido por el Gobierno de México.

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El Gabinete de Seguridad precisó que las imágenes fueron captadas el 23 de julio al concluir su reunión, durante el traslado de Téllez López del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar. El dispositivo formó parte del esquema de seguridad asignado al secretario, no al gobernador con licencia.

La dependencia calificó la información de falsa e hizo un llamado a verificarla antes de compartirla.

El periodista Luis Cárdenas había difundido las imágenes en redes sociales y describió a Rocha Moya desplazándose con un convoy integrado por vehículos del Ejército Mexicano y una camioneta de apoyo. Cárdenas señaló que el video circuló después de que el Gobierno federal asegurara que el mandatario no cuenta con escoltas asignados de manera permanente.

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La revista Contacto también difundió el video desde el 23 de julio y describió a Rocha Moya “escoltado por una RAM blanca y dos ‘rápidas’ del Ejército Mexicano“. La publicación acompañó las imágenes con la pregunta: “¿A qué le teme Rocha Moya?”.