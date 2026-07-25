México

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia acusado de narcotráfico en EEUU, es captado bailando en reunión

De acuerdo con la información difundida, la reunión se llevó a cabo en Badiraguato, Sinaloa, y el lugar estaba resguardado por militares

Guardar
Google icon
Presuntamente Rocha Moya estaba en una reunión con carne asada en Sinaloa. (Captura de video)
Presuntamente Rocha Moya estaba en una reunión con carne asada en Sinaloa. (Captura de video)

El gobernador con licencia del estado norteño de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y al que pertenece la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, presuntamente fue captado bailando en una reunión social.

En un video que circula en redes sociales, se ve al político morenista bailando con una mujer una canción de banda. La publicación original la difundió un medio Revista Contacto en su cuenta de la red social X. El video, de acuerdo con la propia publicación, fue grabado el pasado viernes 24 de julio.

PUBLICIDAD

Según el medio, el video fue grabado en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, y pobladores del lugar habrían reportado que el sitio era resguardado por militares y en el festejo realizaban una carne asada.

Badiraguato, el lugar en el que presuntamente se grabó el video, es conocido como “La cuna del narco”, pues de ese poblado son originarios algunos de los narcotraficantes más peligrosos de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, o los Beltrán Leyva.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la publicación, el hecho ocurrió en los límites del municipio mencionado con el municipio de Mocorito.

Las imágenes muestran a Rubén Rocha Moya interactuando con otras personas en un evento social. El video documenta una "carnita asada" en Badiraguato, Sinaloa. Los individuos transitan por un espacio, algunos con equipaje. La fecha de la grabación es 26 de julio de 2024.

Rocha Moya es acusado de narcoitráfico y de proteger a Los Chapitos en EEUU

Rubén Rocha Moya pidió licencia de su cargo luego de que a finales del pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente, con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Dicha facción es encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ambos de apellido Guzmán, quienes son hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y quien cumple una condena de cadena perpetua.

Los Chapitos mantienen una disputa con la facción de La Mayiza, del mismo cártel, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García desde el 9 de septiembre de 2024, luego de que en julio de ese mismo año, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, lo secuestrara y llevara a base de engaños a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades de ese país. Guzmán López también se entregó.

Acusan que Rocha Moya tiene un grupo de militares cuidándolo; Gabinete de Seguridad desmiente la información

El pasado viernes se dio a conocer que, presuntamente, un dispositivo militar cuidaba del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, información que fue desmentida por el Gabinete de Seguridad por medio de un comunicado.

Según información oficial, una camioneta Jeep Grand Cherokee que fue captada en un video, mismo que se difundió en redes sociales, se encontraba trasladando al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López, y no a Rocha Moya, como se señaló.

Autoridades desmintieron la información difundida. Crédito: Redes Sociales

El video circuló en un contexto de alta atención pública sobre Rocha Moya, pues luego de la acusación formal de Estados Unidos de conspiración para el tráfico de drogas a Estados Unidos y de proteger a Los Chapitos, y de que solicitó licencia de su cargo, han circulado versiones extraoficiales de que cuenta con protección federal, lo que ha sido desmentido por el Gobierno de México.

El Gabinete de Seguridad precisó que las imágenes fueron captadas el 23 de julio al concluir su reunión, durante el traslado de Téllez López del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar. El dispositivo formó parte del esquema de seguridad asignado al secretario, no al gobernador con licencia.

La dependencia calificó la información de falsa e hizo un llamado a verificarla antes de compartirla.

El periodista Luis Cárdenas había difundido las imágenes en redes sociales y describió a Rocha Moya desplazándose con un convoy integrado por vehículos del Ejército Mexicano y una camioneta de apoyo. Cárdenas señaló que el video circuló después de que el Gobierno federal asegurara que el mandatario no cuenta con escoltas asignados de manera permanente.

La revista Contacto también difundió el video desde el 23 de julio y describió a Rocha Moya “escoltado por una RAM blanca y dos ‘rápidas’ del Ejército Mexicano“. La publicación acompañó las imágenes con la pregunta: “¿A qué le teme Rocha Moya?”.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaSinaloaBadiraguatoEjércitocarne asadanarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Checa los detalles de las peleas entre los realizadores de contenido con mayor influencia en el mundo

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 2020, cuando el clérigo aprovechó una cita de confesión para agredir a la religiosa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

El conductor de ‘Ventaneando’ ha sido blanco de críticas tras arremeter contra las mascotas

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

Por qué las cucarachas vuelven aunque limpies: el error que casi todos cometen

Limpiar no siempre es suficiente cuando se trata de ciertos enemigos silenciosos del hogar

Por qué las cucarachas vuelven aunque limpies: el error que casi todos cometen

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana

La sentencia incluye prisión, multa y reparación del daño material y moral, tras comprobarse la agresión cometida durante una cita de confesión

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

ENTRETENIMIENTO

Colisión, la nueva mega producción que busca llevar las novelas mexicanas al streaming, ya tiene trailer oficial

Colisión, la nueva mega producción que busca llevar las novelas mexicanas al streaming, ya tiene trailer oficial

Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX: horarios, precios y ubicación

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

Vadhir Derbez recibe palmada sin consentimiento en una fiesta y se viraliza en redes sociales

Camilo pospone Tour México 2026: nuevas fechas y cómo pedir reembolso

DEPORTES

México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

México abre el desfile en la inauguración de Santo Domingo 2026: así fue la ceremonia de los Juegos Centroamericanos

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: dónde ver EN VIVO, calendario y todo lo que debes saber

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

¡México conquista el primer oro de Santo Domingo 2026! Edith Márquez y Aylin Madueña hacen historia en remo