Las ciudades más seguras de México en 2026: una registra solo 10.6% de percepción de inseguridad

Una familia transita con sensación de seguridad en el centro de una ciudad mexicana, mientras iconos en las esquinas indican áreas con mayor percepción de inseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de inseguridad en México registró una disminución durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El estudio señala que 59.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante junio, una cifra menor al 61.5% registrado en marzo y al 63.2% de junio de 2025.

El informe, levantado entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026, contempla 91 áreas urbanas de interés y se realizó con una muestra de 27 mil 300 viviendas. Aunque el indicador nacional todavía muestra que seis de cada 10 habitantes perciben inseguridad en su entorno, existen ciudades que se encuentran muy por debajo de ese promedio y que destacan por registrar los niveles más bajos de percepción de inseguridad.

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Tomando como referencia los porcentajes reportados por el INEGI para junio de 2026, estas son las 10 ciudades o áreas urbanas con menor percepción de inseguridad:

San Pedro Garza García, Nuevo León — 10.6% Piedras Negras, Coahuila — 13.9% Saltillo, Coahuila — 16.9% San Nicolás de los Garza, Nuevo León — 16.9% Benito Juárez, Ciudad de México — 17.4% Torreón, Coahuila — 22.5% Nuevo Laredo, Tamaulipas — 26.5% La Laguna, Coahuila-Durango — 28.1% Tampico, Tamaulipas — 28.4% Los Mochis, Sinaloa — 31.2%

La lista se obtiene al ordenar de menor a mayor el porcentaje de población que respondió que vivir actualmente en su ciudad era inseguro. Por ello, no se trata de un ranking de incidencia delictiva ni de una clasificación oficial de “las ciudades con menos delitos”, sino de un listado basado en la percepción ciudadana de inseguridad que mide la ENSU.

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San Pedro Garza García encabeza el listado

El municipio neoleonés de San Pedro Garza García se ubicó como el área urbana con la menor percepción de inseguridad de todo el país, con apenas 10.6% de las personas adultas encuestadas que consideraron inseguro vivir ahí.

Sin embargo, el dato también representa un cambio importante respecto al trimestre anterior. En marzo de 2026, la percepción de inseguridad en esta zona era de apenas 4.4%, por lo que aumentó 6.2 puntos porcentuales en tres meses. El propio INEGI identificó a San Pedro Garza García como el área urbana con el mayor incremento porcentual entre marzo y junio, aunque se mantuvo en el primer lugar nacional por su bajo nivel de percepción de inseguridad.

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En segundo lugar aparece Piedras Negras, con 13.9%, mientras que Saltillo y San Nicolás de los Garza empatan con 16.9%. En el caso de Saltillo, la cifra prácticamente no cambió frente a marzo, cuando registró 16.7%. San Nicolás, por su parte, presentó una reducción respecto al 19.4% registrado tres meses antes.

El norte concentra buena parte de las ciudades con menor percepción de inseguridad

El listado muestra una marcada presencia de ciudades del norte del país. Coahuila coloca cuatro áreas urbanas entre las 10 con menor percepción de inseguridad, al incluir Piedras Negras, Saltillo, Torreón y La Laguna. Nuevo León aporta dos: San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza; mientras que Tamaulipas también aparece con Nuevo Laredo y Tampico.

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La Ciudad de México entra en el listado con la alcaldía Benito Juárez, que registró 17.4%, mientras que Sinaloa aparece con Los Mochis, con 31.2%.

Entre las variaciones más relevantes destaca Nuevo Laredo, que redujo su percepción de inseguridad de 34.8% en marzo a 26.5% en junio, una disminución estadísticamente significativa. Los Mochis, en contraste, pasó de 21.1 a 31.2%, por lo que, pese a encontrarse entre las 10 áreas urbanas con menor percepción de inseguridad, también registró uno de los mayores incrementos trimestrales.

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Los resultados de la ENSU muestran así un panorama contrastante. Mientras el promedio nacional descendió y algunas ciudades mejoraron de manera importante, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en otras zonas del país. Además, la sensación de riesgo no es uniforme: 65.6% de las mujeres y 52.6% de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad durante junio.

El estudio también revela que los espacios que generan mayor sensación de vulnerabilidad son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, con 70.3%; la calle, con 63.4%; el transporte público, con 62.4%; y las carreteras, con 56.3%.

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De esta manera, la ENSU de junio de 2026 muestra que, aunque la percepción nacional de inseguridad mantiene niveles elevados, San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza y Benito Juárez destacan como las áreas urbanas donde una menor proporción de habitantes considera inseguro vivir.