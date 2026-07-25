Tras violencia en Morelos, Sheinbaum anuncia 10 nuevas escuelas “para atender a las causas”, promete regresar a Cuautla en 3 meses

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer las medidas que realizará en el municipio de Cuautla, Morelos, tras la reciente detención del presidente municipal por vínculos con el crimen organizado, Jesús Corona Damián, y prometió que en tres meses regresará al municipio para revisar cómo están los avances.

Desde un evento realizado en el municipio de Cuautla, donde la mandataria encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar, dio a conocer que una de las principales acciones que llevará a cabo es la de atender a las causas, para ello, prometió construir al menos 10 preparatorias Margarita Maza, con el objetivo de fomentar la educación en los jóvenes y evitar que se unan a grupos delictivos.

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