El bádminton pone a México en lo más alto: así aumentó la cosecha de medallas de oro en Santo Domingo 2026

(X / Olimpismo Mexicano)

La delegación mexicana continúa firmando un arranque brillante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este sábado volvió a subir a lo más alto del podio gracias al equipo mixto de bádminton, que derrotó con autoridad a Guatemala para conquistar una nueva medalla de oro y aumentar la cosecha nacional en la justa regional.

El representativo tricolor mostró un dominio absoluto durante la final y no dio margen para la sorpresa. Con un contundente 3-0, México superó al conjunto guatemalteco para confirmar su favoritismo y quedarse con el campeonato por equipos mixtos.

PUBLICIDAD

La escuadra campeona estuvo integrada por Job Castillo, Armando Gaitán, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos, quienes unieron esfuerzos para darle al país otra presea dorada en una jornada llena de buenos resultados.

El triunfo permitió que México siguiera ampliando su colección de medallas en Santo Domingo 2026 y reafirmara sus aspiraciones de conquistar, por tercera edición consecutiva, el primer lugar del medallero general.

PUBLICIDAD

México presume una cosecha de siete medallas

El oro y el bronce fortalecieron la posición de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con la victoria del equipo de bádminton, la delegación nacional llegó a siete preseas en la competencia, repartidas en cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce, consolidándose como una de las potencias del certamen desde los primeros días de actividad.

Las medallas doradas obtenidas por México hasta el momento corresponden a:

Melissa Márquez y Aylin Ibarra , campeonas en remo , dentro de la prueba LW2x .

Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Pau Vázquez , vencedoras en tiro con arco por equipos recurvo .

Paulo Strehlke , ganador de la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas .

Job Castillo, Armando Gaitán, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos, campeones en bádminton por equipos mixtos.

En cuanto a las demás preseas, Sara Roel consiguió la plata en la prueba contrarreloj femenil de ciclismo de ruta, mientras que Yuritzi Salgado también obtuvo un segundo lugar en los 10 kilómetros de aguas abiertas.

PUBLICIDAD

Por su parte, los metales de bronce llegaron gracias a Diego Obele y Dalia Berenice Moreno, quienes también destacaron en la disciplina de natación en aguas abiertas.

México busca otro título en el medallero

(X / Olimpismo Mexicano)

La actuación de los atletas mexicanos mantiene viva la ilusión de repetir el dominio mostrado en las dos ediciones anteriores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

PUBLICIDAD

El objetivo del representativo nacional es conquistar el tercer campeonato consecutivo del medallero general, luego de imponerse previamente en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

En esta edición, México participa con una delegación integrada por 646 atletas, quienes competirán en 40 disciplinas con la misión de mantener al país entre las principales potencias deportivas del continente.

PUBLICIDAD

Los abanderados del equipo mexicano son la tiradora Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Manuel Celaya, dos deportistas que encabezan un grupo con grandes expectativas para esta competencia.

Una historia de éxito en los Centroamericanos

(X / Olimpismo Mexicano)

De acuerdo con las estadísticas oficiales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, antes del inicio de Santo Domingo 2026, México acumulaba 4,252 medallas históricas, distribuidas en 1,523 de oro, 1,439 de plata y 1,290 de bronce, cifras que lo colocan entre las delegaciones más exitosas en la historia del evento.

PUBLICIDAD

Además, el país llega motivado tras firmar su mejor participación en San Salvador 2023, donde conquistó 145 medallas de oro y un total de 353 preseas, estableciendo una actuación histórica.

Con el calendario todavía en sus primeras jornadas, la delegación mexicana continúa ampliando su cosecha y demostrando que cuenta con el talento suficiente para volver a pelear por el primer lugar del medallero, mientras disciplinas como el bádminton, la natación, el remo y el tiro con arco comienzan a convertirse en piezas clave para alcanzar ese objetivo.

PUBLICIDAD