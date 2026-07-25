Lluvias muy fuertes azotarán cuatro estados de México: Protección Civil emite alerta

Lluvias en México (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido una alerta para este sábado 25 de julio debido al pronóstico de lluvias intensas en diversos estados de la República Mexicana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la CNPC, pidió a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante el riesgo de precipitaciones superiores a lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que se esperan lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en regiones del sur de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, así como en Colima y Michoacán. También se prevén chubascos y aguaceros fuertes en entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Otras áreas, incluida la Ciudad de México, tendrán intervalos de lloviznas.

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Ante este escenario, las autoridades recomiendan a quienes habitan cerca de cuerpos de agua o en zonas montañosas identificar rutas de evacuación, preparar documentos y suministros de emergencia y vigilar sus alrededores para detectar posibles deslaves o inundaciones. Además, se hace énfasis en evitar cruzar corrientes de agua para reducir riesgos.

Recomendaciones para la población en zonas de riesgo

La CNPC aconseja preparar una mochila de emergencia con documentos en una bolsa plástica sellada, linterna, radio de baterías, agua embotellada, alimentos no perecederos y un botiquín básico. Para quienes residen en laderas o zonas propensas a deslaves, es fundamental monitorear el entorno ante cualquier señal de deslizamiento o caída de rocas.

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También se recuerda la importancia de identificar la ubicación de refugios temporales y no intentar atravesar áreas inundadas ni cauces durante las lluvias. La colaboración ciudadana y la atención a la información oficial permitirán enfrentar de mejor manera los riesgos asociados a las precipitaciones previstas para este fin de semana.

Una infografía de Infobae detalla la alerta nacional por lluvias intensas en México, con pronósticos de 50 a 75 milímetros en varias regiones y las recomendaciones de Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del clima para CDMX este 25 de julio

Este sábado, la Ciudad de México experimentará una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 27 grados centígrados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La posibilidad de lluvias alcanza el 60% durante el día y baja al 19% en la noche, con ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 44 km/h. Además, el nivel de radiación ultravioleta será elevado, llegando hasta 13, por lo que se recomienda extremar precauciones bajo el sol.

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La capital mexicana, pese a su tamaño y localización, presenta una gran diversidad climática, variando desde ambientes templados hasta condiciones de tundra alpina en sus zonas más elevadas. Durante el verano, las precipitaciones suelen ser frecuentes, registrándose los mayores volúmenes de lluvia en los meses de junio, agosto y septiembre. En contraste, el invierno puede traer temperaturas cercanas a cero grados, especialmente en áreas como el Ajusco.

El clima en México es igualmente diverso, con regiones que pueden alcanzar extremos de calor o frío según la altitud y ubicación geográfica. Expertos advierten que el cambio climático podría ocasionar en el futuro reducciones de precipitaciones y un notable incremento en las temperaturas, afectando a sectores como la agricultura y elevando el número de emergencias ambientales en ciudades como la CDMX.

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