México

Festival de las Luciérnagas 2026 tendrá conciertos gratis de La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita: fechas, sedes y horarios

La fiesta mexiquense reúne del 24 al 26 de julio a agrupaciones como Kinky y dos sonoras, además de danza, orquestas y talleres familiares en Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo

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Once personas de Sonora Dinamita de Lucho Argaín, con instrumentos, frente a un bosque nocturno con luces y texto de invitados especiales.
La sexta edición del festival, organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, fue inaugurada este sábado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la Unidad Deportiva de Amecameca. (Composición fotográfica Infobae/Sectur/@lasonoradinamita)

La Única Internacional Sonora Santanera y La Sonora Dinamita de Lucho Argain encabezarán los conciertos gratuitos del Festival Internacional de las Luciérnagas 2026, que se celebra del 24 al 26 de julio en tres municipios del Estado de México: Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo.

La sexta edición del festival, organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, fue inaugurada este sábado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la Unidad Deportiva de Amecameca. La edición anterior reunió a más de 50 mil visitantes.

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Gobierno Edomex/Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 Facebook

Cartelera de conciertos gratuitos por día y sede

Cartel morado anuncia el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026. Muestra seis fotos de artistas, sus nombres, fechas y localidades de actuación
Un cartel anuncia la programación de artistas y fechas para el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026 en Tlalmanalco, Amecameca y Ecatzingo, Estado de México. (Gobierno Edomex/Festival Internacional de las Luciérnagas 2026)

La programación musical arrancó el sábado 25 con cuatro escenarios simultáneos. En Amecameca, la banda regiomontana Kinky se presenta a las 22:00 h en la Unidad Deportiva, precedida por Atake Klandestino —ska— a las 21:00 h en el mismo recinto.

En Tlalmanalco, Marisol Hernández, “La Calandria Mazahua”, toma el escenario a las 21:00 h. En Ecatzingo, Merengala cierra la noche con merengue a las 22:00 h.

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El domingo 26 concentra los actos estelares. La Única Internacional Sonora Santanera actúa a las 20:00 h en Tlalmanalco, mientras que la Sonora Dinamita de Lucho Argain sube al escenario de la Unidad Deportiva de Amecameca a las 22:00 h. Nimrod completa la cartelera del domingo en Amecameca.

Orquestas y programación cultural sin costo

Diez bailarines actúan en un escenario. La mayoría usa vestuarios con alas doradas y telas azules; un bailarín usa un vestido crema. Chispas y una pantalla de fondo
La programación cultural gratuita suma danza Kathak de la Embajada de India, el performance Sor Juana y las Luciérnagas, el Ballet Folclórico del Valle de los Volcanes, el Coro de Niños de Temoaya y talleres para familias. (Gobierno Edomex/Festival Internacional de las Luciérnagas 2026)

La oferta musical incluye también a la Orquesta Filarmónica Mexiquense con su concierto “Tributo a Mujeres”, bajo la dirección de Gabriela Díaz Alatriste, con dos funciones: el sábado 25 a las 12:00 h en la Explanada de Tlalmanalco Centro y el domingo 26 a las 16:00 h en la Unidad Deportiva de Amecameca.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México se presenta el sábado 25 en Amecameca, con horario por confirmar.

La programación cultural gratuita suma danza Kathak de la Embajada de India, el performance Sor Juana y las Luciérnagas, el Ballet Folclórico del Valle de los Volcanes, el Coro de Niños de Temoaya y talleres para familias. Por primera vez en la historia del festival, habrá un pabellón de medicina tradicional, además de los pabellones gastronómico y artesanal.

Foto: X: @SECTUR_mx
Foto: X: @SECTUR_mx

India e Hidalgo, invitados de honor

La edición 2026 incorpora por primera vez una dimensión internacional formal: la República de la India participa como país invitado y el estado de Hidalgo como invitado nacional de honor.

Entre las actividades derivadas de esa presencia figuran una pasarela de vestuario tradicional indio y una exposición de arte y tradición de ese país, programadas para el sábado 25 en Amecameca.

Recorridos nocturnos de luciérnagas: cuánto cuestan y cómo reservar

Los conciertos y actividades del festival son gratuitos, pero los recorridos nocturnos de avistamiento tienen un costo independiente que fija cada ecoparque. La tarifa general parte de $300 pesos por persona; los menores y adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pagan desde $150 pesos. Los menores de cinco años no pagan.

Los recorridos inician alrededor de las 18:30 h y el avistamiento ocurre cerca de las 19:15 h en alguno de los 27 santuarios distribuidos en la Región de los Volcanes. El cupo es limitado, por lo que las autoridades recomiendan reservar con anticipación directamente en el ecoparque elegido.

Está prohibido usar linternas, celulares o cualquier fuente de luz; tomar fotografías con flash; aplicarse repelente de insectos o perfume antes del recorrido; tocar a los insectos; ingresar con mascotas, y hacer ruido durante el avistamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Está prohibido usar linternas, celulares o cualquier fuente de luz; tomar fotografías con flash; aplicarse repelente de insectos o perfume antes del recorrido; tocar a los insectos; ingresar con mascotas, y hacer ruido durante el avistamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reglas para el avistamiento

El ecosistema donde habitan las luciérnagas es sensible, por lo que las autoridades establecieron restricciones estrictas para todos los visitantes.

Está prohibido usar linternas, celulares o cualquier fuente de luz; tomar fotografías con flash; aplicarse repelente de insectos o perfume antes del recorrido; tocar a los insectos; ingresar con mascotas, y hacer ruido durante el avistamiento.

Se recomienda llevar ropa abrigadora, calzado cómodo e impermeable, ya que la experiencia se realiza en plena temporada de lluvias.

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