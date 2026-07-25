Tras crisis de Ventaneando, Pati Chapoy reaparece en Colorado, EEUU

Un hombre y una mujer aparecen sentados en un set de televisión, con flores en primer plano y elementos decorativos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia en torno a los comentarios de Pedro Sola sobre los “perrhijos” sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo mexicano.

En medio de la ola de críticas, la ausencia de Pati Chapoy en la escena pública se había convertido en tema de conversación entre seguidores y detractores del programa Ventaneando.

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Sin embargo, la conductora reapareció en redes sociales, sorprendiendo a muchos al compartir una postal desde Minturn, Colorado, Estados Unidos.

Pati Chapoy reapareció en Colorado y lo compartió en redes

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Pati Chapoy mostró que se encontraba en el número 151 de Main Street, en la pequeña localidad de Minturn, Colorado.

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La conductora de Ventaneando está en EEUU (Instagram)

La imagen publicada dejó ver una casa azul con detalles rústicos y un entorno natural, lejos del bullicio mediático de la Ciudad de México. Para sus seguidores, la publicación representó una señal de tranquilidad y un breve respiro tras semanas de tensión en torno a su figura y la del equipo de Ventaneando.

La conductora no acompañó la fotografía de comentarios, frases ni mensajes alusivos a la polémica reciente. Su aparición en Colorado fue interpretada por algunos como una manera de distanciarse del escándalo, mientras que otros la vieron como una estrategia de desconexión y autocuidado, en medio de una de las crisis más fuertes de su carrera televisiva.

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Pati Chapoy encabezó la respuesta del programa ante las críticas en redes sociales y confirmó que el canal trabaja ya con organizaciones dedicadas al rescate de animales abandonados y enfermos. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

La crisis tras los dichos de Pedro Sola

La polémica estalló cuando Pedro Sola expresó en vivo su rechazo a la presencia de perros en lugares públicos, usando frases que fueron calificadas como incitación al maltrato animal.

A pesar de haber ofrecido una disculpa pública, el conductor no logró apaciguar el enojo de asociaciones animalistas, figuras públicas y gran parte de la audiencia, que exigieron sanciones y su salida del programa.

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(Captura de pantalla Ventaneando YouTube)

La situación escaló rápidamente, afectando la reputación de todo el equipo de Ventaneando.

Pati Chapoy, como líder histórica del programa, también fue blanco de críticas en redes sociales y se le cuestionó por su silencio o tibieza ante el escándalo. La presión creció con la salida de marcas patrocinadoras y la convocatoria a protestas frente a TV Azteca, donde se exigió un pronunciamiento claro y medidas concretas.

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En ese ambiente de tensión, la reaparición de Chapoy fuera del país fue vista con diversos matices. Mientras algunos usuarios manifestaron empatía por la necesidad de alejarse del conflicto mediático, otros consideraron que la conductora estaba eludiendo su responsabilidad como figura de referencia en la televisión de espectáculos.