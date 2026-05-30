Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

La figura del ajolote, símbolo reciente de la Ciudad de México, será reinstalada tras su retiro temporal debido a cuestiones de seguridad y protección civil. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

La polémica en cuanto al retiro del ajolote monumental instalado cerca del Estadio Azteca continúa generando una ola de comentarios y especulaciones en la antesala del Mundial 2026.

Diversos rumores apuntaban a una supuesta petición de la FIFA para retirar la figura, asociando la decisión a disputas por derechos comerciales y la exclusividad de las mascotas oficiales del torneo.

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Sin embargo, la versión oficial del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, aclaró la situación y defendió su permanencia.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, desmintió que la FIFA haya ordenado el retiro del ajolote monumental. (X/ @ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno explicó que el ajolote, convertido en un referente visual de la ciudad, fue retirado temporalmente por motivos de protección civil y no por una exigencia de la FIFA ni del IMPI, pero anticipó que será reinstalado en breve.

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El verdadero motivo del retiro de Ajologol

La acumulación de personas que acudieron al México vs Portugal en el renovado Estadio Ciudad de México generó aglomeraciones en el puente peatonal donde estaba colocada la escultura:

Brugada señaló que cientos de aficionados se detenían a tomarse fotografías junto al ajolote , entorpeciendo el flujo peatonal y representando un riesgo para la seguridad.

La decisión de remover la figura fue una medida preventiva , evaluada por las autoridades de Protección Civil .

La mandataria anunció que el ajolote será reinstalado “con bombo y platillo” en un punto cercano, pero con mejores condiciones: “Ninguna institución puede retirar esta figura porque, como ustedes lo han visto, se convirtió en una mascota de la ciudad”.

La escultura del ajolote ocasionaba que muchos aficionados se detuvieran a tomarse fotografías, por lo cual fue retirada por Protección Civil para evitar aglomeraciones en el puente peatonal que conduce al Estadio Azteca. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Así, según Brugada Molina, este ajuste busca equilibrar el deseo ciudadano de convivir con la escultura y la necesidad de evitar incidentes durante la etapa de mayor concurrencia por la Copa del Mundo.

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Sin intervención de la FIFA: la postura oficial del Gobierno

La jefa de Gobierno fue enfática al desmentir cualquier intervención de la FIFA o del IMPI en la decisión sobre el ajolote: “No tiene que ver nada con FIFA. En ningún momento nos ha cuestionado nada".

La funcionaria explicó que la escultura fue instalada antes de la publicación de las mascotas oficiales y, por tanto, nunca existió un conflicto de marcas ni una orden formal para retirarla: “Es más, salió antes de que conociéramos cuáles son las mascotas que FIFA definió para el Mundial. No compite ni tiene que ver con nada“.

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Otras esculturas en CDMX serán temporalmente reubicadas por la instalación de estructuras para el Fan Fest. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Agregó que otras esculturas, como la ubicada cerca del Zócalo, también serán reubicadas temporalmente por la instalación de estructuras del Fan Fest, con el compromiso de devolverlas después a sitios accesibles.

El ajolote como símbolo de la CDMX

Más allá de la polémica, Brugada insistió en que el ajolote seguirá siendo parte del paisaje chilango durante la Copa Mundial: “Esta es una sede mundialista y la ciudad tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el Mundial“.

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Clara Brugada aseguró la permanencia del ajolote como mascota capitalina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La mandataria remarcó que la estrategia de “ajolotización” es parte de una política para resignificar el espacio público, recuperar la memoria cultural de la CDMX y fortalecer la pertenencia de sus habitantes.