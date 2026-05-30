México Deportes

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

La jefa de Gobierno desmintió que la escultura haya sido retirada por petición de la FIFA y aclaró los verdaderos motivos de su reubicación

Guardar
Google icon
La figura del ajolote, símbolo reciente de la Ciudad de México, será reinstalada tras su retiro temporal debido a cuestiones de seguridad y protección civil. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
La figura del ajolote, símbolo reciente de la Ciudad de México, será reinstalada tras su retiro temporal debido a cuestiones de seguridad y protección civil. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

La polémica en cuanto al retiro del ajolote monumental instalado cerca del Estadio Azteca continúa generando una ola de comentarios y especulaciones en la antesala del Mundial 2026.

Diversos rumores apuntaban a una supuesta petición de la FIFA para retirar la figura, asociando la decisión a disputas por derechos comerciales y la exclusividad de las mascotas oficiales del torneo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la versión oficial del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, aclaró la situación y defendió su permanencia.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, desmintió que la FIFA haya ordenado el retiro del ajolote monumental. (X/ @ClaraBrugadaM)
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, desmintió que la FIFA haya ordenado el retiro del ajolote monumental. (X/ @ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno explicó que el ajolote, convertido en un referente visual de la ciudad, fue retirado temporalmente por motivos de protección civil y no por una exigencia de la FIFA ni del IMPI, pero anticipó que será reinstalado en breve.

PUBLICIDAD

El verdadero motivo del retiro de Ajologol

La acumulación de personas que acudieron al México vs Portugal en el renovado Estadio Ciudad de México generó aglomeraciones en el puente peatonal donde estaba colocada la escultura:

  • Brugada señaló que cientos de aficionados se detenían a tomarse fotografías junto al ajolote, entorpeciendo el flujo peatonal y representando un riesgo para la seguridad.
  • La decisión de remover la figura fue una medida preventiva, evaluada por las autoridades de Protección Civil.
  • La mandataria anunció que el ajolote será reinstalado “con bombo y platillo” en un punto cercano, pero con mejores condiciones: “Ninguna institución puede retirar esta figura porque, como ustedes lo han visto, se convirtió en una mascota de la ciudad”.
La escultura del ajolote ocasionaba que muchos aficionados se detuvieran a tomarse fotografías, por lo cual fue retirada por Protección Civil para evitar aglomeraciones en el puente peatonal que conduce al Estadio Azteca. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
La escultura del ajolote ocasionaba que muchos aficionados se detuvieran a tomarse fotografías, por lo cual fue retirada por Protección Civil para evitar aglomeraciones en el puente peatonal que conduce al Estadio Azteca. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Así, según Brugada Molina, este ajuste busca equilibrar el deseo ciudadano de convivir con la escultura y la necesidad de evitar incidentes durante la etapa de mayor concurrencia por la Copa del Mundo.

Sin intervención de la FIFA: la postura oficial del Gobierno

La jefa de Gobierno fue enfática al desmentir cualquier intervención de la FIFA o del IMPI en la decisión sobre el ajolote: “No tiene que ver nada con FIFA. En ningún momento nos ha cuestionado nada".

La funcionaria explicó que la escultura fue instalada antes de la publicación de las mascotas oficiales y, por tanto, nunca existió un conflicto de marcas ni una orden formal para retirarla: “Es más, salió antes de que conociéramos cuáles son las mascotas que FIFA definió para el Mundial. No compite ni tiene que ver con nada“.

Ajolote
Otras esculturas en CDMX serán temporalmente reubicadas por la instalación de estructuras para el Fan Fest. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Agregó que otras esculturas, como la ubicada cerca del Zócalo, también serán reubicadas temporalmente por la instalación de estructuras del Fan Fest, con el compromiso de devolverlas después a sitios accesibles.

El ajolote como símbolo de la CDMX

Más allá de la polémica, Brugada insistió en que el ajolote seguirá siendo parte del paisaje chilango durante la Copa Mundial: “Esta es una sede mundialista y la ciudad tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el Mundial“.

Ajolote
Clara Brugada aseguró la permanencia del ajolote como mascota capitalina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La mandataria remarcó que la estrategia de “ajolotización” es parte de una política para resignificar el espacio público, recuperar la memoria cultural de la CDMX y fortalecer la pertenencia de sus habitantes.

Temas Relacionados

AjoloteClara BrugadaEstadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoGobierno de la Ciudad de MéxicoFIFAMundial 2026Política Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

La escudería también desmintió que su coequipero, Valtteri Bottas, esté en riesgo de abandonar al equipo en esta temporada

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

Tras el reciente arribo del Chino Huerta y la confirmación de Aguirre de tener listos a los 26 que llegarán al Mundial, la especulación se disparó entre los aficionados

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

Quién es Kevin Castañeda, posible nuevo refuerzo de Chivas

Castañeda está cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de Chivas para el Apertura 2026

Quién es Kevin Castañeda, posible nuevo refuerzo de Chivas

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de los momentos más icónicos en su historia, Mundiales y Liga MX

El Coloso de Santa Úrsula escribirá otra página legendaria al ser la única sede en albergar el partido inaugural de tres Copas del Mundo

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de los momentos más icónicos en su historia, Mundiales y Liga MX

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

Aunque se ha declarado fan del ‘Divo de Juárez’, no fue la mejor forma de hacerle un homenaje al fallecido cantautor

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas de “El Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Esto se sabe sobre “El Kenny”, principal operador del Cártel de San Luis Rey, detenido en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Amantes de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Amantes de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

Maroon 5 regresa a CDMX: precios y detalles para comprar boletos

DEPORTES

Amantes de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Amantes de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

Quién es Kevin Castañeda, posible nuevo refuerzo de Chivas

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de los momentos más icónicos en su historia, Mundiales y Liga MX