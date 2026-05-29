28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de afrontar el Mundial 2026 y hoy reunió a 28 de sus futbolistas en el Media Day previo al partido contra Australia, en un ambiente marcado por la expectativa y la tensión.
El evento, realizado a sólo tres días del corte definitivo, tuvo como protagonistas a los jugadores que buscan un lugar en la lista final de 26 convocados para la Copa del Mundo.
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Con Javier Aguirre confirmando que ya tiene a los 26 definidos y el grupo completo compartiendo declaraciones y poses ante los medios, algunos jugadores viven la concentración como un premio a su presente, mientras otros saben que el sueño mundialista podría escaparse en el último momento.
Los 28 jugadores presentes en el Media Day
La convocatoria de México para este cierre de preparación incluyó a futbolistas de experiencia y jóvenes que han destacado en sus equipos. Todos tuvieron sus minutos ante las cámaras:
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- Edson Álvarez
- Roberto Alvarado
- Armando González
- Raúl Jiménez
- Orbelín Pineda
- Jesús Gallardo
- Israel Reyes
- Guillermo Ochoa
- Luis Romo
- César Montes
- Julián Quiñones
- Brian Gutiérrez
- Raúl Rangel
- Obed Vargas
- César Huerta
- Jorge Sánchez
- Santiago Giménez
- Guillermo Martínez
- Johan Vásquez
- Luis Chávez
- Carlos Acevedo
- Gilberto Mora
- Erik Lira
- Alexis Vega
- Kevin Castañeda
- Jesús Gómez
- Álvaro Fidalgo
- Mateo Chávez
Así, el Media Day fue también la última oportunidad para que los jugadores mostraran su disposición, liderazgo y compromiso ante el cuerpo técnico y la afición.
Los dos nombres bajo la lupa para el recorte final
En las horas recientes, el análisis técnico y el ambiente en la concentración han puesto el foco sobre Alexis Vega y Kevin Castañeda como los candidatos más probables a ser recortados.
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Vega enfrenta una competencia directa contra César Huerta (quien arribó recientemente al CAR, pese a sus meses de ausencia por lesión) y Julián Quiñones, con quienes comparte características ofensivas
Por otro lado, Castañeda ha sido el más sonado pero también aparece Jesús Gómez, ya que ambos compiten en una zona defensiva donde la experiencia ha sido determinante.
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De esta manera, la incertidumbre se mantendrá hasta el anuncio oficial, pero ambos futbolistas viven días de máxima presión en busca de convencer al staff técnico.
Expectativa y cierre del proceso mundialista
El desenlace llegará cuando Javier Aguirre confirme la lista definitiva tras el duelo contra Australia y con el útimo ensayo frente a Serbia, marcando el inicio del camino mundialista para los seleccionados.
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La competencia interna y la calidad del grupo han elevado el nivel de exigencia, dejando claro que el sueño del Mundial se pelea hasta el último minuto, tanto en la cancha como fuera de ella.
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