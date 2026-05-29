28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

El Media Day reunió a veintiocho futbolistas tricolores que buscarán convencer al Vasco para la Copa del Mundo tras los duelos contra Australia y Serbia. (Ilustración: Jovani Pérez7Infobae)

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de afrontar el Mundial 2026 y hoy reunió a 28 de sus futbolistas en el Media Day previo al partido contra Australia, en un ambiente marcado por la expectativa y la tensión.

El evento, realizado a sólo tres días del corte definitivo, tuvo como protagonistas a los jugadores que buscan un lugar en la lista final de 26 convocados para la Copa del Mundo.

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La Selección Mexicana reunió a 28 futbolistas en el Media Day previo al partido contra Australia, generando expectativa antes del Mundial 2026. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Con Javier Aguirre confirmando que ya tiene a los 26 definidos y el grupo completo compartiendo declaraciones y poses ante los medios, algunos jugadores viven la concentración como un premio a su presente, mientras otros saben que el sueño mundialista podría escaparse en el último momento.

Los 28 jugadores presentes en el Media Day

La convocatoria de México para este cierre de preparación incluyó a futbolistas de experiencia y jóvenes que han destacado en sus equipos. Todos tuvieron sus minutos ante las cámaras:

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Edson Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

Raúl Jiménez

Orbelín Pineda

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Guillermo Ochoa

Luis Romo

César Montes

Julián Quiñones

Brian Gutiérrez

Raúl Rangel

Obed Vargas

César Huerta

Jorge Sánchez

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Johan Vásquez

Luis Chávez

Carlos Acevedo

Gilberto Mora

Erik Lira

Alexis Vega

Kevin Castañeda

Jesús Gómez

Álvaro Fidalgo

Mateo Chávez

Entre los principales embajadores de México en el evento destacaron líderes como Guillermo Ochoa, Edsón Álvarez, Raúl Jiménez y Johan Vázquez. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Así, el Media Day fue también la última oportunidad para que los jugadores mostraran su disposición, liderazgo y compromiso ante el cuerpo técnico y la afición.

Los dos nombres bajo la lupa para el recorte final

En las horas recientes, el análisis técnico y el ambiente en la concentración han puesto el foco sobre Alexis Vega y Kevin Castañeda como los candidatos más probables a ser recortados.

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Vega enfrenta una competencia directa contra César Huerta (quien arribó recientemente al CAR, pese a sus meses de ausencia por lesión) y Julián Quiñones, con quienes comparte características ofensivas

La competencia entre Alexis Vega, César Huerta y Julián Quiñones destaca la disputa por los puestos ofensivos dentro de la convocatoria tricolor. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Por otro lado, Castañeda ha sido el más sonado pero también aparece Jesús Gómez, ya que ambos compiten en una zona defensiva donde la experiencia ha sido determinante.

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De esta manera, la incertidumbre se mantendrá hasta el anuncio oficial, pero ambos futbolistas viven días de máxima presión en busca de convencer al staff técnico.

Expectativa y cierre del proceso mundialista

El desenlace llegará cuando Javier Aguirre confirme la lista definitiva tras el duelo contra Australia y con el útimo ensayo frente a Serbia, marcando el inicio del camino mundialista para los seleccionados.

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La lista final de la Selección Mexicana se anunciará tras los partidos ante Australia y Serbia, definiendo al grupo para el Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)

La competencia interna y la calidad del grupo han elevado el nivel de exigencia, dejando claro que el sueño del Mundial se pelea hasta el último minuto, tanto en la cancha como fuera de ella.