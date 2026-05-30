Detienen a joven en Tláhuac con más de 50 dosis de aparente droga: civiles intentaron salvarlo de policías

Oficiales de policía a bordo de una patrulla realizan un recorrido de vigilancia por una calle concurrida en Tláhuac, Ciudad de México, . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un persona que estaría en posesión de 59 dosis de aparente marihuana y cocaína. Además, este sujeto estaría involucrado a una denuncia por el robo de una motocicleta en calles de la alcaldía Benito Juárez.

Todo suscitó cuando los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, informaron a los oficiales acerca de un robo de vehículo en la esquina de la avenida Popocatépetl y la calle Manuel Rincón, en la colonia General Pedro María Anaya, de la alcaldía Benito Juárez.

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Al entablar conversaciones con un hombre de 35 años, él refirió que dos individuos se llevaron su motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. Por consiguiente, las autoridades implementaron un dispositivo de búsqueda acorde a la información proporcionada por el denunciante.

En coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, realizaron la repetición de las cámaras de seguridad cercanas al lugar, ayudando a identificar la ruta de escape y zonas de movilidad de los presuntos implicados en calles de la alcaldía Tláhuac.

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Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de patrullaje en las calles de Tláhuac, CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces que los elementos de la policía capitalina se trasladaron hasta esa demarcación y durante un patrullaje en la esquina de las calles Cidro y Drago, percibieron a un sujeto que manipulaba una motocicleta que coincidía con las características antes mencionadas por la persona afectada.

Ante la posibilidad de un posible delito los efectivos policiales se acercaron al joven quien, al dar cuenta de su presencia. intentó darse a la fuga, pero la rápida acción de las autoridades permitió la detención de este joven. Sin embargo, en ese instante, otro hombre salió de un domicilio y habría tratado de amenazar, con un arma de fuego, a los policías del lugar con tal de impedir el arresto.

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En cambio, una mujer quiso ofrecer una suma de dinero para que soltaran al muchacho pero junto al hombre que amedrentó con una pistola, los agentes la detuvieron por denegar la labor de la autoridad.

Luego de la revisión preventiva apegada a los protocolos de actuación policial, los oficiales encontraron en una mochila negra 30 bolsitas de plástico con una hierba similar a la de marihuana y 29 envoltorios con una sustancia idéntica a la cocaína, así como la replica de una pistola.

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Por dicha causa, los hombres, ambos de 25 años y la mujer de 22, fueron detenidos y a cada uno le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, además de la motocicleta recuperada, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.