Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

El eTril se prepara para competir en casa con expectativas elevadas para trascender en el Grupo A, siguiendo el mensaje de Aguirre: "está de a pechito". (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana está a pocos días de afrontar el reto de ser anfitrión del Mundial 2026 con un discurso cargado de confianza.

Javier Aguirre, técnico del Tri, insistió en que el calendario y la ventaja de jugar en casa representan una oportunidad histórica y accesible para trascender.

Las declaraciones confiadas de Aguirre generan críticas en redes, pero el técnico asegurÓ que el grupo tiene personalidad para responder. (REUTERS/Henry Romero)

Durante su participación en el podcast El Poscass de Compass, acompañado por Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, el Vasco aseguró: “Cuando vi el rol, el calendario y los partidos en casa, dije: está pero de pechito para no dejarla ir. Eso le estoy diciendo a mis jugadores. Jugar en casa no tiene precio”.

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La ventaja que representa jugar en casa

Aguirre subrayó que disputar una Copa del Mundo en territorio nacional es un privilegio que debe aprovecharse al máximo. Para él, la localía no sólo representa comodidad logística, sino también un impulso emocional que puede marcar la diferencia.

Estadio Ciudad de México : sede del debut contra Sudáfrica y del cierre de la fase de grupos ante Chequia.

Estadio Guadalajara: escenario del duelo frente a Corea del Sur.

El Estadio Azteca albergará tanto el debut de México contra Sudáfrica como el cierre del grupo ante República Checa. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según Aguirre, la ventaja de jugar en casa será clave para que México afronte con confianza cada partido, respaldado por un ambiente orquestado por los aficionados que puede convertirse en motor de inspiración.

Un grupo accesible pero de cuidado

El técnico reconoció que el grupo de la Selección Mexicana es manejable, aunque advirtió que no debe subestimarse a ningún rival. La clave será mantener la concentración ante cada desafío.

Sudáfrica : rival del debut, con antecedente mundialista frente al Tri en la Copa Mundial del 2010.

Corea del Sur : con quien ya hubo un enfrentamiento en Rusia 2018 y es considerado el adversario más complicado por sus grandes figuras.

República Checa: equipo físico y veloz, pero sin gran historial frente a México.

El Estadio Akron será la sede del enfrentamiento entre México y Corea del Sur, señalado como el rival más complicado del grupo. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

En este sentido, el grupo ofrece un camino accesible, pero también exigirá disciplina y carácter para evitar sorpresas.

Las críticas y la lista de 26 definida

Aguirre aseguró en el mismo espacio que ya tiene definida la convocatoria final, lo que brinda estabilidad al plantel. Sin embargo, su aparición en el podcast y el tono confiado de sus declaraciones generaron críticas en redes, donde algunos cuestionaron la seriedad del proyecto.

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El técnico defendió sus decisiones asegurando que no son caprichos, sino elecciones basadas en compromiso y capacidad. Entre los nombres seguros destacan jóvenes como Gilberto Mora y Armando González, junto a veteranos como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

La convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya está definida e integraría propuestas juveniles y nombres de experiencia. (REUTERS/Henry Romero)

La lista reflejaría así un equilibrio entre experiencia y juventud, pero también alimenta la polémica. Aguirre sabe que no es fácil agradar a todos, pero confía en que el grupo elegido tiene la personalidad para responder bajo presión.